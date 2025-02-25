«Северсталь» протестировала возможности автономного робота-штабелера

На площадке «Северсталь-метиза» в Череповце прошли пилотные испытания автономного мобильного робота-штабелера. Он упрощает погрузку и разгрузку паллет на складе, ускоряет проведение инвентаризации и учитывает особенности промышленной территории при передвижении. Тестирование проводилось экспертами «Северсталь-инфокома» и «Северсталь-метиза», а также специалистами компании «Роботизированные Транспортные Системы». Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

Робот-штабелер относится к категории автономных мобильных роботов (AMR, Autonomous Mobile Robot). В отличие от автоматизированных транспортных средств типа AGV (Automated Guided Vehicle), AMR перемещается в полностью автономном формате без дополнительной инфраструктуры и не требует внедрения магнитных и прочих лент, выставления реперных точек или других направляющих элементов для корректировки маршрута. В том числе, благодаря более продвинутой системе восприятия окружающей среды робот-штабелер способен более гибко приспосабливаться к внешним условиям, ориентируясь с помощью датчиков, камер, стереокамер, различных типов лидаров. Кроме того, автономные мобильные роботы применяют различные уникальные алгоритмы, в том числе построенные на базе нейросетевых технологий, что позволяет нивелировать различные неоднородности, характерные для промышленных условий.

На складе «Северсталь-метиза» робот осуществлял загрузку и разгрузку европаллет в рамках целевого маршрута, который включал перемещение как на складе, так и в цеховых условиях. За счет автономного передвижения появилась возможность увеличить скорость обработки груза и повысить производительность труда. Штабелер также доказал соответствие правилам функциональной промышленной безопасности: он автоматически обнаруживает препятствия и людей и останавливается перед ними, оповещает сигналом о приближении и тем самым снижает риск аварий и травматизма. Функция сканирования QR- и штрих-кодов и интеграция ПО робота с WMS и MES-системами предприятия увеличивает эффективность процесса инвентаризации, также других логистических операций.

«Использование технологий AMR представляет собой новый уровень автоматизации логистических процессов. С их помощью мы можем ускорить погрузочно-разгрузочные работы, а также более эффективно вести складской учет. Важным преимуществом подобных роботов является их способность маневрировать в ограниченных пространствах, что актуально для крупных складов с плотной загрузкой. Успешное завершение нашего тестирования открывает новые возможности для внедрения этой технологии в подразделениях компании», - сказал Денис Колупаев, руководитель направления R&D АО «Северсталь-инфоком».