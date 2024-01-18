«МегаФон» ускорил интернет в 4 райцентрах Новгородской области

Более 35 тыс. человек в районных центрах Новгородской области – Пестово, Холм, Сольцы и Окуловка получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» модернизировали инфраструктуру связи в этих населенных пунктах и на 20% ускорили интернет 4G.

Модернизация действующего телеком оборудования и строительство новых объектов в высокочастотном диапазоне LTE позволили сделать работу сети более эффективной: увеличить пропускную способность, нарастить интернет скорости и улучшить качество звонков по технологии VoLTE.

В Пестово цифровые изменения затронули в том числе и социально значимые локации города – территорию аэроклуба, водоканала, центральной районной больницы. Скорость мобильного интернета также увеличилась в жилых кварталах на улицах Садовой, Щербакова, Зеленой, Вокзальной и других. Новые объекты связи появились в городе Окуловка, который является местом проведения всероссийских соревнований по гребному слалому. Так, стабильным сигналом и 4G-интернетом обеспечены не только туристы на набережной у реки Перетны, но и жители микрорайонов рядом с улицами Советской, Лесной, Маркса и Луговой.

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В Сольцах, расположенном в местности с многочисленными солеными источниками, и в Холме, известном своими торфяниками, специалисты «МегаФона» запустили дополнительной слой LTE на базовых станциях, обеспечивающих связь четвёртого поколения в этих населённых пунктах. Это позволило улучшить работу сети 4G внутри зданий и помещений и увеличить скорость мобильного интернета. Обновлённая сеть даёт быстрый доступ к различным современным цифровым ресурсам: маркетплейсам, госуслугам, сайтам почтовых отделений, медицинских учреждений и другим.

«Райцентры сегодня являются точкой роста интернет-трафика абонентов в Новгородской области. Важно, что расширение мобильной связи идет в небольших населенных пунктах, расположенных на автотрассах регионального значения. Поэтому высокоскоростным интернетом смогут пользоваться не только местные жители, но и путешественники-автолюбители. Такие инвестиции в развитие телеком инфраструктуры региона помогают жителям быстрее решать ежедневные задачи, а свободное время проводить с большим комфортом и разнообразием», – отметил директор «МегаФона» в Новгородской области Андрей Шмалев.