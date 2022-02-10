Разделы

Бизнес Техника
|

Бизнес Acer в России – в числе лучших в Европе

Компания Acer подвела итоги работы в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Europe, Middle East and Africa – EMEA) в 2021 году. Достижения Acer в России удостоились четырех наград, в том числе в номинациях «Лучшая прибыль», «Лучший мониторный бизнес», «Лучшее развитие новых направлений» и «Лучший коммерческий бизнес», а также получила серебряную награду в номинации «Лучшая страна 2021 года» в общем списке стран региона EMEA.

Благодаря четкому стратегическому планированию в потребительском сегменте ПК оборот Acer в России вырос на 120% год к году, при этом средняя цена устройства увеличилась на 28%.

Наиболее популярными моделями мониторов за прошедший год стали: KA242Ybi — в потребительском сегменте, Nitro VG270UPbmiipx — в игровом и Predator XB273UGSbmiiprzx — в профессиональном киберспорте. По данным ITResearch, Acer в России в 2021 году заняла долю 12,3% в штучном эквиваленте, обеспечив себе 1 место среди других производителей. При этом рост продаж мониторов под брендом AOPEN составил внушительные 53% YoY.

«В 2021 мы фокусировались на традиционно успешных направлениях, таких как гейминг, защищенные устройства повышенной надежности Enduro, продолжали развивать линейку ConceptD для творческих профессионалов. Кроме того, сейчас мы делаем ставку на новый продукт Aspire Vero, который отвечает трендам современности на ответственное потребление и ESG повестке — конструкция ноутбука на 30% состоит из переработанного пластика», — говорит генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака
Облака

Доля коммерческих продуктов в российском бизнесе компании составила более 35%. Дополнительным фактором привлекательности профессиональных решений Acer стала уникальная программа надежности «Двойная защита капитала», действие которой компания продлила в 2021 году. В рамках этой программы клиенты, зарегистрировавшие покупку в течение 30 дней, в случае неисправности в первый год эксплуатации получат компенсацию, эквивалентную 100% стоимости продукта. При этом отремонтированное устройство остается у покупателя.

«Успех в коммерческом сегменте стал возможен в том числе благодаря активному развитию серверного направления. В течение 2021 года мы осуществляли поставки серверов, высокопроизводительных рабочих станций и систем хранения государственным и коммерческим заказчикам, а также образовательным учреждениям. Продажи серверов Altos (входит в Acer Group) в России выросли кратно, и мы ожидаем аналогичной динамики в 2022 году», — заключает Дмитрий Кравченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК

Казначейство не смогло купить «железо» с одобренной ФСБ криптозащитой

Технологическим компаниям России дадут налоговые льготы

Россияне бросились скупать дешевые ноутбуки и компьютеры, от которых отказались американцы

«Дом.РФ» поменяет «зоопарк» ПО на российское хранилище данных на основе необычных СУБД

Россиянин и его американская жена арестованы за крупнейшее в истории отмывание ворованных биткоинов

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022