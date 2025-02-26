Security Vision NG SOAR Security Vision Next Generation SOAR
Security Vision Next Generation SOAR (NG SOAR) является композитом технологий и функций, сфокусированным прицельно на автоматическом обнаружении и решении киберинцидентов «на лету» в соответствии с полным циклом фаз обработки инцидента (NIST). Функции Security Vision NG SOAR на разных фазах обработки инцидентов (NIST) решают задачи таких систем, как AM, VM, SIEM, IRP, LM, SGRC, SOAR, TIP, UEBA и др., прямо необходимые для фокусного реагирования на угрозы ИБ полного цикла. Это первый продукт такого рода на российском рынке.
Security Vision NG SOAR и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 2
|SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
|Коростелев Павел 30 1
|Олейникова Анна 10 1
|Громова Марина 5 1
|Гончаров Николай 1 1
|Gartner - Гартнер 3561 2
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