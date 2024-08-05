«МегаФон» установил телеком-оборудование в соляной столице России

«МегаФон» запустил новые базовые станции на севере Пермского края. Впервые мобильная связь и интернет оператора появились в селе Родники, поселке Чёрное и деревне Чертёж Соликамского городского округа. Теперь свыше двух тысяч сельчан смогут пользоваться стабильным 4G-сигналом на средней скорости 30 Мбит/с.

Связисты установили телеком-оборудование, которое работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это позволяет одновременно обеспечить устойчивое покрытие сети на большей территории населенного пункта и высокую скорость мобильного интернета как в центре, так и на окраинах.

Жители поселений активно используют мобильный интернет для общения и получения информации – ежедневный объем передачи данных в трех населенных пунктах уже приближается к полумиллиону мегабайтов.

Также специалисты оператора установили телеком-оборудование в Соликамске – городе, который известен как соляная столица России. Новые объекты связи помогут снизить нагрузку на сеть и увеличат скорость передачи данных. Устойчивый сигнал мобильного интернета и голосовой связи оценят жители домов, расположенных на улицах Максима Горького, Рязанцева и Чапаева.

«Мы понимаем, как важно жителям сельских территорий получать цифровые услуги в полном объеме. Именно поэтому МегаФон реализует собственные инвестиционные программы по развитию инфраструктуры в небольших населенных пунктах, а также участвует в государственных программах по устранению цифрового неравенства, чтобы улучшить качество жизни в регионе. С начала года в Пермском крае уже запущено свыше 20 новых базовых станций и модернизировано более 150 телеком-объектов», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.