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Acer Enduro серия ноутбуков



24.02.2025 Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM 1
10.09.2024 Умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro на российском рынке 1
10.02.2022 Бизнес Acer в России – в числе лучших в Европе 1
03.08.2021 Защищенный ноутбук Acer Enduro Urban N3 поступил в продажу в России 4
16.04.2021 Acer представила ноутбук и планшет из новой линейки ENDURO Urban 5
26.03.2021 Интернет-магазин Aceronline.ru увеличил оборот на 40% в 2020 году 1
02.07.2020 Корпоративная линейка Acer: решения для любого бизнеса и надежная гарантия 4
29.06.2020 Acer запускает линейку защищенных ноутбуков и планшетов Enduro 11
27.04.2017 BurnsOffroad представила мобильное приложение для любителей бездорожья 1
25.04.2012 AMD выпустил новые графические процессоры для ноутбуков 1

Публикаций - 10, упоминаний - 30

Acer Enduro и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 6
Nvidia Corp 3511 4
Intel Corporation 12222 2
Merlion - Мерлион 813 1
AMD - Advanced Micro Devices 4251 1
Acer - AOpen 53 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия 71 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Ланит - diHouse - Дихаус 192 1
Garmin - Гармин 202 1
Porsche Design GmbH 23 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14455 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1351 3
DDR - Double data rate 2741 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6069 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12244 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13972 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9370 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3235 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12530 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 533 3
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 962 3
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 259 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 569 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2812 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10019 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1928 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7645 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17134 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2359 2
Аксессуары 3908 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5095 2
Notebook gaming - Игровой ноутбук 333 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 321 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2592 2
Вентилятор - Fan 984 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 785 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 661 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 238 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 414 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1048 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 3
Google Android 14072 2
Microsoft Windows 10 1770 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 2
Microsoft Windows 15732 2
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 34 2
Acer Altos 31 2
Mobvoi Ticwatch 9 2
Intel Core - Семейство процессоров 1206 1
Microsoft Windows Hello 201 1
Intel Celeron - Серия процессоров 963 1
Intel Core m3 37 1
Acer AEMS - Acer Enduro Manageability Suite 3 1
Nvidia Quadro RTX GPU 34 1
Microsoft DirectX 707 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 673 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 76 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 137 1
Acer Predator Thronos 11 1
Nvidia Optimus 183 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 1
Acer Book RS Porsche Design 2 1
AMD Radeon HD 281 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 628 1
Acer Aspire Vero 2 1
Apple - App Store 2903 1
Apple iOS 7848 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Acer Nitro 121 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 214 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 1
Acer TrueHarmony 33 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 393 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 468 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1560 1
Chuang Andrew - Чуан Эндрю 2 1
Скокова Татьяна 17 1
Царева Екатерина 8 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Емельянов Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 6
Ближний Восток 2953 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа 21810 1
Казахстан - Республика 5567 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Канада 4894 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 447 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 360 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1247 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6302 2
Металлы - Серебро - Silver 758 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5871 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1396 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 329 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5427 1
Энергетика - Energy - Energetically 5130 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5748 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1068 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3444 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4982 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 280 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 697 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5894 1
Спорт - Теннис 67 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 94 1
SlashGear 134 1
ITResearch 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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