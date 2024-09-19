Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность

Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5. Обновления коснулись всех продуктов бренда. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Отображение данных и изменения интерфейса

У пользователей появилось больше возможностей по управлению отображением данных через таблицы и виджеты. Также были учтены пожелания наших пользователей в части управления редактором модулей и ведению истории изменений: добавлена возможность задавать цвет фона ячейки при выгрузке отчета xlsx; для виджета «Спидометр» добавлены возможности изменять диапазоны виджета динамически (по входному параметру, переменной) и задавать отображаемое значение в виде текста с параметрами; для виджета «Таймлайн» добавлена возможность поиска; для связанных блоков виджетов добавлена возможность выбирать тип связи (left join, right join, inner join); обновлен редактор представлений, добавлено отображение модуля, в котором редактируются представления данных; для транспонированных матриц в виджетах и отчетах появилась возможность изменять ширину колонок; на вкладках данных «История» добавлено разделение по страницам для отображения изменений по любому свойству.


risunok1.jpg

Security Vision
Security Vision 5

Управление рабочими процессами и автоматизацией действий

Обновлены внешний вид и функционал конструктора коннекторов, что позволяет пользователям быстрее управлять импортом данных, запуском сторонних решений через интеграции, объектами, справочниками, оповещениями и отчетами.

добавлена возможность удаления инстансов РП; в дереве расписаний рабочих процессов и расписаний созданий отчетов появился статус (включено/выключено); добавлен вывод результата импорта для загрузчиков данных; обновлен редактор для действий РП «Установить значение», «Вызов коннектора», «Создать объект», «Создать элемент справочника», «Запуск процесса», «Добавить объекты к РП», «Создать оповещение» и «Создать отчет»; организован доступ к списку запущенных рабочих процессов с фильтрацией по шаблону; реализован функционал автоматического оповещения при ошибке коннектора.

risunok2.jpg

Security Vision
Security Vision 5

Общие обновления

Общие обновления платформы затронули возможности создания прямых ссылок для доступа к различным данным, управление дополнительной локализацией, очисткой старых данных и передачей данных. Также последнее обновление позволяет быстрее проводить установку новых модулей за счет оптимизации.

Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка?
Цифровизация

реализована возможность добавления дополнительной невстроенной локали для платформы; добавлен доступ по ссылке для оповещений; добавлен доступ по ссылке к командам коннектора и коннекторам; в режиме доступа к объектам Multitenancy добавлен заместительный текст при недоступности объекта пользователю; ускорен импорт пакета модуля, оптимизированы этапы загрузки, на которые ранее тратилось больше всего времени; добавлена возможность управления автоматической очисткой старых данных во встроенном чате; в аудит добавлен новый типа записи о выполнении массовой операции; для коннектора Kafka добавлена возможность передавать key-сообщения; организована синхронизация AccountInfo между несколькими WebApi.

risunok3.jpg

Security Vision
Security Vision 5

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Хакеры на несколько дней отключили обновление антивируса DrWeb

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Карьерный рост в Microsoft теперь будет зависеть от вклада в безопасность компании. А также в разнообразие и инклюзивность

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/