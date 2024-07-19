Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«Северсталь» тестирует возможности робособак на производстве

«Северсталь» провела испытания робота-собаки Deep Robotics на территории «Северсталь-метиза» и Череповецкого металлургического комбината. В течение нескольких дней робот тренировался ориентироваться на местности, переносить грузы с помощью руки-манипулятора и следить за соблюдением правил безопасности. В коксоаглодоменном производстве ЧерМК прорабатывалась возможность применения робота-собаки для доставки проб и мониторинга окружающей среды. Например, в качестве эксперимента на литейном дворе доменной печи №3 он доставил брикеты огнеупорной массы непосредственно к месту использования. Тестирование проводили специалисты «Северсталь-инфокома» и «Лаборатории новых продуктов». Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

robot-sobaka_na_chermk_1.jpg

Северсталь
«Северсталь» тестирует возможности робособак на производстве

Благодаря алгоритмам компьютерного зрения и 3D-профилирования, а также технологии LiDAR робот-собака может выполнять задачи измерения объектов, транспортировки объектов массой до 40 кг, разного вида инспекции и превентивной диагностики оборудования. Например, он может проводить звуковую диагностику, тепловизионные и газоаналитические исследования, а также строить карты для разработки цифровых двойников предприятий. Важно, что робот способен выполнять операции непрерывно и в сложных для человека условиях.

Александр Данченков, «Русагро Тех»: Мы не вправе допустить, чтобы нас взломали, — иначе остановится производство

Цифровизация

Испытания в «Северстали» показали возможности и ограничения применения подобных роботов в реальных производственных условиях металлургического комбината, а также способствовали разработке новых гипотез по использованию и развитию протестированных технологий.

«Роботы готовы выполнять непрерывные рутинные задачи достаточно продолжительное время, исключая человеческий фактор, который может повлиять на корректность измерений. Это позволит проводить, например, более качественную и оперативную диагностику утечек газа. Кроме того, мы стремимся сократить присутствие человека в зонах с высоким уровнем риска, и роботы в перспективе смогут если не полностью заменить, то значительно облегчить его труд в шахтах, горячих цехах и на других площадках. Мы продолжим испытания робособак на других площадках «Северстали», – сказал Денис Колупаев, руководитель R&D направления «Северсталь-инфокома».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

«Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

OpenAI выпустил компактную и самую экономичную модель искусственного интеллекта

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

В России реализована технология управления БПЛА через спутник

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024