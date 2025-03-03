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F6 F.A.С.С.T. Managed XDR

Решение Managed XDR от компании F.A.C.C.T. обеспечивает защиту от программ-шифровальщиков, банковских троянов, шпионов, бэкдоров, вредоносных скриптов и скрытых каналов передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Система предотвращает доставку вредоносного ПО, фишинга и проведение BEC-атак, использует технологии машинного обучения и  искусственного интеллекта для детектирования спама в корпоративной почте, а также обнаружения использования скрытых каналов передачи информации в трафике (NTA). Наличие единой XDR-консоли позволяет искать следы недетектируемых угроз, исследуя данные об активности на хостах организации, включая телеметрию, метаданные, логи, NetFlow, что облегчает проведение реагирования на инциденты.


03.03.2025 Серверы ITpod успешно прошли тест на совместимость с решением F6 Managed XDR 2
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
17.02.2025 Бывшая Group-IB второй раз за два года сменила собственников и название 1
17.02.2025 F6 — новое имя в мире кибербезопасности 1
31.01.2025 Перезагрузка от Rezet: кибершпионская группировка снова атакует промышленные предприятия России 1
15.01.2025 F.A.C.C.T. обнаружила новые атаки проукраинских кибершпионов Sticky Werewolf 1
21.11.2024 Подтверждена совместимость ИБ-решения Managed XDR с «Ред ОС» 2
07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте 1
20.09.2024 «Первый Бит» и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
02.08.2024 Хакеры прячут трояны в почтовых вложениях. Самые опасные письма - с файлами RAR и ZIP 1
31.07.2024 Что скрывают письма: в 97% обнаруженных рассылок вредоносные программы были спрятаны во вложениях 1
25.07.2024 Зафиксированы новые масштабные кибератаки группы ТА558 на предприятия России и Беларуси 1
26.06.2024 Новая группа ReaverBits атакует российские компании 1
20.06.2024 F.A.C.C.T. обнаружила более 1000 ресурсов, заражавших пользователей шпионами и стилерами под видом установки взломанного софта 1
02.04.2024 Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели 1
13.02.2024 Фишинг по вторникам: эксперты F.A.С.С.T. обозначили тенденции вредоносных рассылок 1
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
22.11.2023 F.A.C.C.T. и «Кредо-С» защитили российскую финансовую компанию от 125 тыс. кибератак 2
12.09.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности

 1
12.07.2023 Группировка XDSpy атаковала российские организации от имени МЧС 1
06.07.2023 Компания F.A.С.С.T. создала Центр кибербезопасности 1
20.06.2023 Подтверждена совместимость серверов «Инферит техника» с решениями F.A.C.C.T. 1
04.05.2023 Хакеры массово атакуют российские компании, прикидываясь известным поставщиком электрооборудования 1
13.02.2023 Крупнейшие российские ИТ-компании атакованы Китаем 1
13.02.2023 Group-IB обнаружила связь кибератак на ИТ-компании с группой Tonto Team 2
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 1
18.10.2022 Group-IB открыла первую лабораторию информационной безопасности в ИТ-центре МАИ 2

Публикаций - 28, упоминаний - 33

F6 и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 635 26
Yandex - Яндекс 7453 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1215 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1313 2
CactusPete - Хакерская группировка 5 2
Tonto team - Хакерская группировка 5 2
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 2
CloudEyE 8 2
ReaverBits - Хакерская группировка 4 2
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 25 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 1
МегаФон 8974 1
Huawei 3959 1
Intel Corporation 12228 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 940 1
8282 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
АйТи 1374 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Wemake - Мы сделаем 1 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 1
Microsoft Corporation 24688 1
Softline - Софтлайн 2858 1
Ред Софт - Red Soft 730 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
Telegram Group 2036 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 266 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
XDSpy - Хакерская группировка 7 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Superjob - Суперджоб 533 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Tesla Motors 399 1
Unsplash 845 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 26
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 17
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1456 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12831 12
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2245 12
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6760 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1944 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2965 9
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 147 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 8
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Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3097 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5091 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 7
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 660 7
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 3
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 58 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 398 3
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Microsoft Office 3760 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 529 5
Linux OS 10040 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 4
Google Gmail 948 4
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 4
Microsoft Office Excel 1204 4
F.A.C.C.T. Business Email Protection 8 4
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 2
United Internet - GMX Mail - Global Message eXchange 3 2
Microsoft Surface - Планшет 431 2
Microsoft Office Word 778 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 720 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
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Apple macOS 2076 1
Microsoft Windows 15749 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 959 1
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C/C++ - Язык программирования 766 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 43 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 24 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 27 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 246 1
Google Android 14084 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 91 1
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ITG - ITglobal.com - vStack-R 3 1
Баулин Валерий 46 11
Каргалев Ярослав 21 6
Черников Дмитрий 9 2
Соколов Александр 40 2
Кислицин Никита 11 2
Меркулова Анастасия 3 2
Халилов Егор 3 2
Шадаев Максут 1018 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Янкин Андрей 35 1
Дугин Андрей 24 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Зуев Евгений 4 1
Тихонова Анастасия 4 1
Залевский Игорь 7 1
Переверзев Алексей 8 1
Крылов Сергей 13 1
Золотых Николай 2 1
Старожук Евгений 2 1
Микушев Сергей 4 1
Дробинцев Павел 1 1
Рустамов Рустам 417 1
Долголаптева Кристина 1 1
Зинин Игорь 5 1
Мельников Артем 3 1
Черенков Роман 1 1
Мерцалов Денис 2 1
Досымбекова Марьяна 1 1
Мантуров Денис 109 1
Сачков Илья 123 1
Борняков Илья 12 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 12
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 2
Европа 21817 2
Южная Корея - Республика 6669 2
Япония 13312 2
Китай - Тайвань 4004 2
Украина 7637 2
Европа Восточная 3080 1
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Норвегия - Королевство 1804 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 1
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Польша - Республика 1964 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 6
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3506 5
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5879 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 896 2
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Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1575 2
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Forbes - Форбс 836 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 603 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 943 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 250 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 203 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 56 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 43 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2449 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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