Колупаев Денис
Колупаев Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
|Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
|Вахнин Павел 53 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Ежов Василий 42 2
|Жуков Андрей 5 2
|Любимов Александр 14 1
|Дёмкин Владимир 10 1
|Руденко Владимир 5 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Андрианов Павел 84 1
|Колесников Андрей 85 1
|Гребельный Антон 21 1
|Урбанский Владимир 26 1
|Панферов Сергей 5 1
|Ткаченко Сергей 15 1
|Попов Павел 20 1
|Теплов Павел 17 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Логинов Станислав 31 1
|Бимаев Олег 8 1
|Турчановский Дмитрий 12 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Чиков Сергей 18 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Заянц Илья 46 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Соколов Павел 14 1
|Ульихин Павел 33 1
|Исаев Иван 2 1
|Чернышова Елена 2 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Волков Николай 8 1
|Гришкин Вячеслав 2 1
|Дмитров Станислав 1 1
|Шведов Дмитрий 10 1
|Труненков Сергей 35 1
|Семион Кирилл 26 1
|Юсупов Аркадий 4 1
|Варич Станислав 4 1
|Комраков Николай 6 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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