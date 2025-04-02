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МАГУ Мурманский арктический государственный университет
МАГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Акрон ГК - Acron 51 1
|Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 83 1
|Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 7 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
|Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
|Правительство Мурманской области - органы государственной власти 67 1
|Добрынин Владимир 34 1
|Балярский Василий 1 1
|Гузаиров Айдар 56 1
|Молотков Михаил 9 1
|Фомин Павел 36 1
|Семенова Елена 5 1
|Шмалев Андрей 17 1
|Вицентий Александр 1 1
|Риль Андрей 1 1
|Островская Ольга 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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