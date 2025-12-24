Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник Технические характеристики Модель Acer TravelMate P6 14 AI (TravelMate P6 14-54) Процессор Intel Core Ultra 7 258V с интегрированной графикой Intel Arc Нейропроцессор (NPU) с производительностью 48 TOPS Оперативная память до 32

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач 5.1 Размеры и масса 313,4 x 226,5 x 16,9 мм, 1, 2 кг Дизайн и эргономика При первом взгляде на Acer TravelMate P6 сразу очевидно, что это серьезное устройство. Ноутбук получил строгий внешний в

Acer представила ноутбук TravelMate Spin B3 для учащихся Acer представила новый ноутбук с поворотным экраном TravelMate Spin B3 (TMB311R-32), отвечающий требованиям армейских стандартов прочности и пред

Acer представила новые прочные ноутбуки TravelMate для бизнеса. Цены. Фото Acer анонсировала три новых продукта в своей серии ноутбуков TravelMate для корпоративных и бизнес-пользователей. Новинки — это ноутбук-трансформер с сенс

Acer начинает российские продажи ноутбука TravelMate P6. Цена Acer представила новый 14-дюймовый ноутбук TravelMate P6. Новинка отличается минималистичным дизайном, весом всего 1,1 кг, прочным метал

Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD Acer анонсировала также новые хромбуки для учебы и бизнеса, обновленные компактные лэптопы Spin 3 и Travelmate P6 для бизнеса, необычный игровой ноутбук Predator Helios 700 с выдвижной клавиату

Acer представила ноутбук TravelMate B114-21 для учебных заведений Acer анонсировала выпуск нового Acer TravelMate B114-21 на образовательной выставке BETT 2019, которая проходит в Лондоне с 23 по

Acer представила универсальный ноутбук-трансформер для учебы Компания Acer представила новый ноутбук-трансформер Acer TravelMate Spin B1 (B118), разработанный специально для сферы образования. На нем предустанов

Серьёзная универсальность Acer TravelMate X349 И на рабочем месте, и в дальней командировке будет полезен новый корпоративный ноутбук Acer TravelMate X349. Универсальность аппарату обеспечивают габариты, обусловленные установкой в н

Acer представила ноутбук TravelMate B117 для образовательных учреждений Компания Acer объявила о выпуске нового ноутбука TravelMate B117 под управлением ОС Windows 10 Pro, созданного специально для образовательных

Acer выиграла тендер на поставку ноутбуков для школ Грузии Компания Acer поставила 47 тыс. ноутбуков Acer TravelMate B115 к началу учебного года в Грузии. Право на выполнение заказа компания получила

Деловые люди: обзор бизнес-ультрабука Acer Travelmate Pro TMP645-MG на нет сходилось. Представления такие вполне устойчивы, и когда в первый раз видишь ультрабук Acer Travelmate Pro TMP645-MG, даже при наличии соответствующей наклейки на корпусе, возникает зак

Лучшие устройства выставки MWC 2014 в том числе под управлением Windows 8 (нам, кстати, удалось взглянуть и на корпоративный ультрабук Acer TravelMate P645). Acer Iconia P3-171 Среди прочих экспонатов стенда Acer был замечен пла

Иду на стыковку: обзор "походного" ноутбука с док-станцией Acer Travelmate P633 е TPM, так и даже защита от агрессивной внешней среды, но не обязательно с IP-сертификацией. Acer Travelmate P633 Именно таким является бизнес-ноутбук от Acer по имени Travelmate P633.

Acer TravelMate P243 и B113: компактные ноутбуки для бизнесменов и школьников Компания Acer анонсировала на российском рынке две новые модели ноутбуков: Acer TravelMate P243 и B113 - с диагональю экрана 14 дюймов и 11,6 дюйма соответственно (оба

Acer TravelMate P6: новая серия ноутбуков для бизнеса Компания Acer представила в России новую серию ноутбуков для бизнеса - Acer TravelMate P6, - включающую модели с диагональю экрана 13,3 дюйма (P633), 14 дюймов (P643) и

Обзор ноутбука Acer Travelmate TimelineX 8481: первый конкурент Macbook Air? к, и в корпус 13” ноута удалось поставить 14” матрицу, что является еще одной фишкой данной модели. Travelmate TimelineX 8481 Если продолжить про интересные элементы корпуса, то, к примеру, сни

Тест ноутбука Acer TravelMate TimelineX 8473T: билет в бизнес-класс со скидкой – и для более понятного позиционирования компания использует традиционный инструмент «линеек». Acer TravelMate TimelineX 8473T На данный момент их три: Aspire – ноутбуки, предназначенные для по

Acer выпустила новый бизнес-ноутбук TravelMate 8481T Корпорация Acer анонсировала выход нового ноутбука в линейке TravelMate Timeline. Устройство называется 8481T. Это ноутбук, работающий на базе процессора

Acer обновила линейку ноутбуков TravelMate Timeline Компания Acer представила новую линейку ноутбуков TravelMate Titanium. В нее входят модели с 14- и 15.6-дюймовыми экранами. 14-дюймовые модели

Acer выпустила имиджевый ноутбук для бизнес-пользователей Компания Acer анонсировала выход нового ноутбука в линейке TravelMate. Речь идет о модели Acer TravelMate 8481. Ноутбук оснащен процессором Intel

Acer представил два ноутбука TravelMate Компания Acer привезла в Россию ноутбук TravelMate 5760, а в июле планирует приступить к продажам еще одной новинки - TravelMate

Новый ноутбук Acer: 13,3 дюйма, более 8 часов автономной работы Российское подразделение Acer объявляет о начале продаж нового бизнес-ноутбука Acer TravelMate 8371 Timeline, созданного на базе энергоэффективного процессора Intel CULV, оснаще

Acer TravelMate 6293: компактный и производительный ноутбук для бизнеса ах-середнячках можно очень недолго. А компактные модели всегда ставили рекорды по этому показателю. TravelMate 6293 представляет собой компактную модель с диагональю 12,1”. Конечно, сейчас на р

Acer TravelMate 5720G: просто и со вкусом за логотип Acer, размещенный в правом верхнем углу на выпуклой металлической площадке. Ноутбук Acer TravelMate 5720G – мобильный инструмент для решения любых бизнес задач TravelMate 5520

Acer представил ноутбук с Windows Vista В продаже появилась новая модель ноутбука Acer. Стоимость TravelMate 2480 с предустановленной Windows Vista Home Basic составляет $800. Столь низкая це

Итоговые хиты продаж ноутбуков utilus X200 6 месяцев с перерывом 36 633р. 3 Lenovo ThinkPad X60s 4 месяца с перерывом 61 830р. 4 Acer TravelMate 3012WTMi 4 месяца 49 950р. 5 Fujitsu Siemens Lifebook P7120 4 месяца с перер

Дайджест мира ноутбуков – ноябрь e Duo с новым процессором Merom. Именно такова начинка, к примеру, недавно анонсированного ноутбука Acer TravelMate 6460, ориентированного на бизнес сегмент. Помимо последнего процессора от Int

Acer выпустил ноутбук с повышенным уровнем безопасности Компания Acer начинает поставки новой серии ноутбуков TravelMate 6460, безопасность которых обеспечивается как аппаратными, так и программными мето

Acer и "1C": готовое рабочее место для бухгалтера и частного предпринимателя плекта для бухгалтеров малых предприятий и частных предпринимателей. В комплект входят ноутбук Acer TravelMate 4222WLMi и программа «1С:Бухгалтерия 8.0. Базовая версия». Рекомендованная розничн

Июньские хиты продаж ноутбуков ель Цена 1 Dell Latitude X1 2 месяца с перерывом $1640 2 Sony VAIO VGN-TX2XRP 9 месяцев $2700 3 Acer TravelMate 3012 2 месяца $1976 4 Roverbook Nautilus X200 новинка $1360 5 Lenovo ThinkP

Ноутбуки: хиты продаж мая 60s новинка 1694$ 3 Sony VAIO VGN-SZ1HRP/B новинка 1784$ 4 Sony VAIO VGN-T2XRP 8 месяцев 2340$ 5 Acer TravelMate 3012WTMi новинка 1976$ *- отсчет ведется с июля 2005 года Источник: ZOOM.CNe

Acer выпустил ноутбуки на базе Intel Centrino Duo Acer представила три серии ноутбуков, разработанные на базе новейшей платформы Intel Centrino Duo: TravelMate 4670 — мобильный компьютер для бизнеса, Aspire 5670 — мобильный мультиме

Ноутбуки: хиты продаж августа принадлежит ноутбуку Acer Aspire 1694WLMi. В прошлом месяце эта компания была представлена моделью TravelMate 2313WLMi, отличившейся своей привлекательной ценой. Что же касается Aspire 1694WLM

Acer: полнофункциональный ноутбук за $699 жен компьютер? Купи ноутбук!», стали еще более функциональными. Теперь за $799 можно купить ноутбук TravelMate 2354LC с 512 МБ оперативной памяти и Aspire 3002WLC, оснащенный широкоформатным ди

TravelMate 4650: новый ноутбук для бизнесменов от Acer Московское представительство компании Acer объявило о начале поставок в Россию мобильных ПК TravelMate серии 4650. Ноутбуки новой серии ориентированы на решение бизнес-задач. TravelMate серии 4650 построены на базе обновленной платформы Intel Centrino. В моделях использованы ви

TravelMate 3000: новый ультракомпактный ноутбук от Acer компании Acer объявило о начале поставок в Россию новой серии ультракомпактных мобильных ПК — TravelMate 3000. Ноутбуки новой серии построены на базе обновленной платформы Intel Centrino

Acer анонсировала две серии ноутбуков на базе Sonoma овое наименование Sonoma). Мобильный мультимедийный центр Aspire серии 1690 и ноутбук бизнес класса TravelMate серии 8100 дополнят существующий модельный ряд мобильных ПК Acer и будут доступны

Acer: современный ноутбук за $899 ивы настольным ПК, обладающей такими неоспоримыми преимуществами, как эргономичность и мобильность. TravelMate 2300 — серия полнофункциональных мобильных ПК на базе процессоров Intel Celer