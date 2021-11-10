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Universal Pictures DreamWorks Animation LLC

Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC

СОБЫТИЯ

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10.11.2021 Lenovo стала партнером по модернизации рабочих станций Dreamworks Animation

Lenovo объявила о партнерстве с Dreamworks Animation в области модернизации рабочих станций. Киностудия выбрала высококлассны
24.10.2018 DreamWorks осуществляет цифровую трансформацию с решениями NetApp

NetApp объявила о партнерстве с DreamWorks, целью которого является разработка и поддержка Data Fabric — подхода, который настраивается под нужды студии-заказчика и разработан для обеспечения расширенных возможностей и дальне
07.07.2015 DreamWorks Animation выбрала технологии HP для автоматизации своей ИТ-инфраструктуры

Киностудии DreamWorks Animation выбрала технологии компании HP для автоматизации своей ИТ-инфраструктуры
10.04.2009 В 3-D мультфильме "Монстры против пришельцев" использованы технологии HP

против пришельцев», который недавно вышел на экранах кинотеатров по всему миру, был создан студией DreamWorks Animation SKG совместно с HP. Зрители увидели монстров, которые передвигаются и ви
10.04.2009 3D-фильм «Монстры против пришельцев» создан с помощью технологий HP

Технологическая мощь компании НР и креативный потенциал студии DreamWorks Animation SKG позволили создать анимационный 3D-фильм «Монстры против пришельцев»,
22.06.2007 Королевские технологии HP и AMD в мультфильме «Шрек Третий»

ладиться при просмотре фильма «Шрек Третий» стало возможным благодаря технологиям HP и AMD компании DreamWorks Animation SKG. Серверы HP ProLiant, рабочие станции и ноутбуки на базе процессоров
13.12.2005 НР предоставит виртуальные переговорные для компаний

аемая компанией НР, минимизирует задержки и не пересекается с интернетом. Разработанные совместно с DreamWorks Animation SKG LLC помещения предназначены для крупных корпораций, заинтересованных
12.12.2005 Paramount приобретает киностудию DreamWorks за $1,6 млрд.

Кинокомпания Paramount Pictures приобретает киностудию DreamWorks SKG за $1,6 млрд. наличными и долговыми обязательствами, сообщили представители Paramount Pictures. По их словам, данная сделка позволит кинокомпании восстановить свой статус лидера

18.03.2005 Продажи "Шрек 2" на DVD бьют рекорды

По сообщению New York Times, студия DreamWorks Animation SKG, которой управляет Джеффри Катзенберг, объявила о результатах продаж
07.06.2002 HP и DreamWorks продвигают Linux в анимацию

lett-Packard объявила, что ее технология на базе Linux сыграла ключевую роль в производстве нового мультфильма "Спирит - повелитель прерий" ("Spirit: Stallion of the Cimarron@), выпущенного компанией DreamWorks SKG. На сегодняшний день фильм собрал в прокате более $38,7 млн. В производстве этого популярного мультфильма аниматоры впервые использовали операционную систему Linux, что позволило
04.02.2002 HP и DreamWorks подписали стратегическое соглашение

Компания Hewlett-Packard объявила о достижении стратегического соглашения с компанией DreamWorks SKG в области вычислительной техники. Общая сумма этого контракта, цель которого - произвести революцию в производстве мультипликационных фильмов, составит несколько миллионов доллар
02.06.2000 DreamWorks и другие крупные компании заявили о негативных последствиях раздела Microsoft

Вчера в поддержку Microsoft высказался Jeffrey Katzenberg, представитель DreamWorks, заявивший, что раздел корпорации скажется на делах DreamWorks не лучшим образом. Основной упор он сделал на возможность возникновения ситуации, когда такая крупная компания,

22.03.1999 Digimation, DreamWorks Interactive, Pandemic Studios и Valve лицензируют технологию обработки трехмерных объектов с сетчатой поверхностью Intel

echnology, MRM) одному из крупнейших производителей инструментальных средств для работы с трехмерной графикой Digimation, а также трем ведущим разработчикам компьютерных игр Valve, Pandemic Studios и DreamWorks Interactive. Технология MRM была создана одним из подразделений корпорации, Intel Architecture Labs, и позволяет удешевить и ускорить процесс создания трехмерной графики, давая возмо

Публикаций - 61, упоминаний - 70

Universal Pictures и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 14
Microsoft Corporation 25775 10
Sony 6739 10
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 8
Intel Corporation 12811 6
Microsoft - Activision Blizzard 511 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Google LLC 12690 4
Samsung Electronics 11065 4
Apple Inc 13156 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
NetApp - Network Appliance 667 3
Lenovo Group 2447 3
9594 3
Nvidia Corp 4002 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 2
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 2
Autodesk Media and Entertainment - Discreet Logic - Kinetix 21 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
LG Electronics 3735 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Nintendo 823 2
HERE Technologies 113 1
Capcom 290 1
Adobe Macromedia 219 1
Первый мобильный 0 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
Новый диск 963 1
2K Games 215 1
Codemasters 244 1
Infinity Ward 86 1
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 1
Polar - Полар 116 1
Pandemic Studios 30 1
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 6
Warner Bros. International Television Distribution 289 6
DreamWorks Pictures - DreamWorks SKG - DreamWorks Studios 10 5
Walt Disney Company 647 5
Warner 540 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 2
Hasbro 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
Crayola - Binney & Smith Company 3 1
Nordstrom 12 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 5
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 240 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 148 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
Microsoft Windows 16882 4
HPE ProLiant 409 4
HP DreamColor 23 3
HP Halo Studios - HP Halo Collaboration Studios 8 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iPad 4012 3
Linux OS 11533 3
HP EliteBook - серия ноутбуков 84 3
NetApp Cloud Insights 16 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
Google Android 15244 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 2
Apple - App Store 3109 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Nvidia Quadro GPU 279 2
NetApp Data Fabric Solutions 30 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 1
Google Calendar - Google Календарь 94 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Sony Bravia 251 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
NetApp SnapLock Enterprise Software - NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect - NetApp SnapVault 39 1
God of War - компьютерная игра 49 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
AMD AMD64 85 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
HPE Datacenter Suite 21 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 1
IBM OS/2 - eComStation 80 1
HERE Maps 54 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
HP TouchSmart - серия планшетов 27 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 4
Katzenberg Jeffrey - Катценберг Джеффри 5 4
Swanborg Kate - Свонборг Кейт 2 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Ордынец Кирилл 3 1
Young Bob - Янг Боб 6 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Wike Jeff - Уайк Джефф 1 1
Dawkins Scott - Доукинс Скотт 1 1
Зенкин Денис 263 1
Рыжикова Анна 9 1
Левантовский Александр 7 1
Булгаров Виталий 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 1
Wallner Alexander - Вальнер Александр 4 1
Coppola Francis Ford - Коппола Фрэнсис Форд 4 1
Торопова Екатерина 1 1
Cruise Tom - Круз Том 17 1
Пеншин Владимир 1 1
Сиренко Антон 1 1
Пылева Светлана 1 1
Porter David - Портер Дэвид 7 1
Roberts Julia - Робертс Джулия 7 1
Arora Neeraj - Арора Нирадж 3 1
Coppola Francis - Коппола Фрэнсис 2 1
Gutierrez Carlos - Гутьеррес Карлос 7 1
Richard Henri - Ришар Анри 6 1
Weber Chris - Вебер Крис 6 1
Trachtenberg Marc - Трахтенберг Марк 2 1
Nigro Stephen - Нигро Стивен 5 1
Weller Scott - Уэллер Скотт 1 1
Herman Rob - Херман Роб 2 1
Leonard Ed - Леонард Эд 1 1
Depp Johnny - Депп Джонни 9 1
Schiff Adam - Шифф Адам 4 1
Robison Shane - Робисон Шейн 8 1
Richard Henri - Ричард Генри 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Калифорния 4829 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Европа 24964 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Индия - Bharat 5870 2
Америка - Американский регион 2206 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
Мадагаскар - Республика 59 2
США - Калифорния - Саннивейл 89 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Эквадор - Галапагос - Галапагосские острова - Галапагосский архипелаг 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Украина 7928 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Германия - Берлин 732 1
Европа Западная 1496 1
Индия - Карнатака - Бангалор 212 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Английский язык 7030 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 82 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
TechMedia - Мегамозг 5 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
USA Today 153 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
NYT - The New York Times 1100 1
AnandTech 73 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
AP - Associated Press 2007 1
Net Applications 127 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Gartner - Гартнер 3658 1
HudsonAlpha Institute for Biotechnology 1 1
Час кода - международное движение 11 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
LinuxWorld 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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