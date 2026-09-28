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U.S. CISA Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Агентство по защите инфраструктуры и кибербезопасности США US-CERT US Computer Emergency Response Team

U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры - Агентство по защите инфраструктуры и кибербезопасности США - US-CERT - US Computer Emergency Response Team

СОБЫТИЯ


28.09.2026 D-Link «расследует» информацию о двух критических уязвимостях в роутерах 1
10.09.2026 В ядре ПО SAP найдены уязвимости максимального уровня опасности 1
14.08.2026 Трамп разрешил частным компаниям осуществлять кибератаки 1
20.05.2026 Пароли, токены, секретные данные Агентства по кибербезопасности США пролежали полгода в свободном доступе 2
18.05.2026 Опасная «дыра» в Cisco требует вручную перезагрузить системы 1
05.05.2026 В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ 1
16.04.2026 Древнее зло пробудилось: Внезапно заработала старая «дыра» в Excel, с помощью которой можно полностью захватить ПК 1
06.04.2026 Трамп сократил расходы США на кибербезопасность на $707 миллионов 1
06.03.2026 Хакеры проникли в ИТ-системы ФБР ради слежки и телефонной прослушки 1
02.03.2026 В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года 1
06.02.2026 Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления 1
29.01.2026 Главный по кибербезопасности в США слил в общедоступный ChatGPT секретные документы 2
05.12.2025 R-Vision опубликовал обзор наиболее критичных уязвимостей за ноябрь 1
18.11.2025 Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления 1
01.11.2025 Хакеры за неделю взломали шесть крупнейших страховых компаний Украины. Утекли данные 7 млн клиентов 1
09.10.2025 ИТ-шников из Агентства по кибербезопасности США принудительно переводят на борьбу с мигрантами. Несогласным предлагают увольняться 2
26.09.2025 Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США 1
03.09.2025 Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру 1
13.08.2025 Министерство США, следящее за исполнением технологических санкций, 19 лет не обновляло ИТ-системы и полагается на ручной труд 1
15.07.2025 Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая 1
16.06.2025 Военные эксперты: Иран может ответить на ракетные обстрелы Израиля кибератаками. Под удар попадут и США 1
07.05.2025 Главному органу кибербезопасности США хотят урезать финансирование на $500 млн. Он увлекся интернет-цензурой и забыл о прямых обязанностях 1
09.04.2025 Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США 1
28.03.2025 CISA потребовала внимания к четырем активно эксплуатируемым уязвимостям 1
14.03.2025 Троян-шифровальщик Medusa серийно атакует объекты критической инфраструктуры 1
04.03.2025 Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go 1
28.02.2025 Новая почти 10-балльная уязвимость в продуктах Fortinet уже подверглась хакерской эксплуатации 1
24.02.2025 Шифровальщик эксплуатирует уязвимости 16-летней давности 1
24.01.2025 Новые власти США разгромили систему консультирования по кибербезопасности 2
14.01.2025 Китайские хакеры взломали Минфин США 1
06.12.2024 После серии крупных взломов провайдеров в США даже ФБР выступила за шифрование в мессенджерах 1
17.10.2024 Хакеры научились воровать наличные из банкоматов на Linux 1
11.10.2024 «Лаборатория Касперского» создаст центр безопасности искусственного интеллекта 1
10.10.2024 Microsoft закрыла разом 118 «дыр» в своем софте, включая три критических 1
08.10.2024 Китайские хакеры взломали систему телефонной прослушки США 1
04.10.2024 В сотнях тысяч популярных маршрутизаторов нашли сразу 14 «дыр», включая одну критическую 1
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР 1
09.09.2024 «Всех не переучите»: Программисты-староверы из числа разработчиков Linux вцепились зубами в C/C++ и ни в какую не хотят переходить на Rust 2
29.08.2024 Спецслужбы США получат дополнительный доступ к данным частных компаний 2
16.08.2024 США увидели угрозу нацбезопасности в самых массовых в мире Wi-Fi-роутерах TP-Link. Их продажу могут запретить 1

Публикаций - 103, упоминаний - 114

U.S. CISA и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 32
Microsoft Corporation 25913 26
Cisco Systems 5387 15
Fortinet 458 7
Google LLC 12843 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5752 5
Microsoft Corporation - GitHub 1130 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1033 3
X Corp - Twitter 2944 3
Huawei 4740 3
Apple Inc 13336 3
IBM - International Business Machines Corp 9722 3
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 3
AT&T Inc 1727 3
Palo Alto Networks 215 3
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 55 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 327 3
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 2
DBAPPSecurity WeBin Lab 2 2
DrayTek 4 2
KillNet - Хакерская группировка 19 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 2
Check Point Software Technologies 841 2
TP-Link - ТП-Линк 235 2
Citrix Systems 872 2
Adobe Systems 1610 2
Yahoo! 3730 2
D-Link - Д-Линк Трейд 399 2
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 91 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 46 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 2
OpenAI 636 2
Qualys 73 2
Ivanti - ранее LANDesk 101 2
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 2
Netgear 253 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 158 2
Integer - Интеджер 12 2
Secunia 98 2
Royal Dutch Shell - Шелл 238 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1864 4
Colonial Pipeline 34 2
Оранта НАСК - Национальная акционерная страховая компания 7 1
Amazon - Whole Foods 4 1
Coldplay 14 1
Мотор Сич 10 1
eBay Inc 1643 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Bombardier Inc 27 1
Uber 365 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 76 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Jones Day 17 1
Sony BMG 187 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1219 23
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 310 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 17
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1434 13
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 6
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 296 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 484 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5492 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 639 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 655 4
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6725 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 455 2
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 81 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 40 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5805 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 40 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5006 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 477 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 695 1
Федеральное казначейство России 1965 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 1
Демократическая политическая партия США 123 2
Cyber Threat Alliance - CTA 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 158 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36329 93
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7842 65
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14535 42
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2386 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34176 25
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2907 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28706 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13734 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10411 15
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 474 15
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3381 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6941 14
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3181 13
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2477 13
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1102 12
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 372 12
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 815 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23325 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10221 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4247 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3916 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8072 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13919 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3845 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13398 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2516 7
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3447 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24943 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18491 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5314 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8844 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2548 6
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 945 6
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет, Ботсеть - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1475 6
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 223 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16918 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5937 56
Microsoft Windows 17078 18
Linux OS 11726 12
FreePik 1909 6
Oracle Java - язык программирования 3510 6
JavaScript - JS - язык программирования 1459 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 6
Apple iOS 8678 5
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 4
Google Android 15411 4
Microsoft Office 4253 4
Microsoft Azure 1535 4
Mozilla Firefox - браузер 1965 4
C/C++ - Язык программирования 921 4
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 238 3
Microsoft Windows XP 2433 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 3
Microsoft ActiveX 212 3
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 29 3
Apache Logging Project - Log4j 29 2
OpenAI - ChatGPT 794 2
Adobe Macromedia ColdFusion 36 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 641 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 2
Apple macOS 2486 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3130 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 364 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 577 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1039 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 302 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 861 2
Microsoft Outlook 1511 2
Google - Gmail 1029 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 653 2
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 82 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 2
Myspace - социальная сеть 640 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 714 16
Зайцев Михаил 349 8
Мельникова Анастасия 442 5
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 177 5
Павлов Никита 150 5
Зонов Александр 59 4
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 4
Кирюхин Дмитрий 86 4
Пешков Дмитрий 48 3
Gottumukkala Madhu - Готтумуккала Мадху 4 3
Wray Christopher - Рэй Кристофер 6 3
Wyden Ron - Уайден Рон 21 3
Harris Kamala - Харрис Камала 7 2
Noem Kristi - Ноэм Кристи 2 2
Водясов Алексей 222 2
Песков Дмитрий 133 2
Joyce Rob - Джойс Роб 3 1
Carlin John - Карлин Джон 3 1
Novak Chris - Новак Крис 1 1
Whitmore Wendi - Уитмор Венди 2 1
Schäge Sven - Шраг Свен 1 1
Детистов Сергей 2 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Mayorkas Alejandro - Майоркас Алеандро 3 1
Андриенко Юрий 1 1
O’Halloran Steve - О’Хеллоран Стив 2 1
O`Halloran Steve - О`Холоран Стив 1 1
Lecigne Clement - Лесинь Клеман 5 1
Yellen Janet - Йеллен Джанет 6 1
Saxena Nitesh - Саксена Нитеш 1 1
Nazario Jose - Назарио Хосе 5 1
Очиченко Артем 1 1
Kurtaj Arion - Куртаж Арион 2 1
Плискин Петр 1 1
Greenbaum Ben - Гринбаум Бен 2 1
Tamari Shir - Тамари Шир 3 1
Abbasi Saeed - Аббаси Саид 2 1
Goldstein Eric - Гольдштейн Эрик 3 1
Gutierrez Carlos - Гутьеррес Карлос 7 1
Shirvanian Maliheh - Ширванян Малихех 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 82
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 26
Россия - РФ - Российская федерация 169438 21
Европа 25059 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13888 6
Канада 5099 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3680 5
Украина 7983 4
США - Колумбия - Вашингтон 1512 4
Китай - Пекин - Beijing 1112 4
Япония 13873 3
Турция - Турецкая республика 2658 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 3
Иран - Исламская Республика Иран 1163 3
Новая Зеландия 739 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 596 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1284 2
Азия - Азиатский регион 5969 2
Индия - Bharat 5929 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 2
Израиль 2878 2
США - Нью-Йорк 3201 2
Германия - Федеративная Республика 13321 2
Франция - Французская Республика 8218 2
США - Калифорния 4847 2
США - Нью-Джерси 309 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1168 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1446 2
США - Мичиган 277 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 805 2
США - Канзас 30 1
США - Гуам - Марианские острова 42 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 1
Южная Корея - Республика 7133 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Бельгия - Королевство 1202 1
Африка - Африканский регион 3657 1
Ближний Восток 3173 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 52
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1466 23
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