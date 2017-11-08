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TechnologyAdvice eWeek



08.11.2017 Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии 1

28.10.2014 В западных СМИ выросло количество негатива о российских ИТ-компаниях 1

03.07.2014 Вышел первый автомобильный Linux 1

24.12.2012 Facebook придумал, как монетизировать спам 1

16.01.2012 Европейцы разрешили Oracle атаковать HP через свою СУБД 2

06.04.2011 Новый iPhone серьезно задерживается 1

17.03.2011 IDC: в облака – или на свалку истории 1

05.03.2011 Американские госучреждения переводят электронную почту в облака 1

03.02.2011 Производители приступают к отзыву ПК с бракованными чипсетами 1

22.12.2010 Магазину мобильных приложений Microsoft предсказан быстрый старт 1

24.11.2010 Google объединяет Docs и Microsoft Office 1

12.10.2010 AMD опровергла слухи о продаже корпорации Oracle 1

20.09.2010 Правительство Британии будет закупать СПО, невзирая на цену 1

18.08.2010 Продажи флагманского смартфона BlackBerry разочаровали 1

16.08.2010 Google назвала претензии Oracle «безосновательными» 1

09.08.2010 Motorola Droid X получит обновление до Android 2.2 в сентябре 1

28.05.2010 Создатель интерфейса Palm webOS ушел в Google, помогать с Android 1

01.04.2010 Запуск Apple iPad пытаются сорвать 1

30.03.2010 Сделка Cisco-Tandberg одобрена ЕК и Минюстом США 1

26.03.2010 IBM и Canonical взялись за разработку 190-долларового нетбука c открытым ПО 1

16.03.2010 Несовместимость прежних приложений с Windows Phone 7 – вынужденная мера, заявили в Microsoft 1

25.02.2010 2009: рынок серверов упал на 18% 1

11.01.2010 Microsoft рассчитывает на повторное слушание по делу против i4i 1

26.11.2009 IBM опровергла данные об утрате интереса к архитектуре Cell 1

18.11.2009 Dell представил свой первый смартфон. ФОТО 1

22.10.2009 Microsoft и Google сделали поисковики по Twitter 1

15.10.2009 Рынок ПК: Acer впервые обогнал Dell 1

14.09.2009 Intel покидает ключевой сотрудник 1

11.09.2009 В Восточной Европе победило открытое ПО 1

27.08.2009 IBM показала новый процессор Power 1

13.08.2009 Microsoft: IE6 будет жить до 2014 г. 1

05.08.2009 Новые увольнения в IBM 1

21.04.2009 Нетбуки подложили свинью Microsoft 1

10.04.2009 Microsoft: ноутбуки Apple плохо подходят детям 1

02.02.2009 Рынок процессоров упал на 18% 1

03.12.2008 Кризис: обрушен рынок серверов 1

31.10.2008 Отзываются 100 тыс. батарей для ноутбуков по всему миру 1

29.10.2008 Broadcom купил ТВ-бизнес AMD со скидкой 1

24.10.2008 Мобильник от Google не дотянул до iPhone 1

21.10.2008 Sandisk отверг Samsung и продался Toshiba 1


Публикаций - 230, упоминаний - 233

TechnologyAdvice и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9409 29
LG Electronics 3603 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63690 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12368 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2975 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 862 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 711 1
Россия - РФ - Российская федерация 140813 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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Создано именных указателей - 159465.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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