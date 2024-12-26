Сканер Security Vision включает обнаружение уязвимостей на активах, предоставление информации по выявленным уязвимостям и рекомендаций по их устранению (в т.ч. функционал по автоматизации обновлений), а также процесс контроля с подтверждением устранения, мониторинг сроков и SLA. Продукт состоит из трех основных блоков (Asset Management, Vulnerability Scanner, Vulnerability Management):

В коробочном решении пользователям доступен функционал за исключением возможностей, актуальных для крупных компаний со сложной ИТ-инфраструктурой, таких как конструкторы платформы и отказоустойчивый режим функционирования.