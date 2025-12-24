Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199507
ИКТ 15402
Организации 11776
Ведомства 1510
Ассоциации 1114
Технологии 3583
Системы 27078
Персоны 87089
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1323
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

Acer TravelMate Серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.12.2025 Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Технические характеристики Модель Acer TravelMate P6 14 AI (TravelMate P6 14-54) Процессор Intel Core Ultra 7 258V с интегрированной графикой Intel Arc Нейропроцессор (NPU) с производительностью 48 TOPS Оперативная память до 32
12.06.2024 Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

5.1 Размеры и масса 313,4 x 226,5 x 16,9 мм, 1, 2 кг Дизайн и эргономика При первом взгляде на Acer TravelMate P6 сразу очевидно, что это серьезное устройство. Ноутбук получил строгий внешний в
21.01.2021 Acer представила ноутбук TravelMate Spin B3 для учащихся

Acer представила новый ноутбук с поворотным экраном TravelMate Spin B3 (TMB311R-32), отвечающий требованиям армейских стандартов прочности и пред
23.10.2020 Acer представила новые прочные ноутбуки TravelMate для бизнеса. Цены. Фото

Acer анонсировала три новых продукта в своей серии ноутбуков TravelMate для корпоративных и бизнес-пользователей. Новинки — это ноутбук-трансформер с сенс
16.10.2019 Acer начинает российские продажи ноутбука TravelMate P6. Цена

Acer представила новый 14-дюймовый ноутбук TravelMate P6. Новинка отличается минималистичным дизайном, весом всего 1,1 кг, прочным метал
25.04.2019 Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD

Acer анонсировала также новые хромбуки для учебы и бизнеса, обновленные компактные лэптопы Spin 3 и Travelmate P6 для бизнеса, необычный игровой ноутбук Predator Helios 700 с выдвижной клавиату
23.01.2019 Acer представила ноутбук TravelMate B114-21 для учебных заведений

Acer анонсировала выпуск нового Acer TravelMate B114-21 на образовательной выставке BETT 2019, которая проходит в Лондоне с 23 по

26.01.2017 Acer представила универсальный ноутбук-трансформер для учебы

Компания Acer представила новый ноутбук-трансформер Acer TravelMate Spin B1 (B118), разработанный специально для сферы образования. На нем предустанов
08.07.2016 Серьёзная универсальность Acer TravelMate X349

И на рабочем месте, и в дальней командировке будет полезен новый корпоративный ноутбук Acer TravelMate X349. Универсальность аппарату обеспечивают габариты, обусловленные установкой в н
20.02.2016 Acer представила ноутбук TravelMate B117 для образовательных учреждений

Компания Acer объявила о выпуске нового ноутбука TravelMate B117 под управлением ОС Windows 10 Pro, созданного специально для образовательных

29.09.2014 Acer выиграла тендер на поставку ноутбуков для школ Грузии

Компания Acer поставила 47 тыс. ноутбуков Acer TravelMate B115 к началу учебного года в Грузии. Право на выполнение заказа компания получила
06.06.2014 Деловые люди: обзор бизнес-ультрабука Acer Travelmate Pro TMP645-MG

на нет сходилось. Представления такие вполне устойчивы, и когда в первый раз видишь ультрабук Acer Travelmate Pro TMP645-MG, даже при наличии соответствующей наклейки на корпусе, возникает зак
19.03.2014 Лучшие устройства выставки MWC 2014

в том числе под управлением Windows 8 (нам, кстати, удалось взглянуть и на корпоративный ультрабук Acer TravelMate P645). Acer Iconia P3-171 Среди прочих экспонатов стенда Acer был замечен пла
13.05.2013 Иду на стыковку: обзор "походного" ноутбука с док-станцией Acer Travelmate P633

е TPM, так и даже защита от агрессивной внешней среды, но не обязательно с IP-сертификацией.   Acer Travelmate P633 Именно таким является бизнес-ноутбук от Acer по имени Travelmate P633.
08.08.2012 Acer TravelMate P243 и B113: компактные ноутбуки для бизнесменов и школьников

Компания Acer анонсировала на российском рынке две новые модели ноутбуков: Acer TravelMate P243 и B113 - с диагональю экрана 14 дюймов и 11,6 дюйма соответственно (оба

07.08.2012 Acer TravelMate P6: новая серия ноутбуков для бизнеса

Компания Acer представила в России новую серию ноутбуков для бизнеса - Acer TravelMate P6, - включающую модели с диагональю экрана 13,3 дюйма (P633), 14 дюймов (P643) и

29.09.2011 Обзор ноутбука Acer Travelmate TimelineX 8481: первый конкурент Macbook Air?

к, и в корпус 13” ноута удалось поставить 14” матрицу, что является еще одной фишкой данной модели. Travelmate TimelineX 8481 Если продолжить про интересные элементы корпуса, то, к примеру, сни
05.09.2011 Тест ноутбука Acer TravelMate TimelineX 8473T: билет в бизнес-класс со скидкой

– и для более понятного позиционирования компания использует традиционный инструмент «линеек». Acer TravelMate TimelineX 8473T На данный момент их три: Aspire – ноутбуки, предназначенные для по
29.08.2011 Acer выпустила новый бизнес-ноутбук TravelMate 8481T

Корпорация Acer анонсировала выход нового ноутбука в линейке TravelMate Timeline. Устройство называется 8481T. Это ноутбук, работающий на базе процессора

22.07.2011 Acer обновила линейку ноутбуков TravelMate Timeline

Компания Acer представила новую линейку ноутбуков TravelMate Titanium. В нее входят модели с 14- и 15.6-дюймовыми экранами. 14-дюймовые модели

18.07.2011 Acer выпустила имиджевый ноутбук для бизнес-пользователей

Компания Acer анонсировала выход нового ноутбука в линейке TravelMate. Речь идет о модели Acer TravelMate 8481. Ноутбук оснащен процессором Intel
01.07.2011 Acer представил два ноутбука TravelMate

Компания Acer привезла в Россию ноутбук TravelMate 5760, а в июле планирует приступить к продажам еще одной новинки - TravelMate

28.10.2009 Новый ноутбук Acer: 13,3 дюйма, более 8 часов автономной работы

Российское подразделение Acer объявляет о начале продаж нового бизнес-ноутбука Acer TravelMate 8371 Timeline, созданного на базе энергоэффективного процессора Intel CULV, оснаще
10.11.2008 Acer TravelMate 6293: компактный и производительный ноутбук для бизнеса

ах-середнячках можно очень недолго. А компактные модели всегда ставили рекорды по этому показателю. TravelMate 6293 представляет собой компактную модель с диагональю 12,1”. Конечно, сейчас на р
08.04.2008 Acer TravelMate 5720G: просто и со вкусом

за логотип Acer, размещенный в правом верхнем углу на выпуклой металлической площадке. Ноутбук Acer TravelMate 5720G – мобильный инструмент для решения любых бизнес задач TravelMate 5520
15.02.2007 Acer представил ноутбук с Windows Vista

В продаже появилась новая модель ноутбука Acer. Стоимость TravelMate 2480 с предустановленной Windows Vista Home Basic составляет $800. Столь низкая це
29.01.2007 Итоговые хиты продаж ноутбуков

utilus X200 6 месяцев с перерывом 36 633р.  3 Lenovo ThinkPad X60s 4 месяца с перерывом 61 830р.  4 Acer TravelMate 3012WTMi 4 месяца 49 950р.  5 Fujitsu Siemens Lifebook P7120 4 месяца с перер
14.12.2006 Дайджест мира ноутбуков – ноябрь

e Duo с новым процессором Merom. Именно такова начинка, к примеру, недавно анонсированного ноутбука Acer TravelMate 6460, ориентированного на бизнес сегмент. Помимо последнего процессора от Int
22.11.2006 Acer выпустил ноутбук с повышенным уровнем безопасности

Компания Acer начинает поставки новой серии ноутбуков TravelMate 6460, безопасность которых обеспечивается как аппаратными, так и программными мето
30.08.2006 Acer и "1C": готовое рабочее место для бухгалтера и частного предпринимателя

плекта для бухгалтеров малых предприятий и частных предпринимателей. В комплект входят ноутбук Acer TravelMate 4222WLMi и программа «1С:Бухгалтерия 8.0. Базовая версия». Рекомендованная розничн
25.07.2006 Июньские хиты продаж ноутбуков

ель   Цена 1 Dell Latitude X1 2 месяца с перерывом $1640  2 Sony VAIO VGN-TX2XRP 9 месяцев $2700  3 Acer TravelMate 3012 2 месяца $1976  4 Roverbook Nautilus X200 новинка $1360  5 Lenovo ThinkP
17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая

60s новинка 1694$  3 Sony VAIO VGN-SZ1HRP/B новинка 1784$  4 Sony VAIO VGN-T2XRP 8 месяцев 2340$  5 Acer TravelMate 3012WTMi новинка 1976$  *- отсчет ведется с июля 2005 года Источник: ZOOM.CNe
25.01.2006 Acer выпустил ноутбуки на базе Intel Centrino Duo

Acer представила три серии ноутбуков, разработанные на базе новейшей платформы Intel Centrino Duo: TravelMate 4670 — мобильный компьютер для бизнеса, Aspire 5670 — мобильный мультиме
23.09.2005 Ноутбуки: хиты продаж августа

принадлежит ноутбуку Acer Aspire 1694WLMi. В прошлом месяце эта компания была представлена моделью TravelMate 2313WLMi, отличившейся своей привлекательной ценой. Что же касается Aspire 1694WLM
11.07.2005 Acer: полнофункциональный ноутбук за $699

жен компьютер? Купи ноутбук!», стали еще более функциональными. Теперь за $799 можно купить ноутбук TravelMate 2354LC с 512 МБ оперативной памяти и Aspire 3002WLC, оснащенный широкоформатным ди
02.06.2005 TravelMate 4650: новый ноутбук для бизнесменов от Acer

Московское представительство компании Acer объявило о начале поставок в Россию мобильных ПК TravelMate серии 4650. Ноутбуки новой серии ориентированы на решение бизнес-задач. TravelMate серии 4650 построены на базе обновленной платформы Intel Centrino. В моделях использованы ви
23.05.2005 TravelMate 3000: новый ультракомпактный ноутбук от Acer

компании Acer объявило о начале поставок в Россию новой серии ультракомпактных мобильных ПК — TravelMate 3000. Ноутбуки новой серии построены на базе обновленной платформы Intel Centrino

20.01.2005 Acer анонсировала две серии ноутбуков на базе Sonoma

овое наименование Sonoma). Мобильный мультимедийный центр Aspire серии 1690 и ноутбук бизнес класса TravelMate серии 8100 дополнят существующий модельный ряд мобильных ПК Acer и будут доступны

18.01.2005 Acer: современный ноутбук за $899

ивы настольным ПК, обладающей такими неоспоримыми преимуществами, как эргономичность и мобильность. TravelMate 2300 — серия полнофункциональных мобильных ПК на базе процессоров Intel Celer
27.12.2004 Acer TravelMate 382TCi – функции в минимуме веса

Бизнес-компакт Родословная Acer TravelMate 382TCi не блещет оригинальностью, поскольку за основу была взята прошлогодняя лине

Публикаций - 162, упоминаний - 437

Acer TravelMate и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2782 150
Intel Corporation 12816 88
Microsoft Corporation 25781 28
Nvidia Corp 4007 26
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 23
Sony 6741 23
AMD Graphics Product Group - ATI 973 23
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 22
VAIO 475 19
Dell EMC 5182 19
AMD - Advanced Micro Devices 4646 17
Toshiba Corporation 2980 17
Lenovo Group 2449 15
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 14
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 13
HP Inc. 5885 13
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 12
LG Electronics 3735 12
IBM - International Business Machines Corp 9701 11
Rover - RoverComputers 423 10
Samsung Electronics 11070 10
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 9
Apple Inc 13166 9
Fujitsu 2105 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
Fostergroup 52 6
Apacer Technology Inc 71 5
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 335 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
Pirit - Пирит 88 4
ELKO Group - Элко Групп - АБ-Трейд - Абсолют-Трейд - Торговый дом Абсолют 44 3
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 3
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 3
9603 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 743 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
Белый Ветер 365 19
Армада - РБК софт - PCHome 36 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 5
Ferrari NV 159 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Венец АКБ 21 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Swarovski AG 74 1
Солидарность 0 1
Компьютер Имидж 1 1
Hansol Group - Hansol Electronics 8 1
Почта России ПАО 2372 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
Совкомбанк ПАО 316 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Ford 435 1
Совкомбанк Совесть 279 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1544 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3908 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 2
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5973 1
Судебная власть - Judicial power 2504 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3310 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3586 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 979 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Bryan Norris Associates 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 182 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15442 152
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22598 92
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 73
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10376 73
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13259 72
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13499 62
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14775 61
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10603 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28304 52
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7947 51
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4456 51
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 44
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10751 44
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11542 42
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4625 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16987 39
DDR - Double data rate 3085 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13066 35
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 34
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 31
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 30
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 30
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 30
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 29
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6616 29
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5871 27
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2481 26
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1977 25
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18342 24
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6856 23
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6269 21
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 20
Cardreader - Кардридер - Картридер 733 20
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2814 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4208 20
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1601 19
Desknote - Дескноут - Замена настольного ПК - Настольный ноутбук 114 17
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 55
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 50
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 38
Intel Celeron - Серия процессоров 979 37
AMD Mobility Radeon 232 33
Microsoft Windows 16900 33
Acer Aspire - серия ноутбуков 332 32
Intel Celeron M 118 23
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 22
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 21
Nvidia GeForce Go 189 21
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 20
Fujitsu LifeBook 167 19
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 19
Intel Core - Семейство процессоров 1251 17
Fujitsu Amilo 61 13
Microsoft Windows XP Home 196 13
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 13
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 13
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 663 11
Toshiba Satellite 166 11
Inrel Celeron M 101 11
Acer SignalUp 21 11
Rover - RoverBook 156 10
Rover - RoverBook Voyager 35 10
AMD Turion 169 10
Intel GM чипсет 88 10
HPE Compaq nx - HP Compaq nc - HP Compaq nw - серия ноутбуков 29 10
Acer Fine Touch 11 10
Microsoft Windows 10 1942 10
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 9
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 872 9
Intel Pentium III 782 8
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 8
Rover - RoverBook Navigator 29 8
Rover - RoverBook Partner 19 8
AMD Radeon X 94 8
Toshiba Portege 98 8
Ксенин Алекс 311 26
Низовский Григорий 36 9
Рыбак Юлия 5 5
Мишин Глеб 70 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Кравченко Дмитрий 42 3
Ерофеева Мария 31 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Лашин Ренат 87 2
Василенко Александр 99 1
Голосов Алексей 21 1
Царева Екатерина 8 1
Покровский Иван 137 1
Василенко Павел 2 1
Легостаева Светлана 96 1
Кравченко Александр 18 1
Шалманов Сергей 202 1
Константинов Константин 32 1
Борушевский Денис 37 1
Степанишин Вадим 9 1
Захарченко Дмитрий 5 1
Емельянов Андрей 5 1
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Семенихин Вадим 1 1
Дзамбазова Татьяна 1 1
Burns Louis - Бернс Луис 13 1
Мицюк Антон 2 1
Шадаев Максут 1211 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Захир Максим 22 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Харитонов Александр 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 17
Китай - Тайвань 4248 17
Япония 13810 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 13
Европа 24973 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Южная Корея - Республика 7055 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19561 6
Германия - Федеративная Республика 13223 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5495 3
Азия - Азиатский регион 5924 3
Америка - Американский регион 2206 3
Африка - Африканский регион 3643 3
Ближний Восток 3155 3
Испания - Королевство 3840 3
Европа Западная 1496 3
Испания - Балеарские острова - Майорка - Пальма-де-Майорка 8 2
Италия - Пьемонт - Турин 45 2
Казахстан - Республика 6056 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 2
Европа Восточная 3139 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 2
Канада 5082 2
США - Нью-Йорк 3182 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2608 2
Италия - Итальянская Республика 4509 2
Россия - СФО - Новосибирск 4882 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
США - Флорида - Майами 200 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Швейцария - Лугано 4 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Чехословакия 17 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3452 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2534 1
Ergonomics - Эргономика 1755 28
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5517 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27323 15
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3107 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57754 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7547 11
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2681 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1518 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53530 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3181 6
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5588 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8085 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1890 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2392 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3136 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16090 3
Английский язык 7035 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2187 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1366 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1576 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6590 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6687 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6180 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6564 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8850 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 730 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1267 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 18
DigiTimes - Издание 1331 8
Чудо техники 60 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 2
WinFuture 15 1
Мобильные системы 118 1
allNetDevices 160 1
Nikkei Electronics 82 1
Taipei Times 32 1
IDG - International Data Group 117 1
Windows Central 36 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 8
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3659 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Gartner - Dataquest 353 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
Politecnico di Torino - Turin Polytechnic University - Туринский политехнический университет 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 736 1
РАН - Российская академия наук 2124 1
Международный женский день - 8 марта 418 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
День молодёжи - 27 июня 1090 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 2
CeBIT 614 2
Samsung Unpacked 41 1
Acer Brand Day 1 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
UEFI Plugfest 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще