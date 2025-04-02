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МАГУ Мурманский арктический государственный университет



02.04.2025 Innostage оценила уровень развития ИБ в Заполярье 1
04.10.2024 «Северо-Западная Фосфорная Компания» открыла ИT-лабораторию в Мурманском Арктическом университете 1
10.06.2024 Директором «МегаФона» в Пермском крае стал Андрей Шмалев 1
24.05.2024 Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности 1
05.12.2016 В Yota назначен новый директор B2B-направление 1
17.07.2008 Более 130 российских школ захотели перейти на Linux 1
03.04.2008 Мурманский педагогический университет покупает лицензионное ПО 1
13.12.2007 МГПУ объявил конкурс на предоставление доступа в интернет 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

МАГУ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9101 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
InnoSTage - Инностейдж 151 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
Акрон ГК - Acron 51 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 83 1
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 7 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 67 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20898 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4564 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4963 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4147 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6734 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2285 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10440 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16266 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7813 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 1
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Microsoft Windows 15807 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 47 1
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InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 1
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Гузаиров Айдар 56 1
Молотков Михаил 9 1
Фомин Павел 36 1
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Шмалев Андрей 17 1
Вицентий Александр 1 1
Риль Андрей 1 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 539 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 145 1
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КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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