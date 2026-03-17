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Hyundai Motor Company Boston Dynamics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 78
Hyundai Motor Company и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12610 9
|Sony 6721 4
|LIG Group - Ghost Robotics 3 3
|Meta Platforms - Facebook 4608 3
|Promobot - Промобот 166 3
|Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 12 2
|Unitree Robotics 22 2
|Microsoft Corporation 25699 2
|Xiaomi 2189 2
|Google DeepMind 77 2
|KUKA Robotics 41 2
|Nvidia Corp 3950 2
|Motorola Inc 1155 1
|SoftBank Robotics 5 1
|iRobot - 61 1
|Apple - BookLamp 2 1
|Volkswagen Electronics Research Lab 2 1
|Разумные решения НПК - Smart Solutions 7 1
|Google - Viewdle 8 1
|Stellantis NV - Comau - COnsorzio MAcchine Utensili 2 1
|RobotLAB 5 1
|Вестлинк - Westlink 28 1
|Дабл Ю Экспо 8 1
|РобоПроб 1 1
|Kopin Corporation 11 1
|DEEP Robotics 4 1
|KEYi Tech 2 1
|Элемент ГК - Корпорация Роботов 24 1
|Айдол 5 1
|Ростелеком 10863 1
|Alphabet 170 1
|МегаФон 10627 1
|Yandex - Яндекс 9110 1
|Lenovo Group 2427 1
|Apple Inc 13076 1
|IBM - International Business Machines Corp 9680 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
|Oracle Corporation 7057 1
|VK - Mail.ru Group 3591 1
|MIT Media Lab 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.