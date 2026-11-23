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Воздухозаборник Air intake
СОБЫТИЯ
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Воздухозаборник и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 112 1
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