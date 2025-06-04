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Неймарк ИТ-кампус

Неймарк ИТ-кампус

ИТ-кампус НЕЙМАРК – образовательное пространство более, чем для 8 тысяч студентов, с возможностью комфортного проживания более 5,5 тысяч студентов и преподавателей. ИТ-кампус НЕЙМАРК будет построен на принципах большого образовательного маркетплейса, в котором модули обучения поставляют  государственные и частные образовательные партнеры. Благодаря этому, студенты смогут сами выбирать индивидуальные образовательные траектории, формировать свой уникальный образовательный профиль, или выбирать треки, предложенные технологическими партнерами. 

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «АЛМИ Партнер» и «Неймарк» будут вместе готовить специалистов для российской ИТ-индустрии 2
08.10.2024 Кибербезопасность в Нижегородской области будет построена в лучших практиках результативной кибербезопасности 3
17.09.2024 НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и ИТ-кампус «Неймарк» начнут готовить магистров в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения 3
24.05.2024 Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности 1
24.05.2024 Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке 2
24.05.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и «Ред Софт» развивают научно-образовательную среду для инновационной экономики 4
23.05.2024 «Сбер» и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование 3
22.05.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и «Ростелеком-ЦОД» объединят усилия для преодоления кадрового дефицита в ИТ 4
22.05.2024 Нижегородское правительство и «Ростелеком» договорились об увеличении мощности центра обработки данных 1
26.03.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди профильных студентов по теме информационной безопасности 2
19.02.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы 5
19.02.2024 В Нижнем Новгороде к 2027 г. будет построен ИТ-кластер 1
02.02.2024 Innostage и ИТ-кампус «Неймарк» создадут студенческий SOC в Нижнем Новгороде 4
19.01.2024 «Ростелеком-ЦОД» и Правительство Нижнего Новгорода будут совместно развивать дата-центр и ИТ-кампус «Неймарк» 2
20.12.2023 AIRI и ИТ-кампус «Неймарк» создадут лабораторию в сфере ИИ 3
16.10.2023 Резидент «Сколково» расширяет сотрудничество в сфере квантово-устойчивых решений для защиты данных 8
16.10.2023 ИТ-кампус «Неймарк» и компания QApp планируют сотрудничать по направлению квантово-устойчивых решений для защиты данных 6
18.07.2023 «Мегафон» обеспечил будущий ИТ-кампус связью и скоростным мобильным интернетом 1
31.05.2023 Дмитрий Чернышенко: «Для 80% цифровых решений разработаны российские аналоги» 2
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 2
16.06.2022 «Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде 1
03.06.2022 ГК «Астра» усилит технологический суверенитет Нижегородской области 1

Публикаций - 22, упоминаний - 61

Неймарк ИТ-кампус и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - QApp - КуАпп 20 3
Ростелеком 9949 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 218 3
InnoSTage - Инностейдж 162 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4154 2
8492 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 2
Квантовая долина ИНТЦ 3 2
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 210 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1300 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
МегаФон 9302 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 541 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 896 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 1
Huawei 4027 1
Intel Corporation 12316 1
Yandex - Яндекс 7755 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 298 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 243 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
АйТи 1383 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 1
ЦРТ Инновации 70 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Beorg - Биорг 117 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
VisionLabs - ВижнЛабс 231 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Wemake - Мы сделаем 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 2
Superjob - Суперджоб 614 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 520 1
Газпром ПАО 1369 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 611 1
Синара ГК - Sinara Group 109 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ЯКласс 68 1
Ростех - Нацпромлизинг - Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности 5 1
Рапид Био 102 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 7
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 117 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3130 3
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Администрация Нижнего Новгорода 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 68 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3198 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11565 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4289 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13817 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2390 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11423 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1309 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5352 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1872 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4390 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1376 2
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2261 2
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 34 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5593 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3184 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6525 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 515 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2256 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1926 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7053 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4895 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 425 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8141 1
Оцифровка - Digitization 4710 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 2
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 72 2
Linux OS 10250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 292 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 362 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 306 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 273 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 29 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 59 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1777 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
InnoSTage Data Analysis Platform - In-DAP 4 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 33 1
Angara Security - Angara Start 4 1
Черепенников Валерий 13 11
Путин Владимир 3247 8
Никитин Глеб 41 7
Бочкарев Сергей 57 3
Гузаиров Айдар 58 3
Шадаев Максут 1051 2
Чернышенко Дмитрий 572 2
Гугля Антон 12 2
Бирюков Игорь 10 2
Поляков Егор 10 2
Синелобов Александр 7 2
Микушев Сергей 4 1
Ведяхин Александр 136 1
Переверзев Алексей 8 1
Янкин Андрей 36 1
Сивцев Илья 155 1
Зуев Евгений 4 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Золотых Николай 3 1
Куликов Роман 31 1
Федосеев Евгений 4 1
Старожук Евгений 2 1
Оселедец Иван 32 1
Фетисов Алексей 50 1
Оськина Инга 2 1
Рустамов Рустам 444 1
Дробинцев Павел 1 1
Цуканова Ольга 4 1
Неймарк Юрий 2 1
Семенова Елена 6 1
Алексанин Григорий 2 1
Анисимов Никита 15 1
Ломака Сергей 5 1
Бляхман Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 19
Россия - ПФО - Нижегородская область 1962 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3219 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3098 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1407 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2755 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1621 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2822 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1541 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 42 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1882 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1228 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2920 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 780 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 607 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 49 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 914 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6009 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 7
Национальный проект - Наука и университеты 45 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4050 6
Образование в России 2369 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 273 3
Аудит - аудиторский услуги 2825 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2558 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2496 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1129 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3006 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3518 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1126 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3632 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6578 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6071 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1389 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5728 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 405 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5251 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 26 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5177 1
Энергетика - Energy - Energetically 5239 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 187 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2976 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4778 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1695 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 2
РАЭК Экономика Рунета 19 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 126 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 150 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 21 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 227 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 57 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 91 1
VK Skillbox - Скилбокс 118 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 243 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 324 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 48 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 17 1
Т1 Цифровая академия 45 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 1
АмГУ - Амурский государственный университет 8 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 438 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 332 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 143 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио 20 1
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