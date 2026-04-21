ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации

ФГУП ГосНИИ ГА — головная научно-исследовательская организация авиатранспортной отрасли. Компетенции, передовые разработки, технологии ГосНИИ ГА вот уже более 90 лет широко известны и успешно реализуются в отечественной гражданской авиации. Практически все отечественные самолеты и вертолеты, когда либо находящиеся в парке воздушных судов гражданской авиации нашей страны, а также в ближнем и дальнем зарубежье, были внедрены в эксплуатацию и обеспечена их летная годность и долговечность с активным участием сотрудников института.

В последнее десятилетие коллективом ГосНИИ ГА проведен комплекс научных исследований и сертификационных испытаний всех новых и модифицированных типов воздушных судов разработки российской авиационной промышленности, разработана документация, обосновывающая их летную годность и возможность эксплуатации в гражданской авиации.

Основными направлениями деятельности и компетенциями института в настоящее время являются: сертификация гражданской авиационной техники, в т.ч. БАС, и поддержание ее летной годности; летные испытания и летно-исследовательские работы; организация аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства РФ; обеспечение транспортной (авиационной) безопасности и безопасности полетов ВС ГА; совершенствование эксплуатации ВС в части авиаГСМ и сертификация горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей; исследования, координация и развитие технологий БАС; научное обеспечение государственной политики в области гражданской авиации; образовательная деятельность.