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Кибербезопасность Cyber Threat Intelligence Платформы и сервисы киберразведки Threat Detection Technology (TDT) Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества



09.11.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила практическое руководство по техникам, тактикам и процедурам азиатских APT-групп

«Лаборатория Касперского» выпустила отчёт о тактиках, техниках и процедурах азиатских APT-групп. Команда Kaspersky Cyber Threat Intelligence проанализировала около сотни инцидентов, произошедших в разных уголках мира в 2022-2023 гг., и исследовала действия атакующих на основе методологии Unified Kill Chain

01.11.2023 «Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами

ению, мониторингу и предотвращению современных киберугроз. Интеграция Континент 4 и Security Vision Threat Intelligence Platform (Security Vision TIP) позволяет централизованно массово загрузит
26.10.2023 F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision

ийской ИТ-платформы, позволяющей роботизировать до 95% процессов обеспечения информационной безопасности, объявляют о технологическом партнерстве. В рамках интеграции система киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence поставляет оперативные данные об атакующих в платформу киберразведки Security Vision, что позволяет противостоять актуальным киберугрозам и проактивно обнаруживать сложные ц
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше

ний класса TIP, но акцентируем внимание на базовых элементах и самых интересных сторонах технологии threat intelligence. Фиды или источники индикаторов компрометации (IOC) Anomali TIP Anomali T
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы

Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP)

06.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform

Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля Threat Intelligence Platform (TIP). На основании данных об угрозах продукт генерирует в реальном времени обнаружения подозрительной активности в инфраструктуре Заказчика, проводит обогащение ин
28.03.2023 «МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз

опытом реализации проектов в крупных компаниях различных отраслей, обладающие признанными международными сертификатами. Команда анализа защищенности «МТС кибербзопасности» специализируется на услугах проактивной защиты от киберугроз – комплексной проверке и отладке процессов противодействия кибератакам (Purple Teaming) и проверке возможности обхода мер защиты компании и проникновения киберп
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision

ски компании, исследовать источники угроз и индикаторы атак, контролировать присутствие признаков компрометации в своей инфраструктуре, выстраивая таким образом собственный уникальный ландшафт угроз. Threat Intelligence Platform — это класс автоматизированных систем, которые на основании данных об угрозах (это могут быть IOC, IOA, TTP и т.д.) генерируют в реальном времени обнаружения подозр
20.09.2022 Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике

Что такое Threat Intelligence? Если задать этот вопрос группе специалистов в области информационной без
07.09.2022 Group-IB зафиксировала рекордное число утечек баз данных российских компаний

Group-IB зафиксировала летом 2022 г. двукратный рост количества выложенных в открытый доступ баз данных российских компаний по сравнению с весной этого года. По данным Group-IB Threat Intelligence, за три летних месяца в сеть попало 140 баз, при чем антирекорд был поставлен в августе — 100 утечек. Общее количество строк всех «летних сливов», по оценкам экспертов Group
28.02.2022 Accenture назвала топ-5 трендов среди киберугроз

Компания Accenture представила данные отчета о современном уровне угроз для корпоративных сетей «Cyber Threat Intelligence Report» по итогам второго полугодия 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Accenture. Тренд №1: Атаки программ-вымогателей все еще бьют в цель По данным Accentur
06.12.2021 R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных

Компания R-Vision представила платформу анализа данных об угрозах R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) версии 2.0. Ключевые изменения, как сообщили CNews предста
25.11.2021 У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников

ескими вопросами, чтобы получить оперативную помощь в блокировке мошеннических ресурсов — достаточно нажать одну кнопку. Еще одна возможность, которую предлагает BI.ZONE — защита электронной почты от кибермошенников. Несмотря на регулярное использование мессенджеров, электронная почта остается критическим каналом коммуникации в бизнесе, являясь удобной точкой входа для злоумышленников. Чтоб
18.10.2021 Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты»

Большая часть кибератак в 2021 г. пришлась на государственные учреждения – почти 20% преступлений. В 10% случаев жертвами кибермошенников становятся промышленные предприятия, по 8% атак направлены на медицинские и образовательные учреждения, а также финансовые организации — таковы данные исследования «Страхового Д
10.08.2021 В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence

беругрозами. Специалисты компаний интегрировали платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform с телеметрическим сервисом Eset Threat Intelligence. Тепе
28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине

21.07.2021 R-Vision и RST Cloud объявили о технологическом партнерстве

R-Vision объединила усилия с поставщиком индикаторов компрометации RST Cloud для развития платформы управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP). В рамках технологического партнерства в продукте была реализована встроенная интеграция с сервисом RST Threat Feed. Это расширит возможности пользователей пл
23.04.2021 Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution

высокотехнологичных преступлений, сообщили об успешной интеграции Azure Sentinel, облачного решения для управления информационной безопасностью, с системой исследования и атрибуции кибератак Group-IB Threat Intelligence & Attribution (TI&A). Компания Group-IB стала первым разработчиком, прошедшим интеграцию своей платформы в Azure Sentinel в России и СНГ. Group-IB Threat Intelligence
13.04.2021 R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP

R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) до версии 1.15. В ней появились возможность распределенной
09.12.2020 Group-IB Threat Intelligence & Attribution прошла ИБ-проверку компании «большой четверки»

амента Юстиции США в области кибербезопасности и киберразведки высокотехнологичной системы Group-IB Threat Intelligence & Attribution. Основанная на инновационных технологиях, подтвержденных бо
19.05.2020 Кибермошенники ловко обчистили государственный фонд на $10 млн

Если сесть на берегу реки… Кибермошенники смогли угнать около $10 млн из государственного инвестиционного фонда в Норвегии. Злоумышленники с успехом применили довольно традиционную BEC-схему (Business Email Compromise —

24.10.2019 «Лаборатория Касперского» открыла свободный доступ к порталу Kaspersky Threat Intelligence

«Лаборатория Касперского» открыла свободный доступ к базовым функциям портала Kaspersky Threat Intelligence – единой точке входа в глобальную систему информирования об угрозах. Доступ к актуальной и постоянно обновляемой базе знаний о тактиках и техниках злоумышленников позволит э
10.10.2019 Российская R-Vision представила решение для управления данными киберразведки

R-Vision представила официальный релиз своего продукта R-Vision Threat Intelligence Platform – первой российской платформы управления данными киберразведки.

20.08.2019 «Ростелеком-солар» получил доступ к репутационной базе Eset Threat Intelligence

ивирусная компания Eset заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. В рамках технологического партнерства «Ростелеком-Солар» получил доступ к динамически обновляемой репутационной базе Eset Threat Intelligence, содержащей сотни тысяч наименований актуальных в каждый момент времени вредоносных доменов. Эти данные расширяют возможности центра мониторинга и реагирования на кибератаки
13.11.2017 Fujitsu представила сервис Cyber Threat Intelligence для защиты от кибератак

Fujitsu объявила о выпуске в странах региона EMEIA сервиса Cyber Threat Intelligence (CTI), предназначенного для защиты компаний от кибератак, которые могут н
12.07.2017 Group-IB и EclecticIQ объединились в международных поставках данных threat intelligence о русскоязычных хакерах

Group-IB и EclecticIQ объявили о заключении партнерского соглашения и интеграции уникальных данных Threat Intelligence от Group-IB в платформу EclecticIQ. Благодаря этому сотрудничеству аналитики, «охотники» за угрозами, сотрудники операционных центров информационной безопасности и специалис
14.06.2017 Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии за мошенничество при ИТ-закупках

12.04.2017 Эксперты IBM X-Force: вредоносные программы в финансовой сфере вышли на глобальный уровень

и сервисами был распространен на форумах «темного интернета». Сегодня более активное сотрудничество кибермошенников за его пределами демонстрирует, что для выхода на международный уровень им тр
16.03.2017 У Росгвардии появилась собственная киберразведка

случаи экстремизма. О создании подразделения сообщило информационное агентство «Росбалт». Активность нового подразделения не ограничится соцсетями – поиск угроз будет проводиться по всему интернету. Киберразведка также будет принимать меры к отражению возможных атак. Основной целью подразделения будет противодействие экстремизму, однако в будущем список задач может быть расширен. Как утвер
19.12.2016 Eset предложила бизнесу новый сервис для прогнозирования целевых атак

Компания Eset представила новый сервис для корпоративных клиентов — Eset Threat Intelligence. Сервис предоставляет статистику о новых угрозах и помогает прогнозировать целевые атаки, позволяя организациям адаптироваться к меняющемуся киберландшафту, сообщили CNews в
18.08.2016 RSA NetWitness Suite интегрирован с технологиями Threat Intelligence для обнаружения угроз

ыстрее выявлять новые атаки и более точно расставлять приоритеты защиты. RSA будет использовать как Threat Intelligence Platform (TIP), так и информацию от партнёров Threat Intelligence Content
28.11.2014 Бизнес vs кибермошенники: новые правила игры

через интернет-банк. А сисадмин согласился включить сайт этого ничем не примечательного заведения в белый лист. Но, как известно, практически все крупные компании находятся под пристальным вниманием кибермошенников. И этот офис был не исключением. Внедренные в штат разведчики обратили внимание на эти покупки. В итоге «никому не нужный» веб-сайт закусочной очень быстро превратился в рассадн
28.02.2014 McAfee анонсировала новое решение для выявления и защиты от целенаправленных атак

Компания McAfee анонсировала выпуск McAfee Threat Intelligence Exchange — продукта, позволяющего объединить средства локального и глобального сбора данных об угрозах и все развернутые на предприятии защитные продукты в единую комплексну
02.12.2013 Кибермошенники диктуют главные тренды рынка ИБ

огласно информации Gartner, до 80% пользователей облачных сервисов недовольны существующим у них SLA, считая, что данный документ трактует все неоднозначные ситуации в пользу оператора, а не клиента. Кибермошенники: «квалификация» растет Вследствие появления новых способов монетизации нелегальных заработков в сети усилилась мотивация киберперступников, многократно возросло количество сплани
30.07.2012 Кибермошенники похитили у коммерсантов из Приморского края около 50 млн руб.

По данным Управления МВД России по Приморскому краю, ряд коммерсантов Приморья пострадали от действий кибермошенников, похитивших средства коммерческих предприятий через компьютерную систему денежных средств. В настоящее время оперативные сотрудники управления экономической безопасности и проти
12.04.2012 Россия: хакеров будут сажать по новой статье УК

06.03.2012 Кибермошенники сосредоточились на смартфонах и онлайн-банкинге

05.09.2011 Кибермошенники сосредоточились на мобильных вирусах

режнему будут доминировать как отдельная категория. Рост их числа свидетельствует о том, что дела у кибермошенников идут более чем успешно, потому что эта группа вредоносов помогает осуществлят
08.02.2011 Новинка от кибермошенников: подписка на платную услугу с помощью SMS-блокеров

«Лаборатория Касперского» сообщила о появлении новой схемы работы кибермошенников с использованием SMS-блокеров. В отличие от традиционного алгоритма, когда для получения кода разблокировки компьютера необходимо было выслать на указанный номер платное SMS-соо
18.03.2008 В Казани за мошенничество судят менеджера крупной сотовой компании


Публикаций - 479, упоминаний - 523

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 533 83
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4544 81
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1121 54
Microsoft Corporation 24112 50
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 902 25
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 139 25
IBM - International Business Machines Corp 9352 22
Check Point Software Technologies 734 19
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 222 18
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 719 16
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1684 15
Dr.Web - Доктор Веб 1243 15
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 114 14
Oracle Corporation 6527 13
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 64 12
Ростелеком 10770 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1276 11
Yandex - Яндекс 6531 11
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 11
МегаФон 7899 10
X Corp - Twitter 2804 10
Cisco Systems 5014 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 803 10
Intel Corporation 11924 9
Meta Platforms - Facebook 4375 8
Код Безопасности 541 8
Amazon Inc - Amazon.com 2911 8
Broadcom - VMware 2267 8
Fortinet 362 8
7704 8
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 228 8
Trend Micro 589 8
Citrix Systems 799 8
GitHub 687 7
Apple Inc 11693 7
VK - Mail.ru Group 3285 7
SAP SE 5123 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6607 14
Открытие ФК - Банк Открытие 526 13
Почта России ПАО 2009 6
eBay Inc 1608 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Альфа-Банк 1687 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Петрович СТД - Строительный торговый дом 72 4
ВсеИнструменты.ру 255 4
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2632 3
Qiwi 979 3
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Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 599 52
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 518 51
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3199 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15849 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22814 42
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10301 39
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22887 35
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9760 34
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3863 96
Microsoft Windows 15069 52
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 47
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 49 32
Google Android 13442 28
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 24
Kaspersky Internet Security 434 23
Microsoft Office 3570 16
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 226 15
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 21 15
Apple iOS 7383 14
Linux OS 9164 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 214 13
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 61 13
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 447 12
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 281 11
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 43 11
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 52 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1884 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1023 9
Microsoft SQL Server 1531 9
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 86 9
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 31 9
Microsoft Windows XP 2540 8
F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 8
Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 224 8
Microsoft Edge - браузер 1967 8
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 266 8
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management and Defense 43 7
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 10 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 7
Microsoft Windows 2000 8659 7
Microsoft Office Excel 1140 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4648 7
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1201 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2927 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 581 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 892 7
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 79 7
Волков Дмитрий 60 19
Баулин Валерий 36 10
Рахметов Руслан 46 9
Сачков Илья 119 7
Соловей Антон 8 6
Скулкин Олег 25 6
Крылов Павел 23 5
Дягилев Василий 84 5
Миркасымов Рустам 7 5
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 5
Фахрутдинов Валентин 5 4
Васильев Григорий 39 4
Мельникова Анастасия 317 4
Бондаренко Александр 38 4
Ключников Михаил 18 4
Осокин Андрей 10 4
Янкин Андрей 31 4
Хеирхабаров Теймур 10 4
Букашкин Антон 5 4
Земков Сергей 157 4
Калинин Александр 147 4
Голованов Сергей 53 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 287 4
Дрюков Владимир 37 3
Вайнер Всеволод 26 3
Шаров Борис 73 3
Касперский Евгений 312 3
Гольцов Александр 74 3
Путин Владимир 2965 3
Ермаков Кирилл 7 3
Скатин Алексей 33 3
Лямин Александр 74 3
Кузнецов Станислав 104 3
Тимошенко Андрей 15 3
Зайцев Михаил 227 3
Назаров Леонид 4 3
Кислицин Никита 9 3
Сычев Артем 65 3
Хорошилов Иван 4 3
Селихов Дмитрий 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 133994 276
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51028 71
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13782 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40933 43
Европа 21415 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13131 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16115 22
Германия - Федеративная Республика 12406 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 20
Беларусь - Белоруссия 5251 20
Нидерланды 3416 19
Украина 7450 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16333 15
Франция - Французская Республика 7694 14
Сингапур - Республика 1814 13
Канада 4782 13
Казахстан - Республика 5294 13
Индия - Bharat 5267 12
Азия - Азиатский регион 5302 12
Польша - Республика 1908 11
Ближний Восток 2851 11
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Европа Восточная 3040 7
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B2B International 50 2
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Cybersecurity Ventures 8 2
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Microsoft Research 138 1
Forrester Consulting 26 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 718 12
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 329 2
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СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 39 1
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ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 64 1
РАН - Российская академия наук 1774 1
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 60 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 123 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 783 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 365 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2270 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 995 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1162 2
Visa Global Service Quality Awards 2 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 2
Photokina 59 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
Национальная банковская премия 2 1
РИФ - Российский Интернет Форум 68 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
McAfee FOCUS 2 1
Fortinet Security Day 9 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Check Point CPX 360 2 1
Kaspersky ON AIR 1 1
CNews AWARDS - награда 451 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1909 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 172 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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