Защищенный ноутбук Acer Enduro Urban N3 поступил в продажу в России

Acer объявила старт продаж нового ноутбука из линейки защищенных устройств - Enduro Urban N3. Устройство уже поступило в продажу в российские розничные сети. Acer Enduro Urban N3 (EUN314-51) — компактный 14-дюймовый ноутбук, предназначенный для пользователей, которые большую часть времени предпочитают работать в дороге или хотят взять ноутбук на отдых за город, не опасаясь разбить или намочить его. Устройство защищено от ударов и падений, поддерживает технологию выдува воды из корпуса и может быть оборудовано современными процессорами Intel Core i7 в сочетании с большими объемами ОЗУ и емким накопителем.

Корпус Enduro Urban N3 выглядит сдержанно и стильно. Ребристое покрытие крышки помогает устройству не затеряться на фоне других 14-дюймовых моделей, а углы защищены специальными накладками. Прочная конструкция прошла тестирование по армейскому стандарту MIL-STD 810H, что гарантирует сохранность компонентов и корпуса при падениях с высоты и ударах. Также Enduro Urban N3 защищен от влаги и пыли по стандарту IP53. Его порты, воздухозаборники системы охлаждения, клавиатуры и решетки динамиков не пропускают влагу, а уникальная технология Aquafan помогает быстро и без вреда для компонентов выдуть ее из корпуса, если это все же произошло. Несмотря на все уровни защиты, ноутбук весит 1,85 кг при толщине корпуса в 21,95 мм.

Acer Enduro Urban N3 предназначен для работы и отдыха вне офиса, в командировках или просто загородных поездках. Поэтому яркость его 14-дюймового IPS-экрана доведена до внушительных 450 нит, а время работы от одного заряда батареи — до 13 часов. Новинка поддерживает разрешение Full HD и широкие углы обзора до 170 градусов для высокой детализации изображения и максимального комфортного просмотра контента.

Аппаратная часть ноутбука соответствует всем требованиям к современному мобильному образу жизни. Urban N3 поддерживает процессоры Intel Core 11 поколения вплоть до i7, установку до 32 ГБ ОЗУ и твердотельных накопителей емкостью до 1 ТБ. За звук отвечают встроенные стереодинамики с поддержкой технологий Acer TrueHarmony и Acer PurifiedVoice для голосовой связи. Ноутбук поставляется с ОС Windows 10 в домашней и профессиональной версиях.

Ноутбук Acer Enduro Urban N3

Для связи с внешним миром новинка поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6, а для подключения к аксессуарам, гаджетам и дополнительному монитору в ноутбуке предусмотрены порты USB Type-C, USB 3.2 и HDMI. Также он оборудован встроенным картридером.

Ноутбук Acer Enduro Urban N3 (EUN314-51) уже появился в России по рекомендованной розничной цене от 59990 руб.