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Security Vision VM Security Vision Vulnerability Management Security Vision VA Security Vision Vulnerability Assessment Security Vision Vulnerability Scanner управление уязвимостями


Сканер Security Vision включает обнаружение уязвимостей на активах, предоставление   информации по выявленным уязвимостям и рекомендаций по их устранению (в т.ч. функционал по автоматизации обновлений), а также процесс контроля с подтверждением устранения, мониторинг сроков и SLA. Продукт состоит из трех основных блоков (Asset Management, Vulnerability Scanner, Vulnerability Management):

  • Управление активами (Asset Management), в рамках которого происходит формирование базы активов, включая сканирование и обнаружение новых активов, их автоматическую идентификацию, инвентаризацию и управление жизненным циклом, а также выполнение автоматизированных действий по администрированию;
  • Сканирование на уязвимости (Vulnerability Scanner), в котором представлен собственный движок по поиску уязвимостей с возможностями ограничения времени и применения «окон» сканирования на Windows/Linux хостах, средах контейнеризации, прикладном ПО, сетевых устройствах, базах данных и др.;
  • Устранение обнаруженных уязвимостей (Vulnerability Management), включая автоматическое подтверждение устранения, автопатчинг и интеграцию с внешними Service Desk.

В коробочном решении пользователям доступен  функционал за исключением возможностей, актуальных для крупных компаний со сложной ИТ-инфраструктурой, таких как конструкторы платформы и отказоустойчивый режим функционирования.


26.12.2024 Решения Security Vision обеспечат киберзащиту критически важных инфраструктур Республики Саха (Якутия) 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
05.11.2024 Вышла новая версия продукта Управление уязвимостями (VM) на платформе Security Vision 5 1
21.10.2024 Security Vision создала SOC в МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
03.10.2024 Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении 1
20.09.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 1
17.09.2024 Продукты Security Vision и «Лаборатории Касперского» позволят решить задачи центров мониторинга кибербезопасности 2
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Security Vision VM и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 8
Cisco Systems 5114 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Check Point Software Technologies 760 2
Oracle Corporation 6688 2
Red Hat 1305 2
Almalinux Open Source Foundation 28 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
МегаФон 8805 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Fortinet 387 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Palo Alto Networks 146 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Код Безопасности 616 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 4
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 4
Оцифровка - Digitization 4540 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 56 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 6
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 4
Linux OS 9937 3
Microsoft Windows 15657 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 2
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 7 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 2
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 8 2
Microsoft Exchange 1714 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Microsoft Office 3734 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 2
Redmine 16 2
Linux - Debian GNU 463 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 15 2
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 10 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
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Жуков Алексей 5 1
Николаев Айсен 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
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