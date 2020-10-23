Acer представила новые прочные ноутбуки TravelMate для бизнеса. Цены. Фото

Acer анонсировала три новых продукта в своей серии ноутбуков TravelMate для корпоративных и бизнес-пользователей. Новинки — это ноутбук-трансформер с сенсорным экраном TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51), мощный и портативный ноутбук в традиционном форм-факторе TravelMate P4 (TMP414-51) и TravelMate Р2 (TMP214-53), прочный ноутбук с большим количеством портов и сроком работы от одного заряда батареи, которые позволят пользователю справиться со всеми задачами, возникающими в течение рабочего дня.

«Люди все чаще работают в дороге и вне офиса, — сказал Джеймс Лин (James Lin), руководитель направления ноутбуков и ИТ-продуктов Acer. — Мы разработали новое поколение ноутбуков TravelMate в соответствии с этой тенденцией: прочность военного класса позволяет устройствам переживать удары и падения в повседневной жизни, заряда батареи хватает для автономной работы в течение целого рабочего дня, имеется большой набор портов. Это линейка надежных устройств для работающих людей».

Благодаря процессору Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe или дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX350, объему оперативной памяти DDR4 RAM до 32 ГБ, использованию твердотельных накопителей 4 lane PCIe и 1 ТБ емкости (на базе SSD M.2) ноутбуки TravelMate демонстрируют большую вычислительную мощность. Пользователи также могут рассчитывать на их надежность, ведь каждое устройство способно работать автономно полный рабочий день. Аккумуляторы ноутбуков Acer TravelMate Spin P4 и TravelMate P4 способны проработать от одного заряда батареи до 15 часов, а TravelMate P2 — до 13 часов.

Кроме того, TravelMate Spin P4 оснащен устойчивым к царапинам 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD и покрытием Corning Gorilla Glass, который может поворачиваться на 360 градусов в режиме ноутбука, стенда, «палатки» или планшета.

Acer TravelMate Spin P4

Precision Touchpad обеспечивает интуитивно понятное управление жестами, а закрепляемый стилус Acer Active и поддержка Windows Ink позволяют рисовать и делать заметки.

TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 поставляются с рядом обновлений, которые в конечном итоге облегчают переход к работе из дома. Ноутбуки созданы в соответствии со стандартами MIL-STD-810G и включают в себя ряд жизненно важных функций, таких как влагозащищенная клавиатура и амортизирующие углы, которые позволяют устройствам уцелеть в таких ситуациях как падения или удары при перемещении по дому.

Acer TravelMate P4

Обращенные вверх динамики обеспечивают более четкое звучание конференц-звонков. Зарядить TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 до 80% можно за час.

Новые ноутбуки получились легкими и компактными: они заключены в полуметаллический корпус с универсальным дизайном, и при всей своей мощи TravelMate Spin P4 весит 1,53 кг, а TravelMate P4 — 1,45 кг, и оба они имеют толщину менее 18 мм. TravelMate P2 с текстурированной верхней крышкой весит в1,625 кг и имеет толщину 20 мм. Все три модели поддерживают Wi-Fi 6 (Gig+), чтобы обеспечить качественную беспроводную связь, и eSIM-совместимое подключение 4G LTE, благодаря чему бизнес-путешественники могут пользоваться моментальным подключением к местным сотовым сетям и осуществлять передачу данных без необходимости менять SIM-карты или специально ходить по магазинам.

Acer TravelMate P2

Все новые модели TravelMate оснащены портом Thunderbolt 4, обеспечивающим передачу данных на скорости до 40 Гбит/с — это в четыре раза большая пропускная способность для потоковой передачи данных и в два раза — для видеоконференцсвязи, чем у любого другого типа порта. Вдобавок, на всех моделях установлено приложение Acer Office Manager, которое обеспечивает функцию удаленного управления.

«Доверенный платформенный модуль» (Trusted Platform Module, TPM) 2.0, установленный на TravelMate P4 и TravelMate Spin P4, является чипом защиты от несанкционированного доступа, который проверяет наличие признаков вторжения во время загрузки системы. Для более безопасного входа в систему через Windows Hello ноутбуки оснащены инфракрасными камерами и считывателями отпечатков пальцев, а встроенная крышка веб-камеры обеспечивает дополнительную защиту.

TravelMate P2 (TMP214-53) будет доступен в Северной Америке в марте 2021 г. по цене от 799,99 долларов США; в регионе EMEA — в ноябре по цене от 759 евро; в Китае — в октябре, по цене от 4999 юаней.

TravelMate P4 (TMP414-51) будет доступен в Северной Америке в декабре по цене от 899,99 долларов США; в EMEA его можно будет купить в ноябре по цене от 899 евро; в Китае — в октябре по цене от 5999 юаней.

TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51) будет доступен в Северной Америке в декабре по цене 999,99 долларов США; в EMEA — в ноябре по цене от 999 евро; и в Китае — в октябре по цене от 6999 юаней.