Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лесная промышленность Деревообработка пиломатериалы обработка древесины лесозаготовка
- ForestTech – технологические решения для ЛПК
- Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования
- Минприроды РФ - Рослесхоз
- ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Лесная промышленность и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 4
|IDC - International Data Corporation 4952 2
|Gartner - Гартнер 3626 1
|Discovery Research Group 22 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 85 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423514, в очереди разбора - 726984.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.