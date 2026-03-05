Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка

"Колхозная лесопилка" 1961 Автор:Кобылкин Александр Михайлович "Колхозная лесопилка" 1961 Автор:Кобылкин Александр Михайлович "Вырубка", 1958 г. Автор: Шагин Борис Павлович "Вырубка", 1958 г. Автор: Шагин Борис Павлович Совсем не дело - жечь деловую древесину! Плакат на тему перепроизводства древесины в теплоэнергетике. Изображены двое рабочих, пытающихся положить огромное бревно в маленькую печь, чтобы греть себе чайник. Негодные работники будто не понимают, что цельная качественная древесина - ценнейший и дорогой природный ресурс. К. Иванов, 1981г. Совсем не дело - жечь деловую древесину! Плакат на тему перепроизводства древесины в теплоэнергетике. Изображены двое рабочих, пытающихся положить огромное бревно в маленькую печь, чтобы греть себе чайник. Негодные работники будто не понимают, что цельная качественная древесина - ценнейший и дорогой природный ресурс. К. Иванов, 1981г.