Весной пермяки стали чаще ходить в кино

С приходом весны жители Пермского края стали чаще выбирать офлайн-кинотеатры вместо стриминговых платформ. Как подтверждает аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных, искать билеты на сеансы в апреле стали в 3,6 раза чаще, чем в предыдущем месяце. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Интерес к онлайн-кинотеатрам во второй месяц весны вырос всего на 10% в сравнении с мартом, в то время как офлайн-площадки продемонстрировали кратное увеличение спроса. Такой тренд связан с большим количеством премьер, как российского, так и зарубежного производства, которые вышли в прокат. Рост трафика на сайты пермских кинотеатров начался с последней недели марта, когда в школьные каникулы дети и их родители выбирали билеты на семейные фильмы, и продолжился в апреле. В это время зрители могли посмотреть такие отечественные картины, как «Ждун» и «Царевна‑лягушка».

В это же время у онлайн-платформ рост трафика оказался не таким активным. Даже в выходные интерес к просмотру контента в сравнении со среднедневными показателями не превышал 5%. Любители смотреть премьеры в смартфоне активно интересовались новинками кино в новогодние каникулы, романтичный уикенд с седьмого по девятое марта и во вторые выходные апреля.

При этом по общему объему передачи данных именно домашний просмотр с помощью мобильного интернета остается основным местом, где пользователи смотрят кино и сериалы.

«Мы создаем комфортные условия для жителей Пермского края, чтобы они могли смотреть новинки кинопроката в удобном формате – на стриминговых платформах или заказывая со смартфона билеты в офлайн-кинотеатры. С учетом растущего интереса к видеоконтенту мы совершенствуем сеть, увеличивая пропускную способность и наращивая скорость передачи данных. Так, с начала года наши инженеры построили и модернизировали более 60 телеком-объектов в регионе», — сказал директор «МегаФона »в Пермском крае Андрей Шмалев.

Среди новинок, которые пермяки могут посмотреть в мае, военная драма «В списках не значился» по одноименной повести Бориса Васильева о защите Брестской крепости и семейная комедия «Сокровища гномов».