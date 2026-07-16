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DEEP Robotics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.07.2026 Группа компаний X-Com займется внедрением гуманоидных роботов 1
19.07.2024 «Северсталь» тестирует возможности робособак на производстве 1
02.07.2024 Впервые в России в шахте испытали робособаку 2
26.06.2024 «ЕвроХим» запустил в шахту робособаку и разрабатывает свой взрывозащищенный дрон 1
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

DEEP Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

KEYi Tech 2 1
Xiaomi 2205 1
Sony 6727 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
Еврохим МХК - ПроТех Инжиниринг 4 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 23 1
Unitree Robotics 25 1
Лаборатория новых продуктов - New Products Lab 2 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 198 2
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 12 2
Северсталь ПАО - Severstal 621 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2404 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 49 1
GlobalData 7 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 33 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7402 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22087 3
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 39 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6460 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1716 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3653 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3750 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 341 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3639 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 660 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9867 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7903 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10568 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18031 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6449 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8196 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26629 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2359 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28143 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25993 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35954 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10152 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1209 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13559 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25414 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2236 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4604 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24265 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27289 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3556 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2049 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8471 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12775 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12867 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 263 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10624 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1204 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2046 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3628 1
LG RoboSense 6 2
KEYi TECH - PetBot Loona 1 1
Google Android 15190 1
Apple iOS 8554 1
Linux OS 11475 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics - BigDog - AlphaDog 28 1
OpenAI - ChatGPT 699 1
Xiaomi Cyberdog - серия собак-роботов 2 1
Мельниченко Андрей 5 1
Твердохлеб Сергей 2 1
Колупаев Денис 8 1
Рашевский Владимир 2 1
Ширяев Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19023 2
Европа 24920 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 1
Земля - планета Солнечной системы 10843 1
Азия - Азиатский регион 5905 1
Ближний Восток 3144 1
Бразилия - Федеративная Республика 2514 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1781 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8879 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 726 3
Газы - Метан - methanum - болотный газ 368 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1022 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6691 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10264 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3008 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11666 1
Английский язык 7017 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1703 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2265 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1830 1
Зоология - наука о животных 2878 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 238 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1347 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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