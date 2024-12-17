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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колупаев Денис



17.12.2024 «Северсталь» тестирует возможности удаленной AR-экспертизы 1
18.11.2024 «Северсталь» провела тестирование робота с отечественным лидаром 1
19.07.2024 «Северсталь» тестирует возможности робособак на производстве 1
14.03.2023 «Северсталь» зарегистрировала платформу для обучения в виртуальной реальности 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Колупаев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 63 3
ТехЛАБ 26 2
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Schneider Electric 575 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Biocad - Биокад 78 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
Dephan - Дефан 2 1
3Logic Group - Robort 3 1
Лаборатория новых продуктов - New Products Lab 2 1
DEEP Robotics 4 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 5
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 35 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 23 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Транснефть 299 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Группа Самолет 72 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
ЭФКО ГК 22 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Агро-Белогорье ГК 6 1
Волма 6 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 233 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
AGILEX Bunker Mini - AGX-BMINI 1 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Цифровой инспектор 9 1
Вахнин Павел 53 2
Лукашкин Сергей 26 2
Ежов Василий 42 2
Жуков Андрей 5 2
Любимов Александр 14 1
Дёмкин Владимир 10 1
Руденко Владимир 5 1
Валиуллин Адель 11 1
Андрианов Павел 84 1
Колесников Андрей 85 1
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Якоб Дмитрий 15 1
Чиков Сергей 18 1
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Макеев Дмитрий 18 1
Соколов Павел 14 1
Ульихин Павел 33 1
Исаев Иван 2 1
Чернышова Елена 2 1
Алешкин Сергей 65 1
Волков Николай 8 1
Гришкин Вячеслав 2 1
Дмитров Станислав 1 1
Шведов Дмитрий 10 1
Труненков Сергей 35 1
Семион Кирилл 26 1
Юсупов Аркадий 4 1
Варич Станислав 4 1
Комраков Николай 6 1
Суровцев Владимир 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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