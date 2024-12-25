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Решения Security Vision обеспечат киберзащиту критически важных инфраструктур Республики Саха (Якутия)

Компания Security Vision внедрила продукты Security Vision SOAR и Security Vision Asset Management в Центре противодействия кибератакам, созданном на базе Республиканского центра инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). Он предназначен для мониторинга, анализа и оперативного реагирования на киберугрозы, а также для обучения специалистов по информационной безопасности.

Объектами мониторинга Центра противодействия кибератакам в первую очередь являются критически важные объекты Якутии. Кроме того, он будет предоставлять свои услуги по защите от киберугроз на коммерческой основе.

Важность Центра высоко оценивается руководством Республики: Глава Якутии Айсен Николаев недавно посетил его и ознакомился с его работой.

«Якутия стала первым регионом Дальнего Востока, который создал подобный центр. В нем внедрен комплекс специализированного программного обеспечения от ведущих производителей в целях управления процессами реагирования на киберугрозы», - рассказали в пресс-службе Главы и Правительства Республики.

В дальнейшем сотрудничество Security Vision и Республиканского центра инфокоммуникационных технологий продолжится — в Центре противодействия кибератакам планируется внедрить решение Security Vision с искусственным интеллектом для поведенческого анализа.

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