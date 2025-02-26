Security Vision RM – это комплексная система управления рисками информационной безопасности. Продукт разработан с учетом требований отечественных и международных стандартов в области обеспечения управления рисками информационной безопасности, таких как ISO 27005:2022, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005, методология ФСТЭК, а также методология FAIR.