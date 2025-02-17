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Шиловских Петр



17.02.2025 «Ростелеком» в Перми запустил первую систему видеонаблюдения с голосовым оповещением 1
06.08.2024 Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет 1
28.05.2024 «МегаФон» обеспечил мобильной связью и интернетом участки автотрасс Кунгур-Соликамск, Барда-Куеда, Голдыри-Орда-Октябрьский 1
23.05.2024 «Киберпротект» и Министерство информационного развития и связи Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.05.2024 «МегаФон» обеспечил связь для жителей пермской глубинки 1
29.01.2024 Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома» 1
27.12.2023 Как искусственный интеллект становится помощником в предсказании пожаров — пилотный запуск в цифрах 1
19.12.2023 «Мегафон» подключил к мобильной сети 83 населенных пункта Прикамья 1
06.10.2023 Регионы переходят на ГИС ЭПД 1
04.07.2023 Геоинформационные системы в условиях санкций: что выбрать 1
20.03.2023 4G-интернет появился во Дворце: впервые шесть сел Прикамья вышли в сеть 1
20.02.2023 «Мегафон» обеспечил связью небольшие села и деревни Прикамья 1
26.10.2022 Дмитрий Чернышенко: в России почти 86 тыс. социально значимых объектов подключено к интернету 1
06.12.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах Прикамья 1
25.06.2021 Интернет для маленького села и большой семьи: «Ростелеком» в Прикамье продолжает реализацию проекта по устранению цифрового неравенства 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Шиловских Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9739 5
МегаФон 8925 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 37 1
Autodesk 609 1
ИИ-Технологии 112 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 194 1
ИнноГеоТех 8 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Администрация Перми 21 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27939 8
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1469 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8258 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24552 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6421 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7758 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10801 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10147 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1015 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2926 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 3
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10558 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7406 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8054 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3454 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 2
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7046 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12799 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1236 2
РГИС - Региональная геоинформационная система 14 2
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2719 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8497 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1787 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 5
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 32 2
Apple iPhone 6 4862 1
Autodesk AutoCAD 337 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 289 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
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Собакин Константин 1 1
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Земля - планета Солнечной системы 10396 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1891 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1291 1
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
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Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 25 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 41 1
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 16 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6280 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 569 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 682 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 491 1
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Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 302 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2443 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3433 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 861 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 195 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1888 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4841 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5159 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1553 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1066 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 339 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 24 1
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