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Acer TravelMate Серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
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|24.12.2025
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Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник
Технические характеристики Модель Acer TravelMate P6 14 AI (TravelMate P6 14-54) Процессор Intel Core Ultra 7 258V с интегрированной графикой Intel Arc Нейропроцессор (NPU) с производительностью 48 TOPS Оперативная память до 32
|12.06.2024
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Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач
5.1 Размеры и масса 313,4 x 226,5 x 16,9 мм, 1, 2 кг Дизайн и эргономика При первом взгляде на Acer TravelMate P6 сразу очевидно, что это серьезное устройство. Ноутбук получил строгий внешний в
|21.01.2021
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Acer представила ноутбук TravelMate Spin B3 для учащихся
Acer представила новый ноутбук с поворотным экраном TravelMate Spin B3 (TMB311R-32), отвечающий требованиям армейских стандартов прочности и пред
|23.10.2020
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Acer представила новые прочные ноутбуки TravelMate для бизнеса. Цены. Фото
Acer анонсировала три новых продукта в своей серии ноутбуков TravelMate для корпоративных и бизнес-пользователей. Новинки — это ноутбук-трансформер с сенс
|16.10.2019
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Acer начинает российские продажи ноутбука TravelMate P6. Цена
Acer представила новый 14-дюймовый ноутбук TravelMate P6. Новинка отличается минималистичным дизайном, весом всего 1,1 кг, прочным метал
|25.04.2019
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Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD
Acer анонсировала также новые хромбуки для учебы и бизнеса, обновленные компактные лэптопы Spin 3 и Travelmate P6 для бизнеса, необычный игровой ноутбук Predator Helios 700 с выдвижной клавиату
|23.01.2019
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Acer представила ноутбук TravelMate B114-21 для учебных заведений
Acer анонсировала выпуск нового Acer TravelMate B114-21 на образовательной выставке BETT 2019, которая проходит в Лондоне с 23 по
|26.01.2017
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Acer представила универсальный ноутбук-трансформер для учебы
Компания Acer представила новый ноутбук-трансформер Acer TravelMate Spin B1 (B118), разработанный специально для сферы образования. На нем предустанов
|08.07.2016
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Серьёзная универсальность Acer TravelMate X349
И на рабочем месте, и в дальней командировке будет полезен новый корпоративный ноутбук Acer TravelMate X349. Универсальность аппарату обеспечивают габариты, обусловленные установкой в н
|20.02.2016
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Acer представила ноутбук TravelMate B117 для образовательных учреждений
Компания Acer объявила о выпуске нового ноутбука TravelMate B117 под управлением ОС Windows 10 Pro, созданного специально для образовательных
|29.09.2014
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Acer выиграла тендер на поставку ноутбуков для школ Грузии
Компания Acer поставила 47 тыс. ноутбуков Acer TravelMate B115 к началу учебного года в Грузии. Право на выполнение заказа компания получила
|06.06.2014
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Деловые люди: обзор бизнес-ультрабука Acer Travelmate Pro TMP645-MG
на нет сходилось. Представления такие вполне устойчивы, и когда в первый раз видишь ультрабук Acer Travelmate Pro TMP645-MG, даже при наличии соответствующей наклейки на корпусе, возникает зак
|19.03.2014
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Лучшие устройства выставки MWC 2014
в том числе под управлением Windows 8 (нам, кстати, удалось взглянуть и на корпоративный ультрабук Acer TravelMate P645). Acer Iconia P3-171 Среди прочих экспонатов стенда Acer был замечен пла
|13.05.2013
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Иду на стыковку: обзор "походного" ноутбука с док-станцией Acer Travelmate P633
е TPM, так и даже защита от агрессивной внешней среды, но не обязательно с IP-сертификацией. Acer Travelmate P633 Именно таким является бизнес-ноутбук от Acer по имени Travelmate P633.
|08.08.2012
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Acer TravelMate P243 и B113: компактные ноутбуки для бизнесменов и школьников
Компания Acer анонсировала на российском рынке две новые модели ноутбуков: Acer TravelMate P243 и B113 - с диагональю экрана 14 дюймов и 11,6 дюйма соответственно (оба
|07.08.2012
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Acer TravelMate P6: новая серия ноутбуков для бизнеса
Компания Acer представила в России новую серию ноутбуков для бизнеса - Acer TravelMate P6, - включающую модели с диагональю экрана 13,3 дюйма (P633), 14 дюймов (P643) и
|29.09.2011
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Обзор ноутбука Acer Travelmate TimelineX 8481: первый конкурент Macbook Air?
к, и в корпус 13” ноута удалось поставить 14” матрицу, что является еще одной фишкой данной модели. Travelmate TimelineX 8481 Если продолжить про интересные элементы корпуса, то, к примеру, сни
|05.09.2011
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Тест ноутбука Acer TravelMate TimelineX 8473T: билет в бизнес-класс со скидкой
– и для более понятного позиционирования компания использует традиционный инструмент «линеек». Acer TravelMate TimelineX 8473T На данный момент их три: Aspire – ноутбуки, предназначенные для по
|29.08.2011
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Acer выпустила новый бизнес-ноутбук TravelMate 8481T
Корпорация Acer анонсировала выход нового ноутбука в линейке TravelMate Timeline. Устройство называется 8481T. Это ноутбук, работающий на базе процессора
|22.07.2011
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Acer обновила линейку ноутбуков TravelMate Timeline
Компания Acer представила новую линейку ноутбуков TravelMate Titanium. В нее входят модели с 14- и 15.6-дюймовыми экранами. 14-дюймовые модели
|18.07.2011
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Acer выпустила имиджевый ноутбук для бизнес-пользователей
Компания Acer анонсировала выход нового ноутбука в линейке TravelMate. Речь идет о модели Acer TravelMate 8481. Ноутбук оснащен процессором Intel
|01.07.2011
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Acer представил два ноутбука TravelMate
Компания Acer привезла в Россию ноутбук TravelMate 5760, а в июле планирует приступить к продажам еще одной новинки - TravelMate
|28.10.2009
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Новый ноутбук Acer: 13,3 дюйма, более 8 часов автономной работы
Российское подразделение Acer объявляет о начале продаж нового бизнес-ноутбука Acer TravelMate 8371 Timeline, созданного на базе энергоэффективного процессора Intel CULV, оснаще
|10.11.2008
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Acer TravelMate 6293: компактный и производительный ноутбук для бизнеса
ах-середнячках можно очень недолго. А компактные модели всегда ставили рекорды по этому показателю. TravelMate 6293 представляет собой компактную модель с диагональю 12,1”. Конечно, сейчас на р
|08.04.2008
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Acer TravelMate 5720G: просто и со вкусом
за логотип Acer, размещенный в правом верхнем углу на выпуклой металлической площадке. Ноутбук Acer TravelMate 5720G – мобильный инструмент для решения любых бизнес задач TravelMate 5520
|15.02.2007
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Acer представил ноутбук с Windows Vista
В продаже появилась новая модель ноутбука Acer. Стоимость TravelMate 2480 с предустановленной Windows Vista Home Basic составляет $800. Столь низкая це
|29.01.2007
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Итоговые хиты продаж ноутбуков
utilus X200 6 месяцев с перерывом 36 633р. 3 Lenovo ThinkPad X60s 4 месяца с перерывом 61 830р. 4 Acer TravelMate 3012WTMi 4 месяца 49 950р. 5 Fujitsu Siemens Lifebook P7120 4 месяца с перер
|14.12.2006
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Дайджест мира ноутбуков – ноябрь
e Duo с новым процессором Merom. Именно такова начинка, к примеру, недавно анонсированного ноутбука Acer TravelMate 6460, ориентированного на бизнес сегмент. Помимо последнего процессора от Int
|22.11.2006
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Acer выпустил ноутбук с повышенным уровнем безопасности
Компания Acer начинает поставки новой серии ноутбуков TravelMate 6460, безопасность которых обеспечивается как аппаратными, так и программными мето
|30.08.2006
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Acer и "1C": готовое рабочее место для бухгалтера и частного предпринимателя
плекта для бухгалтеров малых предприятий и частных предпринимателей. В комплект входят ноутбук Acer TravelMate 4222WLMi и программа «1С:Бухгалтерия 8.0. Базовая версия». Рекомендованная розничн
|25.07.2006
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Июньские хиты продаж ноутбуков
ель Цена 1 Dell Latitude X1 2 месяца с перерывом $1640 2 Sony VAIO VGN-TX2XRP 9 месяцев $2700 3 Acer TravelMate 3012 2 месяца $1976 4 Roverbook Nautilus X200 новинка $1360 5 Lenovo ThinkP
|17.07.2006
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Ноутбуки: хиты продаж мая
60s новинка 1694$ 3 Sony VAIO VGN-SZ1HRP/B новинка 1784$ 4 Sony VAIO VGN-T2XRP 8 месяцев 2340$ 5 Acer TravelMate 3012WTMi новинка 1976$ *- отсчет ведется с июля 2005 года Источник: ZOOM.CNe
|25.01.2006
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Acer выпустил ноутбуки на базе Intel Centrino Duo
Acer представила три серии ноутбуков, разработанные на базе новейшей платформы Intel Centrino Duo: TravelMate 4670 — мобильный компьютер для бизнеса, Aspire 5670 — мобильный мультиме
|23.09.2005
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Ноутбуки: хиты продаж августа
принадлежит ноутбуку Acer Aspire 1694WLMi. В прошлом месяце эта компания была представлена моделью TravelMate 2313WLMi, отличившейся своей привлекательной ценой. Что же касается Aspire 1694WLM
|11.07.2005
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Acer: полнофункциональный ноутбук за $699
жен компьютер? Купи ноутбук!», стали еще более функциональными. Теперь за $799 можно купить ноутбук TravelMate 2354LC с 512 МБ оперативной памяти и Aspire 3002WLC, оснащенный широкоформатным ди
|02.06.2005
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TravelMate 4650: новый ноутбук для бизнесменов от Acer
Московское представительство компании Acer объявило о начале поставок в Россию мобильных ПК TravelMate серии 4650. Ноутбуки новой серии ориентированы на решение бизнес-задач. TravelMate серии 4650 построены на базе обновленной платформы Intel Centrino. В моделях использованы ви
|23.05.2005
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TravelMate 3000: новый ультракомпактный ноутбук от Acer
компании Acer объявило о начале поставок в Россию новой серии ультракомпактных мобильных ПК — TravelMate 3000. Ноутбуки новой серии построены на базе обновленной платформы Intel Centrino
|20.01.2005
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Acer анонсировала две серии ноутбуков на базе Sonoma
овое наименование Sonoma). Мобильный мультимедийный центр Aspire серии 1690 и ноутбук бизнес класса TravelMate серии 8100 дополнят существующий модельный ряд мобильных ПК Acer и будут доступны
|18.01.2005
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Acer: современный ноутбук за $899
ивы настольным ПК, обладающей такими неоспоримыми преимуществами, как эргономичность и мобильность. TravelMate 2300 — серия полнофункциональных мобильных ПК на базе процессоров Intel Celer
|27.12.2004
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Acer TravelMate 382TCi – функции в минимуме веса
Бизнес-компакт Родословная Acer TravelMate 382TCi не блещет оригинальностью, поскольку за основу была взята прошлогодняя лине
Acer TravelMate и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 26
|Низовский Григорий 36 9
|Рыбак Юлия 5 5
|Мишин Глеб 70 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Кравченко Дмитрий 42 3
|Ерофеева Мария 31 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Лашин Ренат 87 2
|Василенко Александр 99 1
|Голосов Алексей 21 1
|Царева Екатерина 8 1
|Покровский Иван 137 1
|Василенко Павел 2 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Кравченко Александр 18 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Константинов Константин 32 1
|Борушевский Денис 37 1
|Степанишин Вадим 9 1
|Захарченко Дмитрий 5 1
|Емельянов Андрей 5 1
|Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 1
|Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
|Семенихин Вадим 1 1
|Дзамбазова Татьяна 1 1
|Burns Louis - Бернс Луис 13 1
|Мицюк Антон 2 1
|Шадаев Максут 1211 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
|Захир Максим 22 1
|Lin James - Лин Джеймс 15 1
|Харитонов Александр 69 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 18
|DigiTimes - Издание 1331 8
|Чудо техники 60 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 2
|WinFuture 15 1
|Мобильные системы 118 1
|allNetDevices 160 1
|Nikkei Electronics 82 1
|Taipei Times 32 1
|IDG - International Data Group 117 1
|Windows Central 36 1
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