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Индексная книга (каталог) CNews*
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Логинов Станислав



15.01.2025 Безопасность с искусственным интеллектом: «Ростелеком» расширил систему умного уличного видеонаблюдения в Тюмени 1
15.10.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети труднодоступные села в Тюменском Заболотье 1
02.10.2024 Совместимость СУБД Proxima DB и S3-хранилища «Закрома.Хранение» обеспечит сохранность данных и упростит администрирование систем 1
25.07.2024 «Ростелеком» в Тюмени установил видеонаблюдение еще в 35 парках и скверах 1
05.04.2024 «Ростелеком» установил видеонаблюдение еще в трех скверах Тюмени 1
06.02.2024 «Киберпротект» и Правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве 2
23.01.2024 «Ростелеком» в Тюменской области подвел итоги оптической стройки в 2023 году   1
Цифровизация госсектора 2023 2
21.11.2023 Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов 1
14.11.2023 Правительство Тюменской области использует Directum RX для обработки сообщений граждан из Платформы обратной связи 1
20.10.2023 «Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.08.2023 В 2023 г. мобильная связь от «Ростелекома» пришла в 32 населенных пункта Тюменской области 1
19.07.2023 Безопасность в приоритете: «Ростелеком» в Тюменской области установил более 190 новых камер городского видеонаблюдения   1
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
16.01.2023 ИИ для управления корпоративными данными в России становится нормой 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
19.01.2021 «Эфко» доверила рутинные процессы программным роботам Uipath 1
08.08.2019 Градостроительное направление рабочей группы по цифровой экономике Госсовета приступило к работе 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Логинов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 537 4
Directum - Директум 1089 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Notamedia - Нотамедиа 15 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
8213 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
UIPath 101 1
Максима ГК - GMCS 359 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Diasoft - Диасофт 870 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Программный продукт ГК 63 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
OpenText 207 1
Luxms 78 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 1
Atlassian 118 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ТехЛАБ 26 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
GitHub 814 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 185 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
ИнфоТех 27 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
МегаФон 8803 1
Orion soft - Орион софт - 103 1
ЭФКО ГК 22 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Почта России ПАО 2112 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Газпром ПАО 1342 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Комус 94 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 14
Федеральное казначейство России 1772 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 13
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 13
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 13
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 13
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 7
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 7
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 7
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 6
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Администрация Тюмени 13 1
ГосИнформСистемы 126 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 13
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 313 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 9
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 8
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 5
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 4
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 3
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 8
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 3
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
Luxms BI 75 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Apple iPhone 6 4862 1
Linux OS 9936 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Terrasoft Creatio 96 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
SAP Ariba 296 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
Directum Projects 19 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
Orion soft - Proxima DB 36 1
Шадаев Максут 1008 14
Албычев Александр 150 14
Труненков Сергей 35 13
Чернышенко Дмитрий 565 13
Разумовский Дмитрий 121 13
Шпак Василий 223 13
Сытник Андрей 22 13
Ципорин Павел 102 13
Свинцов Андрей 45 13
Хайруллин Айрат 104 13
Херсонцев Алексей 93 13
Мартынова Елена 87 13
Слышкин Василий 129 13
Лысенко Эдуард 308 13
Пугачев Павел 63 13
Петрушин Андрей 110 13
Черников Алексей 53 8
Меджитов Тимур 85 8
Сорокин Даниил 33 7
Власов Сергей 98 7
Петров Михаил 138 7
Скиба Владимир 42 7
Терещенко Денис 88 7
Куртяник Надежда 251 7
Казмерчук Елена 12 7
Драгунов Алексей 25 6
Ноян Ольга 10 6
Барвинский Владимир 26 6
Савинов Олег 6 5
Чернышев Александр 11 5
Хасин Евгений 20 4
Токарева Мария 10 4
Качанов Олег 114 4
Фишер Андрей 74 4
Ульихин Павел 33 2
Швырков Сергей 2 2
Ковтун Сергей 4 2
Белов Кирилл 19 2
Фетисов Александр 19 2
Катаева Елена 29 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 24
Россия - УФО - Тюменская область 1141 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 13
Россия - ЦФО - Калужская область 979 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 8
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 6
Россия - СЗФО - Псковская область 629 6
Россия - УФО - Курганская область 499 6
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 3
Европа 21767 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 113 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Тюменская область - Упоровский район - Упорово 3 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 7
Цифровой регион - Федеральный проект 93 7
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 14
CNews Инновация года - награда 111 1
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ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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