Логинов Станислав
Логинов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 126 4
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
|Шадаев Максут 1008 14
|Албычев Александр 150 14
|Труненков Сергей 35 13
|Чернышенко Дмитрий 565 13
|Разумовский Дмитрий 121 13
|Шпак Василий 223 13
|Сытник Андрей 22 13
|Ципорин Павел 102 13
|Свинцов Андрей 45 13
|Хайруллин Айрат 104 13
|Херсонцев Алексей 93 13
|Мартынова Елена 87 13
|Слышкин Василий 129 13
|Лысенко Эдуард 308 13
|Пугачев Павел 63 13
|Петрушин Андрей 110 13
|Черников Алексей 53 8
|Меджитов Тимур 85 8
|Сорокин Даниил 33 7
|Власов Сергей 98 7
|Петров Михаил 138 7
|Скиба Владимир 42 7
|Терещенко Денис 88 7
|Куртяник Надежда 251 7
|Казмерчук Елена 12 7
|Драгунов Алексей 25 6
|Ноян Ольга 10 6
|Барвинский Владимир 26 6
|Савинов Олег 6 5
|Чернышев Александр 11 5
|Хасин Евгений 20 4
|Токарева Мария 10 4
|Качанов Олег 114 4
|Фишер Андрей 74 4
|Ульихин Павел 33 2
|Швырков Сергей 2 2
|Ковтун Сергей 4 2
|Белов Кирилл 19 2
|Фетисов Александр 19 2
|Катаева Елена 29 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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