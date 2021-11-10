Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC

NetApp объявила о партнерстве с DreamWorks , целью которого является разработка и поддержка Data Fabric — подхода, который настраивается под нужды студии-заказчика и разработан для обеспечения расширенных возможностей и дальне

В 3-D мультфильме "Монстры против пришельцев" использованы технологии HP против пришельцев», который недавно вышел на экранах кинотеатров по всему миру, был создан студией DreamWorks Animation SKG совместно с HP. Зрители увидели монстров, которые передвигаются и ви