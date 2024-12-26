Security Vision VM Security Vision Vulnerability Management Security Vision VA Security Vision Vulnerability Assessment Security Vision Vulnerability Scanner управление уязвимостями
Сканер Security Vision включает обнаружение уязвимостей на активах, предоставление информации по выявленным уязвимостям и рекомендаций по их устранению (в т.ч. функционал по автоматизации обновлений), а также процесс контроля с подтверждением устранения, мониторинг сроков и SLA. Продукт состоит из трех основных блоков (Asset Management, Vulnerability Scanner, Vulnerability Management):
- Управление активами (Asset Management), в рамках которого происходит формирование базы активов, включая сканирование и обнаружение новых активов, их автоматическую идентификацию, инвентаризацию и управление жизненным циклом, а также выполнение автоматизированных действий по администрированию;
- Сканирование на уязвимости (Vulnerability Scanner), в котором представлен собственный движок по поиску уязвимостей с возможностями ограничения времени и применения «окон» сканирования на Windows/Linux хостах, средах контейнеризации, прикладном ПО, сетевых устройствах, базах данных и др.;
- Устранение обнаруженных уязвимостей (Vulnerability Management), включая автоматическое подтверждение устранения, автопатчинг и интеграцию с внешними Service Desk.
В коробочном решении пользователям доступен функционал за исключением возможностей, актуальных для крупных компаний со сложной ИТ-инфраструктурой, таких как конструкторы платформы и отказоустойчивый режим функционирования.
Security Vision VM и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Гончаров Николай 1 1
|Жуков Алексей 5 1
|Николаев Айсен 37 1
|Juniper Research 522 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
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