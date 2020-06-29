Acer запускает линейку защищенных ноутбуков и планшетов Enduro

Acer выпустила новую линейку защищенных ноутбуков и планшетов Enduro, долговечных, портативных и производительных, необходимых специалистам, работающим в полевых условиях. Сотрудники служб быстрого реагирования и работники промышленного производства обретут надежного помощника в лице Acer Enduro N7, а организаторы мероприятий и любители активного отдыха по достоинству оценят тонкий и легкий, но при этом прочный Enduro N3. Планшеты серии Enduro также подойдут сотрудникам торговых сетей, складских и производственных организаций.

«В наши дни повышается уровень технического оснащения работников самых разных сфер, огромное количество мобильных устройств используется в полевых условиях, подвергаясь достаточно жесткому обращению. Новая линейка защищенных ноутбуков и планшетов Enduro была создана для того, чтобы обеспечить нашим клиентам необходимый уровень долговечности и производительности», — сказал Эндрю Чуан, генеральный директор подразделения защищенных вычислительных систем компании Acer.

Acer Enduro N7 — это защищенный ноутбук, изготовленный из ударопрочных материалов, обеспечивающих надежность, необходимую сотрудникам служб быстрого реагирования, а также специалистам, работающим в полевых условия и на производстве. Устройство сертифицировано по стандартам MIL-810G и IP65, способно выдерживать падения на самые твердые напольные покрытия и противостоять проникновению пыли и воды. Такая прочность делает устройство пригодным для работы в самых разных условиях окружающей среды, а 14-дюймовый FHD-экран с яркостью 700 нит обеспечивает отличную видимость как в помещении, так и под открытым небом. Для удобства тех, кто работает много часов подряд, Enduro N7 поставляется с двумя аккумуляторами. Первый — это батарея с возможностью горячей замены, рассчитанная на 10 часов, а второй — встроенный аккумулятор для подстраховки.

Enduro N7 не только способен физически выдерживать сложные рабочие условия, но и оснащен техническими решениями, необходимыми для решения современных рабочих задач. Четырехъядерный процессор Intel Core i5 8 поколения обеспечивает достаточную мощность для плавного переключения между приложениями и одновременной работы над несколькими задачами. Enduro N7 также имеет высокую информационную защищенность. Аппаратное решение Trusted Platform Module (TPM) 2.0 проверяет наличие признаков вторжения во время запуска системы, а Acer Enduro Manageability Suite (AEMS) обеспечивает защиту, одновременно упрощая развертывание служб и системных конфигураций на множестве устройств одновременно. Датчик отпечатков пальцев может использоваться для безопасного входа в систему с помощью Windows Hello.

Acer Enduro N3 — это мощный ноутбук, обеспечивающий баланс между прочностью и портативностью, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые постоянно перемещаются между рабочими площадками. Среди возможных пользователей — архитекторы, проектные инспекторы, менеджеры по организации мероприятий, работники сельскохозяйственных предприятий и любители активного отдыха, которые хотят запечатлеть свои приключения. Enduro N3 сконструирован так, чтоб обеспечить защиту от капель жидкостей и воды. Он сертифицирован по стандартам MIL-STD 810G и IP53, при этом его корпус тонкий и легкий — всего 24,85 мм в толщину при весе 1,985 кг. Меры обеспечения надежности включают усиленные углы для защиты от падений, стекло Corning Gorilla для защиты дисплея от воды и водонепроницаемый вентилятор Aquafan.

Помимо чисто физической прочности, устройство может похвастаться высоким уровнем стойкости к киберугрозам благодаря таким решениям, как Discrete Trusted Platform Module, AEMS и защита жестких дисков паролем. Этот набор инструментов обеспечивает безопасность устройства в течение 13-часового времени работы от аккумулятора, причем не в ущерб производительности. Enduro N3 оснащается процессором Intel Core i7 10 поколения и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, что обеспечивает высокую производительность. Для решения особенно сложных задач доступны дополнительный дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce MX230 и жесткий диск SSD PCle Gen3 NVMe на 512 ГБ.

Acer Enduro Management Suite (AEMS) — это система, предназначенная для упрощения управления большим массивом устройств. Она позволяет более надежно защитить устройства, имеющиеся у вас в наличии, и ускорить процесс ввода в эксплуатацию новых. Консоль AEMS позволяет менеджеру удаленно взаимодействовать с устройствами, поддерживающими AEMS, следующими способами.

Программируемые аппаратные кнопки: Планшеты и ноутбуки с поддержкой AEMS оснащены аппаратными кнопками, расположенными рядом с кнопкой включения, которые при нажатии автоматически запускают назначенное приложение.

Управление портами ввода/вывода: Возможность удаленного включения/выключения доступа к портам ввода/вывода . Камеры и сканеры штрих-кодов также могут быть включены или отключены.

Монитор устройств: Составление списка управляемых устройств с возможностью экспорта, включая информацию о системе каждого отдельного устройства, аппаратном и программном обеспечении, а также о любых устанавливаемых обновлениях.

Удаленное развертывание: Любые необходимые приложения, изменения BIOS или обновления Windows могут быть переданы и развернуты удаленно.

Acer Enduro T5 (ET510-51W) — это прочный и надежный 10-дюймовый планшет на Windows, предназначенный для длительной работы в сложных условиях. Он оснащен аккумулятором, рассчитанным на 10 часов работы с возможностью быстрой замены, что позволяет пользоваться им непрерывно, а процессор Intel Core m3 7 поколения обеспечивает производительность, необходимую работникам логистических и производственных предприятий. Кроме того, планшет защищен по стандартам MIL-STD 810G и IP65, а также оснащен AEMS. Для расширения функциональности и мобильности Enduro Т5 доступны такие аксессуары, как док-станции, рукоятки, плечевые ремни, включая 4-точечные, а также автомобильные зарядные устройства и держатели.

Acer Enduro T1 (ET110-31W) — это универсальный и прочный 10-дюймовый планшет на Windows, который может также выступать в качестве 10,1-дюймового ноутбука при помощи дополнительной обложки с клавиатурой. Устройство защищено по стандартам MIL-STD 810G и IP54, оснащается процессором Intel Celeron и 64 ГБ памяти eMMC, что делает его надежным и удобным для несложной работы на ходу. Enduro Т1 удобно пользоваться в перчатках.

Acer Enduro T1 (ET108-11A) — это компактный и долговечный 8-дюймовый планшет на Android, разработанный специально для работников розничной торговли, складских и производственных организаций. Устройство защищено по стандартам MIL-STD 810G и IP54, оснащается рядом программируемых клавиш и дополнительных аксессуаров, что позволяет адаптировать его к использованию в различных средах. Enduro Т1 удобно пользоваться в перчатках.