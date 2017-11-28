Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ExpressCard
NewCard
PCCard
PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association
Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств
Публикаций - 287, упоминаний - 372
ExpressCard упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 304 97
|Gates William Henry - Гейтс Билл 450 5
|Малафеев Андрей 48 5
|Steve Jobs - Стив Джобс 837 4
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 61 2
|Ковалев Александр 156 2
|Раевский Алексей 69 2
|Белявский Александр 10 2
|Богатов Антон 76 1
|Свердлов Денис 166 1
|Демидов Михаил 132 1
|Лукьянова Светлана 2 1
|Теплов Павел 13 1
|Акимов Евгений 32 1
|Романов Михаил 26 1
|Новиков Александр 31 1
|Тихонов Александр 63 1
|Лукацкий Алексей 79 1
|Иванов Андрей 42 1
|Вахнин Павел 52 1
|Миньковский Михаил 23 1
|Морошкин Александр 111 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Малис Александр 146 1
|PCMark 103 35
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2433 2
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 40 2
|IDC - International Data Corporation 3352 1
|Gartner 2550 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 926453, в очереди разбора - 829228.
Создано именных указателей - 47273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 926453, в очереди разбора - 829228.
Создано именных указателей - 47273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru