ExpressCard

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств



28.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 1
05.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 1
22.12.2016 Обзор новейшего MacBook Pro 15: ноутбук будущего 1
16.12.2016 Устройство за $300 взламывает криптографию любого MacBook за 30 секунд. Видео 1
22.10.2014 Руководство по выбору ноутбука Fujitsu Lifebook 2
20.10.2014 Три решения от компании Dell для современного специалиста 1
17.09.2014 Panasonic представила обновленную версию защищенного ноутбука Toughbook CF-53 2
28.10.2013 Самый тонкий в мире ультрабук 14" и другие новинки Fujitsu: первый взгляд 1
13.05.2013 Иду на стыковку: обзор "походного" ноутбука с док-станцией Acer Travelmate P633 1
12.12.2012 Полный разбор Lenovo ThinkPad X230: как работает ноутбук? 2
22.11.2012 «Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP 1
07.08.2012 Acer TravelMate P6: новая серия ноутбуков для бизнеса 1
08.06.2012 Zecurion Zlock получил сертификат Минобороны 1
03.04.2012 Yota помешали «яйца»: запуск LTE в Москве переносится 1
16.03.2012 Первый в мире ноутбук с проектором: обзор Fujitsu Lifebook P771 1
21.02.2012 Yota отключает WiMAX и бесплатно раздает LTE-модемы. СПИСОК ЗАМЕНЫ 1
30.11.2011 «Аэрофлот» защитился от утечек с помощью Zlock 1
17.10.2011 Как Китай покорил Европу: обзор телевизора Changhong E32F898EB 1
08.08.2011 Обзор ТВ LG 55LW575S: 3D без мерцания. Это возможно? 1
29.07.2011 Fujitsu сделала тонкий ноутбук для школьников 1
14.07.2011 DLP-система Securit внедрена в медиахолдинге «Видео Интернешнл» 1
30.06.2011 Компания Buffalo Technology выпускает новые внешние накопители с интерфейсом USB 3.0 1
02.06.2011 Вышел Zlock 4.0 со встроенными инструментами контентного анализа 1
05.04.2011 Выбор ZOOM: самые дорогие ноутбуки 2
30.03.2011 Тест Toshiba Qosmio X500: убийца десктопов 1
05.03.2011 Новые MacBook Pro: злейшие враги Intel и AMD в одном корпусе 1
24.01.2011 HP EliteBook 2740p: тест ноутбука-трансформера 1
11.11.2010 Sony выпустила профессиональную 35-мм видеокамеру 1
10.11.2010 Dell обновляет конфигурацию ноутбуков Alienware 1
25.10.2010 Microstar представила новый игровой ноутбук на базе Intel Core i5 1
14.10.2010 Toshiba добавила WiMAX-модуль в ноутбук Portege R700 1
08.10.2010 Ноутбуки: хиты продаж сентября 2010 1
13.09.2010 MSI представила ноутбук с технологией Intel Wireless Display 1
06.08.2010 Ноутбук Sony VAIO Z. Сверхмощный и сверхкомпактный 1
07.07.2010 Нетбуки и ноутбуки: хиты продаж июня 2010 1
21.06.2010 Мобильник заменит билет в московском метро 1
17.06.2010 Acer Aspire 8943G: оригинальный мультимедийный ноутбук премиум-класса 1
28.04.2010 LaCie выпустила внешний винчестер с USB 3.0 1
27.04.2010 MSI GX640: яркий игровой ноутбук с процессором Intel Core i5 1
10.03.2010 Rainbow Security привезёт в Россию системы защиты ПО и контента от Wibu-Systems 1

Публикаций - 287, упоминаний - 372

ExpressCard упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 5829 111
Nvidia Corp 2410 66
Sony 3739 55
Acer Group 1734 48
AMD Graphics Product Group - ATI 568 46
Toshiba Corporation 1695 45
ASUS - AsusTek Computer Inc 1465 42
HP Inc. 3731 35
Dell EMC 3113 33
AMD - Advanced Micro Devices 2224 32
Microsoft Corporation 14797 30
Rover Computers 200 26
Apple Inc - Эппл Рус 8715 26
Lenovo Group 1845 23
IBM 4896 22
Samsung Electronics 7143 19
VAIO 121 18
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 340 15
Fujitsu 941 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 854 15
Harman Kardon 197 14
MSI - Micro-Star International 338 14
LG Electronics 2480 13
Qisda BenQ 280 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1631 12
NEC 716 7
Zecurion - SecurIT 190 5
Merlion iRU - Деловой офис 118 5
Ericsson 1123 4
Philips 1095 4
Sharp Corporation 553 4
HP - Hewlett-Packard 1431 4
D-Link 246 4
Lenovo Motorola 1676 4
Canon 885 3
SanDisk 213 3
Logitech 247 3
Yota - Скартел 623 3
Paragon Software Group - PSG 240 3
Wacom 77 3
Белый Ветер 109 10
Ferrari NV 110 5
Automobili Lamborghini S.p.A. 36 2
Техносила 203 2
Bank of America - Банк Америки 125 1
Boeing 207 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 211 1
ФосАгро 61 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 254 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 61 1
Аэрофлот 545 1
Marriott Hotels 19 1
Башнефть ПАО АНК 92 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
Citigroup 136 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 12 1
Меркури - Mercury 50 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 29 1
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 208 1
UPS 48 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4459 1
ВТБ - Транскредитбанк 81 1
Lexus 44 1
Citibank - Ситибанк 194 1
ВТБ Банк Москвы 401 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 135 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 53 1
Евросеть 1254 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 358 1
Visa International 1434 1
AliExpress 279 1
BMW 286 1
Связной ГК 1025 1
eBay Inc 842 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 667 3
Пентагон - Министерство обороны США 531 2
МКС - Международная космическая станция 280 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1791 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1131 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 478 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 287 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1114 7
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 13 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 173 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 44 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6969 209
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8462 178
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4905 150
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 315 86
DDR - Double data rate 1391 82
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1246 81
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3872 69
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2693 53
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 528 53
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 884 49
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2092 40
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 256 39
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 385 37
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 422 33
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1694 33
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 782 30
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 447 29
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 395 28
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1109 25
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 73 24
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 673 24
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1248 23
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 96 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5764 22
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 209 21
Kensington lock 143 21
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 360 19
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 18
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 139 16
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 173 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 520 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3179 15
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 462 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 885 14
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1758 13
3G - Стандарт мобильной связи 4241 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1933 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1905 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2388 11
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 665 10
Nvidia GeForce GTX 2453 66
Intel Centrino 249 55
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 182 53
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 166 52
Microsoft Windows 10 8142 35
Intel Core 2 Duo 432 29
Intel Celeron - Серия процессоров 418 24
Battery Eater - notebook benchmark tool 78 23
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 394 21
Microsoft Windows XP 1344 21
Linux OS 5175 17
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 17
Microsoft DirectX 487 16
Acer Aspire - серия ноутбуков 85 16
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 16
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 205 15
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 529 15
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 163 14
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 352 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 762 12
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator 42 12
Microsoft Windows 7 1666 11
Intel Core - Семейство процессоров 911 11
Microsoft Office 2405 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 328 8
Apple Mac 1696 7
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1400 6
Fujitsu LIFEBOOK U - серия ноутбуков 38 6
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 6
Apple macOS 1015 6
Intel Core i - Cерия процессоров 353 6
Apple MagSafe 45 6
Apple macOS X 1125 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 805 5
Microsoft Skype 1740 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 238 5
Microsoft Edge - Браузер 1367 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft PowerPoint 501 4
Microsoft Outlook 832 4
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Gates William Henry - Гейтс Билл 450 5
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