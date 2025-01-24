Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166627
ИКТ 12994
Организации 10200
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24925
Персоны 70729
География 2718
Статьи 1507
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Шмалев Андрей



24.01.2025 «МегаФон» усилил связь в третьем по величине городе Прикамья 1
12.12.2024 Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета 1
13.11.2024 В Прикамье «МегаФон» улучшил связь в районе «голубых озер» 1
14.10.2024 Аналитика: у россиян вырос интерес к пермским здравницам 1
26.09.2024 В сотне мест Перми выросла скорость мобильного интернета 1
28.08.2024 «МегаФон»: у россиян вырос интерес к новостройкам Перми 1
05.08.2024 «МегаФон» установил телеком-оборудование в соляной столице России 1
17.07.2024 «МегаФон» установил новые телеком-объекты в Пермском крае 1
24.06.2024 «МегаФон»: пермяки увлеклись событийным туризмом 1
10.06.2024 Директором «МегаФона» в Пермском крае стал Андрей Шмалев 1
05.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет для жителей Пестово 1
18.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 4 райцентрах Новгородской области 1
11.12.2023 В деревни Новгородчины пришел 4G-интернет «Мегафона» 1
10.11.2023 «Мегафон» ускорил интернет в стране валдайских колокольчиков 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Шмалев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8829 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
Аэроклуб 21 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7647 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8150 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 983 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2661 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3986 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3402 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3728 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1609 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7384 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 239 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2367 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1456 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2787 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 1
Молотков Михаил 8 1
Фомин Павел 31 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1445 9
Россия - РФ - Российская федерация 144361 6
Россия - СЗФО - Новгородская область 644 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Пестово 11 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3094 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 817 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2941 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 794 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Валдайский район 11 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Окуловка 12 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 33 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Мошенской район 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 595 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3944 1
Россия - ЦФО - Калужская область 980 1
Россия - УФО - Свердловская область 1496 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1876 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 751 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Россия - УФО - Челябинская область 1212 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 578 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 852 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 80 1
Россия - ПФО - Пензенская область 590 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1226 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 699 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6174 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4997 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5103 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2372 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1205 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2651 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5753 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2931 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 7 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 95 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще