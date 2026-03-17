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Hyundai Motor Company Boston Dynamics

Hyundai Motor Company - Boston Dynamics

СОБЫТИЯ

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17.03.2026 Роботы-собаки начнут патрулировать дата-центры 1
11.02.2026 Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой 17
17.10.2025 Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая 1
07.04.2025 Hyundai купит десятки тысячи роботов Boston Dynamics 2
15.11.2024 Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов 1
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM 1
03.04.2024 В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами 1
09.11.2023 Робот убил человека, который его ремонтировал 1
14.10.2022 Сотрудники экс-замминистра связи России дали против него показания в американском суде 2
22.10.2021 В России создана первая отечественная робособака. Видео 2
15.10.2021 Будущее наступило. На рынке появились робособаки-«невидимки» с винтовками для стрельбы на 1,2 км 2
16.09.2021 «РобоПроб» и Trimble развивают системы точного земледелия 1
17.02.2021 Почему все говорят о роботах Boston Dynamics? 1
10.12.2020 Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет 1
20.12.2016 Российский дизайнер создал гигантского человекоподобного робота. Видео 2
18.03.2016 Google решил избавиться от создателей «терминатора». Видео 2
24.02.2016 В США появился на свет «робот-терминатор» нового поколения. Видео 2
20.02.2016 Замминистра обороны: В армии России воевать будут роботы 1
23.12.2015 В Рождество - на роботах! 2
29.09.2014 Самые громкие сделки в IT за последние два года 1
01.04.2014 Роботы-мамонты рвутся в бой! 1
21.03.2014 Рогозин рассказал, каким будет российский терминатор 1
27.01.2014 Google покупает разработчика искусственного интеллекта за $400 млн 1
16.12.2013 Google купил разработчика военных роботов. ВИДЕО 1
07.10.2013 Робот-кошка впечатляет «живым» бегом 1
12.07.2013 В США создан прототип «терминатора». ВИДЕО 1
10.04.2013 Роботы-солдаты: что ждет мир в скором будущем? ВИДЕО 2
05.03.2013 Рука вместо головы: робот BigDog научился разгребать завалы 2
30.10.2012 Терминатору DARPA не страшны препятствия. ВИДЕО 1
19.10.2012 Роботы: обзор самых интересных военных и научных разработок 2
13.09.2012 Робот-мул стал послушным 1
12.09.2012 Alphadog сбивается в стада 2
10.09.2012 Робот-гепард обогнал человека 1
06.09.2012 Робот победил олимпийского чемпиона 1
02.08.2012 Роботы готовятся к войне на родео 2
13.04.2012 Boston Dynamics и её железные солдаты 2
07.03.2012 Робо-гепард со скоростью кота 1
13.02.2012 Робота-мула выпустили на волю 1

Публикаций - 45, упоминаний - 78

Hyundai Motor Company и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12610 9
Sony 6721 4
LIG Group - Ghost Robotics 3 3
Meta Platforms - Facebook 4608 3
Promobot - Промобот 166 3
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 12 2
Unitree Robotics 22 2
Microsoft Corporation 25699 2
Xiaomi 2189 2
Google DeepMind 77 2
KUKA Robotics 41 2
Nvidia Corp 3950 2
Motorola Inc 1155 1
SoftBank Robotics 5 1
iRobot - 61 1
Apple - BookLamp 2 1
Volkswagen Electronics Research Lab 2 1
Разумные решения НПК - Smart Solutions 7 1
Google - Viewdle 8 1
Stellantis NV - Comau - COnsorzio MAcchine Utensili 2 1
RobotLAB 5 1
Вестлинк - Westlink 28 1
Дабл Ю Экспо 8 1
РобоПроб 1 1
Kopin Corporation 11 1
DEEP Robotics 4 1
KEYi Tech 2 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов 24 1
Айдол 5 1
Ростелеком 10863 1
Alphabet 170 1
МегаФон 10627 1
Yandex - Яндекс 9110 1
Lenovo Group 2427 1
Apple Inc 13076 1
IBM - International Business Machines Corp 9680 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
Oracle Corporation 7057 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
MIT Media Lab 25 1
Hyundai Motor Company 433 4
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
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Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
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Cowen - SG Cowen 66 1
Interscope Records 8 1
EDAG Engineering Group AG 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8758 1
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Lockheed Martin 777 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 134 1
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Toyota - Lexus 83 1
Гранит 56 1
Kinetik 20 1
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