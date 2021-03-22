Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

VAIO


22.03.2021 Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия 2
23.11.2020 Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер 1
07.08.2020 Ноутбуков Toshiba больше не будет. Компания полностью ушла с рынка 1
25.06.2020 С рынка выжили легендарного производителя фотоаппаратов 3
10.11.2017 Рассекречены характеристики крохотных компьютеров Fujitsu 1
02.11.2017 Lenovo купила ПК-бизнес Fujitsu за $160 млн 1
20.07.2017 Microsoft отказалась обновлять Windows 10 в устройствах на Intel Atom 1
14.04.2017 Microsoft блокирует обновления Windows 7 и 8.1 в ПК на новых процессорах 1
27.10.2016 ПК Fujitsu остаются, Lenovo не против 1
18.05.2016 Nokia возвращается: Microsoft продала телефонный бизнес 1
26.02.2016 Toshiba прекращает продажи ПК в Европе 2
04.12.2015 Легенда рынка ноутбуков прекратит выпуск ПК 1
19.02.2015 Sony отказывается от наушников, Blu-ray-плееров и бренда Walkman 1
16.02.2015 Легенда возвращается: Анонсированы первые компьютеры под брендом Vaio без Sony 2
17.09.2014 Из-за смартфонов убытки Sony выросли почти в 5 раз 1
04.08.2014 Sony покидает рынок цифровых «читалок» 1
11.04.2014 Sony предупредила о риске возгорания батарей в ноутбуках Vaio 1
06.02.2014 Официальный конец легенды: Sony избавляется от производства ПК и ТВ и увольняет тысячи сотрудников 2
05.02.2014 Sony избавится от производства ПК 2
06.08.2013 Обзор самого дорогого в мире ультрабука-трансформера Sony VAIO Duo 13 1
17.04.2013 Ноутбуки: хиты продаж января и февраля 2013 года 2
05.04.2013 Обзор ноутбука Sony VAIO SVE14A2V2RS: куда приводит бюджетный гламур 1
25.02.2013 Обзор ультрабука Sony VAIO T13: про необходимое и достаточное 1
02.10.2012 Объявлены цены на ультрабук-трансформер Sony Vaio в России 1
08.06.2012 Лучшие друзья девушек - VAIO: обзор ноутбука Sony VAIO SVE14A1S1 3
05.06.2012 Sony представила новые ноутбуки Vaio. ФОТО 1
11.05.2012 Ноутбуки: хиты продаж апреля 2012 1
11.04.2012 Sony анонсировала новые модели в линейке ноутбуков Vaio серии E 3
26.03.2012 Рассекречен «хромбук» Sony Vaio 1
04.10.2011 Обзор первого планшета Sony VAIO Tablet S1: бульдозером по легенде 1
01.09.2011 Обзор ноутбука Sony VAIO Z 2011 года: голый король 2
09.08.2011 CNews TV. Обзор самого дорого Sony VAIO 1
12.07.2011 Обзор Sony VAIO VPC-SB19: рецепт идеального бизнес-ноутбука 1
27.06.2011 В Сети появились первые изображения нового поколения Sony Vaio Z 1
31.05.2011 Обзор Sony VAIO F21: лучший 3D-ноутбук на рынке 3
22.03.2011 Sony готовит сверхтонкий ноутбук и лэптоп на базе Chrome OS 2
21.03.2011 Sony готовит ноутбук VAIO на базе Chrome OS 1
22.02.2011 Sony выпустит планшет-слайдер, планшет-книжку и просто планшет 1
22.02.2011 Sony выпустит второй планшет с двумя экранами и слайдер Vaio 2
27.01.2011 Sony подготовила новые топовые модели ноутбуков VAIO для Европы 1

Публикаций - 87, упоминаний - 123

VAIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5702 12
Lenovo Group 1639 9
Microsoft Corporation 11127 5
Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
Sony 2395 3
Olympus 184 2
Canon 582 2
Olympus Medical Systems Corp - Olympus Медицинские системы 2 1
Olympus Imaging Corp 2 1
Xiaomi 904 1
Google LLC 7161 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
OPPO Electronics 222 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
Lenovo Motorola 1014 1
HMD Global - Nokia 116 1
Nikon 263 1
Nvidia Corp 2030 1
Dynabook - Toshiba Client Solutions 6 1
Fujifilm 136 1
Sharp Corporation 335 1
Panasonic 1158 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
Fujitsu 744 1
Acer Group 1368 1
Toshiba Corporation 1099 1
AMD - Advanced Micro Devices 1681 1
HP Inc. 2926 1
Intel Corporation 4192 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 1
Dell EMC 2413 1
JIP - Japan Industrial Partners 4 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 18
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 783 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 361 5
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 96 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 311 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 2
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 116 2
3D видео 49 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 8
Microsoft Windows 7 1662 7
Nvidia GeForce GTX 2073 7
Microsoft Windows 8 1228 7
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 5
Battery Eater - notebook benchmark tool 71 4
Sony Walkman 82 3
Google Android 10751 3
Nvidia GeForce GT 154 3
Microsoft Windows 10 6659 2
Cisco VXME - Cisco Virtualization Experience Media Engine 2 1
Sony Playstation Network 124 1
Intel HD Graphics - графический процессор 43 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 1
Olympus Semi-Olympus I 2 1
Samsung X3 - серия ноутбуков 8 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 112 1
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 15 1
Nokia N - серия 244 1
Microsoft Windows 854 1
Microsoft DirectX 327 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
HP Envy - Серия ноутбуков 69 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Statista 81 1
Simmons Angela - Симмонс Анжела 1 1
Simmons Joseph - Симмонс Джозеф 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 14
Япония 2802 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 6
Европа 3774 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Северная Америка 1413 1
Таиланд - Королевство 361 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 3
The Verge - Издание 448 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
Nikkei - Издание 114 1
Ars Technica 227 1
NYT - The New York Times 509 1
Business Journal 2 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765261, в очереди разбора - 668948.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще