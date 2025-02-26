Security Vision RM Security Vision Risk Management Security
Security Vision RM – это комплексная система управления рисками информационной безопасности. Продукт разработан с учетом требований отечественных и международных стандартов в области обеспечения управления рисками информационной безопасности, таких как ISO 27005:2022, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005, методология ФСТЭК, а также методология FAIR.
|26.02.2025
|Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования 1
|06.09.2024
|Security Vision сообщает о выпуске обновленного продукта Security Vision Risk Management 2
Security Vision RM и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
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