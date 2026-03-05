Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Лесная промышленность Деревообработка пиломатериалы обработка древесины лесозаготовка

Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка

"Колхозная лесопилка" 1961 Автор:Кобылкин Александр Михайлович "Колхозная лесопилка" 1961 Автор:Кобылкин Александр Михайлович
"Вырубка", 1958 г. Автор: Шагин Борис Павлович "Вырубка", 1958 г. Автор: Шагин Борис Павлович
Совсем не дело - жечь деловую древесину! Плакат на тему перепроизводства древесины в теплоэнергетике. Изображены двое рабочих, пытающихся положить огромное бревно в маленькую печь, чтобы греть себе чайник. Негодные работники будто не понимают, что цельная качественная древесина - ценнейший и дорогой природный ресурс. К. Иванов, 1981г. Совсем не дело - жечь деловую древесину! Плакат на тему перепроизводства древесины в теплоэнергетике. Изображены двое рабочих, пытающихся положить огромное бревно в маленькую печь, чтобы греть себе чайник. Негодные работники будто не понимают, что цельная качественная древесина - ценнейший и дорогой природный ресурс. К. Иванов, 1981г.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.03.2026 Вышла новая редакция 5.0 программы «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» с измененным названием 1
19.11.2025 «Первый Бит» реализовал 25 подсистем в холдинговой «1С:ERP» для «Артпласт» 1
18.11.2025 Оценка качества genAI-фичей, ML для кибербеза, MCP-серверы и оптимизация LLM – о чем расскажут на зимней Conversations? 1
10.11.2025 Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате 2
31.10.2025 В России запатентован БПЛА, собирающий фрукты и складывающий их в корзину 1
18.09.2025 В «ГИС Панорама» для Linux расширены средства организации и отбора больших массивов пространственных данных 1
Цифровизация закупок: простая автоматизация или способ сохранить бизнес в 2025 году 1
08.07.2025 Wildberries & Russ запустила приложение для создания семейного архива 1
02.07.2025 «МегаФон» запустил 4G-интернет на курорте «Губаха» 1
30.06.2025 Ученые СПбГУ создали «скелет» для электронных устройств нового поколения 1
26.06.2025 Алексей Роговцев -

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

 1
10.04.2025 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами Корп» 1
09.04.2025 Количество бронирований туристического жилья в Карачаево-Черкесии увеличилось на 38% 1
09.04.2025 К весне у дерева любви и ставропольского баобаба улучшили мобильный интернет 1
03.04.2025 Аналитика Bronevik.com: в первом квартале 2025 года россияне совершили на 10% больше путешествий 1
27.01.2025 Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос 1
22.01.2025 «Яндекс Путешествия»: В последний месяц зимы россияне для поездок выбирают Испанию, Китай и Японию, а также Алтай и Красноярский край 1
11.11.2024 «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России 1
29.10.2024 Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная 1
10.10.2024 Игра-кликер от создателей «Плюс Сити» собрала один млн пользователей за неделю 1
26.09.2024 Вышла новая редакция 3.1 «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» 1
18.09.2024 «МегаФон» включил 4G в этническом селе Мордовии 1
16.08.2024 МТС обеспечит цифровой комфорт гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» 1
05.08.2024 Пермяки смотрели фестиваль исторической реконструкции в Хохловке онлайн благодаря МТС 1
01.08.2024 МТС запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края 1
25.07.2024 МТС включила LTE-скорости в поселке, где жил самый загадочный старец Сибири Федор Кузьмич 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
03.07.2024 Postgres Pro Enterprise Manager 1.5: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro 1
11.06.2024 В России начались продажи нового робота-пожарного, который умеет тушить огонь с 60 метров. Видео 1
16.05.2024 Горы, озера и заповедные места: в Удмуртии «МегаФон» расширил 4G-покрытие 1
28.03.2024 Российская компания «Энкост» выходит на рынок Казахстана 1
18.03.2024 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ» 1
15.03.2024 МТС прокачала сеть в поселках вблизи Петрозаводска 1
31.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «столице сапожного царства» – городе Кимры 1
28.12.2023 МТС оцифровала Суздаль, объявленный новогодней столицей России 1
20.12.2023 МТС ускорила интернет в дагестанском селе мастеров Унцукуле 1
01.12.2023 «Мегафон» улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области 1
23.11.2023 МТС увеличила покрытие LTE в столице Золотой Хохломы 1
22.11.2023 Цифровой гид МТС поможет туристам спланировать путешествие по Вологодской области 1
07.09.2023 Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Карелии 1

Публикаций - 231, упоминаний - 240

Лесная промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14761 20
Apple Inc 12802 12
Samsung Electronics 10749 11
МегаФон 10169 10
Microsoft Corporation 25372 9
9135 9
Google LLC 12372 7
Creative Technology 271 7
LG Electronics 3687 6
Sony 6648 6
Ростех - Автоматика Концерн 1758 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 5
HP Inc. 5782 5
Acer Group - Acer Inc 2686 5
Yandex - Яндекс 8676 4
Huawei 4308 4
Intel Corporation 12603 4
AMD - Advanced Micro Devices 4513 4
Philips 2078 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2661 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 487 4
2K Games 212 4
Firaxis Games 33 4
Siemens AG - Siemens Group 2635 4
Microlab 16 3
Electrolux AB - Zanussi 60 3
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 3
ГЕРЦ 1 3
Ростелеком 10464 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 3
Xiaomi 2058 3
Toshiba Corporation 2959 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 3
Nvidia Corp 3797 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 3
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 3
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 22 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 2
Electrolux AB - Telefunken 7 2
Лента - Сеть розничной торговли 2304 6
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 12 6
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 226 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 146 5
Интерскол 12 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
МТС Трэвел - MTS Travel 288 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 173 3
ПСБ - Промсвязьбанк 920 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 121 3
LEGO 255 3
Miele - Миле 137 3
Black & Decker 18 3
Русский Стиль 45 2
Globe Tools Group - Greenworks 11 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 2
Makita - Макита 25 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1118 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Жемчужина - Санаторий 64 2
Dyson 136 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 2
Hansa - Ханса 114 2
Геометрия НПО 151 2
Swarovski AG 74 2
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 2
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
WORX 6 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1554 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 55 1
Росэнергобанк 34 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Лента - Монетка - торговая сеть 64 1
Малые Корелы - Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5364 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3167 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 539 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3293 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1631 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 723 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6368 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 358 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 667 1
Федеральное казначейство России 1883 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 39 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 307 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1371 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 2
Электрокабель 13 1
Sunlight Foundation 4 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57998 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74337 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34254 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26267 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 27
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12947 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14422 27
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1987 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10392 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17894 20
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25826 19
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7384 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10297 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8893 18
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2230 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8256 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15034 16
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32316 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23178 15
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4730 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21889 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17278 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15056 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27277 14
Наушники - Headphones 4332 14
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 350 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6253 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3399 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5805 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6067 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 12
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4153 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12770 12
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6568 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12409 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6268 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7738 11
Linux OS 11078 11
Microsoft Windows 16479 9
Apple iPod 1550 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7436 8
Creative Inspire 16 7
Google Android 14866 7
Apple iPhone 6 4862 7
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 422 6
Microsoft Windows 2000 8679 6
Apple iOS 8349 5
Apple - App Store 3025 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1579 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3069 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1735 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 4
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 65 4
ITLand - 1С:PM Управление проектами 17 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3468 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5965 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2395 3
Google - Gmail 992 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4109 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2467 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 257 3
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 163 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 251 3
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 2
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 2
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 2
Creative I-Trigue 9 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 891 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1636 2
Apple macOS 2296 2
Новые облачные технологии - МойОфис 913 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 2
Microsoft Office 4019 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1392 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 626 2
Наумов Максим 100 4
Криницкий Игорь 26 4
Гриднев Антон 31 2
Кочкин Александр 29 2
Егошин Сергей 99 2
Измайлов Максим 8 2
Валекжанин Дмитрий 1 1
Бабакин Георгий 2 1
Малеева Марина 1 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Никон - в миру Никита Минин (Минов) 1 1
Брекоткин Валерий 1 1
Барщевский Иван 1 1
Филимонов Антон 21 1
Нагаев Рустам 1 1
Куликов Роман 31 1
Слуцкая Ирина 4 1
Садыков Александр 2 1
Варфоломеев Юрий 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Данилов Виктор 2 1
Коняев Георгий 2 1
Спиренков Вячеслав 37 1
Colucci Leonardo - Колуччи Леонардо 2 1
Мамедова Мария 33 1
Майоров Денис 2 1
Мейнцер Антон 20 1
Шейкин Артем 43 1
Борунов Валерий 11 1
Сырова Татьяна 1 1
Пиков Никита 1 1
Долгий Эдгар 1 1
Роговцев Алексей 9 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 60 1
Чудинов Дмитрий 69 1
Санфиров Вадим 6 1
Звонарева Елена 20 1
Лосев Станислав 40 1
Прахов Михаил 37 1
Якобсон Игорь 2 1
Савушкин Алексей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 159229 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46266 29
Европа 24715 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53664 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18450 16
Земля - планета Солнечной системы 10713 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18886 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 12
Беларусь - Белоруссия 6103 12
Германия - Федеративная Республика 12977 11
Япония 13584 10
Франция - Французская Республика 8019 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3067 9
Италия - Итальянская Республика 4441 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2722 8
Южная Корея - Республика 6897 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8263 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 7
Армения - Республика 2391 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2163 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1582 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1358 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 6
Азия - Азиатский регион 5789 5
Америка - Американский регион 2192 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 5
Европа Западная 1493 5
Канада 5002 4
Израиль 2796 4
Испания - Королевство 3778 4
Нидерланды 3653 4
Сатурн - Титан (спутник) 508 4
Средиземное море - Средиземноморье 203 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 31 3
Казахстан - Республика 5864 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1115 3
Швеция - Королевство 3721 3
Польша - Республика 2007 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26170 36
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7044 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5305 24
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1412 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32150 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6323 21
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5943 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55343 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20527 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51575 17
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 428 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15335 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5355 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4417 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2327 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4356 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10576 9
Ergonomics - Эргономика 1696 9
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1899 8
Английский язык 6908 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2932 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2989 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1451 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 7
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 763 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11843 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5341 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8241 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5994 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1330 6
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8269 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4786 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3751 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5531 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 5
CNews - ZOOM.CNews 1854 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 3
AP - Associated Press 2006 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Public Library of Science - PLOS 69 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
The Register - The Register Hardware 1737 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Tom’s Hardware 542 1
NYT - The New York Times 1091 1
Чудо техники 60 1
Fortune 210 1
AppleInsider 398 1
Telegraph 196 1
Радио России - радиостанция 49 1
Deutsche Welle - Телеканал 48 1
Мобильные системы 117 1
Phys.org 972 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Scientific American 80 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 4
IDC - International Data Corporation 4952 2
Gartner - Гартнер 3626 1
Discovery Research Group 22 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 85 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 640 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 44 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 1
LiU - Linköpings universitet - Linköping University - Линчёпингский университет 9 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
КГУ им. К. Э. Циолковского ФГБОУ ВО - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 1
PUT - Poznań University of Technology - Politechnika Poznańska - Познанский технический университет - Познаньский технологический университет 3 1
University of Rennes - Université de Rennes - Университет Ренна 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 984 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 633 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 89 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
Rijksmuseum - Амстердамский Рейксмузеум - музей истории искусства Северных Нидерландов 1 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
Red Dot Design Award 57 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 2
Ленинская премия 10 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
CeBIT 613 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Docflow 147 1
День молодёжи - 27 июня 1014 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423514, в очереди разбора - 726984.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240