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Security Vision NG SOAR Security Vision Next Generation SOAR


Security Vision Next Generation SOAR (NG SOAR) является композитом технологий и функций, сфокусированным прицельно на автоматическом обнаружении и решении киберинцидентов «на лету» в соответствии с полным циклом фаз обработки инцидента (NIST). Функции Security Vision NG SOAR на разных фазах обработки инцидентов (NIST) решают задачи таких систем, как AM, VM, SIEM, IRP, LM, SGRC, SOAR, TIP, UEBA и др., прямо необходимые для фокусного реагирования на угрозы ИБ полного цикла. Это первый продукт такого рода на российском рынке.


26.02.2025 Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования 2
06.11.2024 Security Vision сообщает о выпуске обновленных продуктов SOAR и NG SOAR 3
21.10.2024 Security Vision создала SOC в МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
17.06.2024 Продукты платформы Security Vision признаны системами с искусственным интеллектом 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
21.03.2024 Подтверждена совместимость NGFW «Континент 4» и продуктов Security Vision 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
11.10.2023 В России появилась отечественная SOAR нового поколения 2
10.10.2023 Security Vision вывела на рынок продукт по реагированию на киберугрозы следующего поколения – Next Generation SOAR 3

Публикаций - 9, упоминаний - 15

Security Vision NG SOAR и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 8
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 143 5
Palo Alto Networks 147 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 320 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 2
Код Безопасности 623 2
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Trellix - FireEye 58 1
Google LLC 11832 1
Rapid7 18 1
Sumo Logic 2 1
Google Siemplify 3 1
МегаФон 8960 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1208 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 317 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 937 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
Fortinet 391 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 1
Cisco Systems 5125 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 188 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2238 8
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 780 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 6
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 399 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5089 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3862 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 603 5
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 197 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3914 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2682 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 580 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6742 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6644 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 380 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 433 3
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 67 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  669 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 268 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2081 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 396 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5362 3
Оповещение и уведомление - Notification 4682 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 601 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 243 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3193 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 290 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 829 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3569 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3128 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4036 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 736 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4517 3
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 10 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 56 2
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 14 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 107 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 98 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 35 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Apache Hadoop 432 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
Apache Cassandra 47 1
Microsoft Azure Monitor 8 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 1
Positive Technologies - PT Sandbox 74 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 266 1
Google Android 14073 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 98 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Apple iOS 7849 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 349 1
Kaspersky SD-WAN 17 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 35 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 72 1
Коростелев Павел 30 1
Олейникова Анна 10 1
Громова Марина 5 1
Гончаров Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 3
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Английский язык 6662 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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