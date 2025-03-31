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Семенова Елена
Семенова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 250 1
|InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 1
|Фидельгольц Юлия 1 1
|Ткачева Оксана 2 1
|Голубева Марина 5 1
|Гузаиров Айдар 56 1
|Кузьмин Сергей 39 1
|Рудычева Анна 6 1
|Константинова Виктория 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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