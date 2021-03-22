Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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VAIO
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 87, упоминаний - 123
VAIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5702 12
|Lenovo Group 1639 9
|Microsoft Corporation 11127 5
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
|Sony 2395 3
|Olympus 184 2
|Canon 582 2
|Olympus Medical Systems Corp - Olympus Медицинские системы 2 1
|Olympus Imaging Corp 2 1
|Xiaomi 904 1
|Google LLC 7161 1
|Белый Ветер Цифровой 114 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
|OPPO Electronics 222 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
|Lenovo Motorola 1014 1
|HMD Global - Nokia 116 1
|Nikon 263 1
|Nvidia Corp 2030 1
|Dynabook - Toshiba Client Solutions 6 1
|Fujifilm 136 1
|Sharp Corporation 335 1
|Panasonic 1158 1
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
|Fujitsu 744 1
|Acer Group 1368 1
|Toshiba Corporation 1099 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1681 1
|HP Inc. 2926 1
|Intel Corporation 4192 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 1
|Dell EMC 2413 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
|OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 3
|The Verge - Издание 448 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Bloomberg 785 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|Nikkei - Издание 114 1
|Ars Technica 227 1
|NYT - The New York Times 509 1
|Business Journal 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765261, в очереди разбора - 668948.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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