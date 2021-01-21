Acer представила ноутбук TravelMate Spin B3 для учащихся

Acer представила новый ноутбук с поворотным экраном TravelMate Spin B3 (TMB311R-32), отвечающий требованиям армейских стандартов прочности и предназначенный для учебных целей. Новинка имеет сенсорный экран, веб-камеру в разрешении Full HD webcam и быстрый Wi-Fi-модуль Intel Wi-Fi 6, что обеспечивает студентов всеми возможностями, необходимыми для интерактивных дистанционных занятий, на которых сегодня активно используются обучающие медиаматериалы.

Acer TravelMate Spin B3 — это прочное и долговечное устройство, обеспечивающее надежную защиту от механических повреждений и помогающее родителям и преподавателям сфокусировать внимание ребенка на главном — учебе.

Acer TravelMate Spin B3 оснащается процессорами из новейшей линейки Intel Pentium Silver и обеспечивает 12 часов работы на одном заряде, избавляя студентов от необходимости заряжать устройство в течение учебного дня. Благодаря уровню защиты, соответствующему требованиям армейских стандартов, и ударопрочным бортам, устройство может выдержать до 60 кг нагрузок.

Новинка также имеет улучшенную защиту от повседневного износа и мелких повреждений. Клавиши со специальным механизмом крепления делают устройство еще более надежным: каждая клавиша имеет небольшие пластиковые подхваты, которые препятствуют отрыву клавиши, защищая ее от беспокойных детских пальцев.





Учитывая, что школьники и студенты, получающие образование дома, могут перекусить что-нибудь в течение учебного дня или просто выпить стакан воды во время занятий, компания Acer создала уникальную систему дренажа, которая помогает защитить ноутбук от небольших объемов разлитой жидкости, отводя ее в нижнюю часть корпуса. Тачпад новинки также имеет защиту от влаги.

Сенсорный дисплей ноутбука Acer TravelMate Spin B3 имеет антибактериальное покрытие Corning Gorilla Glass, которое было разработано специально для снижения риска появления налета и пятен, вызванных попаданием на поверхность микроорганизмов. Более того, для клавиатуры, тачпада и области вокруг него опционально доступно антибактериальное покрытие на основе ионов серебра, отвечающее стандартам BPR и EPA. Его эффективность в противодействии появлению бактерий доказана тестами JIS Z 2801 и ISO 22196.

Поворотный дизайн дисплея Acer TravelMate Spin B3 делает процесс обучения интереснее и способствует командной работе: завершив задачу в режиме планшета или в закрытом режиме, студент может продемонстрировать результаты работы в режиме презентации. Устройство также можно использовать в так называемом режиме дисплея, при котором клавиатура становится упором, обеспечивающим устойчивость ноутбука на горизонтальной поверхности. Это помогает более эффективно использовать пространство на рабочем столе во время просмотра видео или участия в онлайн-лекции. С опциональным стилусом Wacom AES и фронтальной камерой на 5 Мп с режимом HDR ноутбук становится еще более универсальным устройством.

Новинка получила множество возможностей подключения, чтобы процесс онлайн-обучения проходил максимально комфортно и спокойно. Модуль Intel Wi-Fi 6 обеспечивает быстрое беспроводное соединение, а беспроводная антенна и технология 2x2 MU-MIMO помогают организовать одновременную работу нескольких пользователей. Опциональный модуль 4G LTE обеспечивает дополнительные возможности связи и доступ к интернету и приложениям даже вне зоны действия сети Wi-Fi.

Устройство имеет разъем USB 3.2 Gen 1 Type-C для быстрой передачи данных, порт RJ45 для соединения через кабель Ethernet и порт HDMI для подключения к внешним дисплеям. Передняя панель ноутбука оснащается индикатором заряда батареи, что позволяет преподавателям быстро понять, когда требуется заменить устройство в классе.

Ноутбук Acer TravelMate Spin B3 (TMB311R-32) будет доступен на североамериканском рынке с апреля 2021 года. Цены на новинку начинаются с отметки USD 329,99; в странах Европы, Ближнего Востока и Африки продажи планируются во втором квартале, цены будут начинаться с отметки EUR 409; китайский рынок получит новинку в феврале, цены на нее стартуют от RMB 2,499. Цены в России буду сообщены дополнительно.