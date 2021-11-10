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Universal Pictures DreamWorks Animation LLC
СОБЫТИЯ
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|10.11.2021
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Lenovo стала партнером по модернизации рабочих станций Dreamworks Animation
Lenovo объявила о партнерстве с Dreamworks Animation в области модернизации рабочих станций. Киностудия выбрала высококлассны
|24.10.2018
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DreamWorks осуществляет цифровую трансформацию с решениями NetApp
NetApp объявила о партнерстве с DreamWorks, целью которого является разработка и поддержка Data Fabric — подхода, который настраивается под нужды студии-заказчика и разработан для обеспечения расширенных возможностей и дальне
|07.07.2015
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DreamWorks Animation выбрала технологии HP для автоматизации своей ИТ-инфраструктуры
Киностудии DreamWorks Animation выбрала технологии компании HP для автоматизации своей ИТ-инфраструктуры
|10.04.2009
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В 3-D мультфильме "Монстры против пришельцев" использованы технологии HP
против пришельцев», который недавно вышел на экранах кинотеатров по всему миру, был создан студией DreamWorks Animation SKG совместно с HP. Зрители увидели монстров, которые передвигаются и ви
|10.04.2009
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3D-фильм «Монстры против пришельцев» создан с помощью технологий HP
Технологическая мощь компании НР и креативный потенциал студии DreamWorks Animation SKG позволили создать анимационный 3D-фильм «Монстры против пришельцев»,
|22.06.2007
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Королевские технологии HP и AMD в мультфильме «Шрек Третий»
ладиться при просмотре фильма «Шрек Третий» стало возможным благодаря технологиям HP и AMD компании DreamWorks Animation SKG. Серверы HP ProLiant, рабочие станции и ноутбуки на базе процессоров
|13.12.2005
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НР предоставит виртуальные переговорные для компаний
аемая компанией НР, минимизирует задержки и не пересекается с интернетом. Разработанные совместно с DreamWorks Animation SKG LLC помещения предназначены для крупных корпораций, заинтересованных
|12.12.2005
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Paramount приобретает киностудию DreamWorks за $1,6 млрд.
Кинокомпания Paramount Pictures приобретает киностудию DreamWorks SKG за $1,6 млрд. наличными и долговыми обязательствами, сообщили представители Paramount Pictures. По их словам, данная сделка позволит кинокомпании восстановить свой статус лидера
|18.03.2005
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Продажи "Шрек 2" на DVD бьют рекорды
По сообщению New York Times, студия DreamWorks Animation SKG, которой управляет Джеффри Катзенберг, объявила о результатах продаж
|07.06.2002
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HP и DreamWorks продвигают Linux в анимацию
lett-Packard объявила, что ее технология на базе Linux сыграла ключевую роль в производстве нового мультфильма "Спирит - повелитель прерий" ("Spirit: Stallion of the Cimarron@), выпущенного компанией DreamWorks SKG. На сегодняшний день фильм собрал в прокате более $38,7 млн. В производстве этого популярного мультфильма аниматоры впервые использовали операционную систему Linux, что позволило
|04.02.2002
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HP и DreamWorks подписали стратегическое соглашение
Компания Hewlett-Packard объявила о достижении стратегического соглашения с компанией DreamWorks SKG в области вычислительной техники. Общая сумма этого контракта, цель которого - произвести революцию в производстве мультипликационных фильмов, составит несколько миллионов доллар
|02.06.2000
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DreamWorks и другие крупные компании заявили о негативных последствиях раздела Microsoft
Вчера в поддержку Microsoft высказался Jeffrey Katzenberg, представитель DreamWorks, заявивший, что раздел корпорации скажется на делах DreamWorks не лучшим образом. Основной упор он сделал на возможность возникновения ситуации, когда такая крупная компания,
|22.03.1999
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Digimation, DreamWorks Interactive, Pandemic Studios и Valve лицензируют технологию обработки трехмерных объектов с сетчатой поверхностью Intel
echnology, MRM) одному из крупнейших производителей инструментальных средств для работы с трехмерной графикой Digimation, а также трем ведущим разработчикам компьютерных игр Valve, Pandemic Studios и DreamWorks Interactive. Технология MRM была создана одним из подразделений корпорации, Intel Architecture Labs, и позволяет удешевить и ускорить процесс создания трехмерной графики, давая возмо
Universal Pictures и организации, системы, технологии, персоны:
|code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
|Net Applications 127 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
|Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
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