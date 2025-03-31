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Семенова Елена


31.03.2025 Компания «Газинформсервис» предоставила «Военмеху» ПО для обучения студентов кибербезу 1
24.05.2024 Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности 1
25.05.2022 Елена Семенова присоединилась к команде АО «Русатом Инфраструктурные решения» 2
15.06.2015 Елена Семенова — новый вице-президент по управлению персоналом «Энвижн Груп» 1
17.05.2012 Кадровый голод привел к войне за ИТ-специалистов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Семенова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 776 2
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
InnoSTage - Инностейдж 150 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
InfoWatch - Инфовотч 1028 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 109 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Газтехлизинг - Лизингстройинвест 4 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 44 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2916 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2280 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5158 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1459 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6853 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14017 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 250 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 1
Фидельгольц Юлия 1 1
Ткачева Оксана 2 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 3
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Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 420 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 518 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1215 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5953 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1179 1
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Образование в России 2251 1
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1828 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1927 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9989 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5915 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 318 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 7 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 145 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 538 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
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