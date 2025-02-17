Шиловских Петр
Шиловских Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|Фомин Павел 32 3
|Козловский Петр 9 2
|Махонин Дмитрий 13 1
|Путин Владимир 3187 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Сазонов Василий 1 1
|Кандрин Валерий 1 1
|Баканов Дмитрий 32 1
|Авраменко Валерий 1 1
|Терехин Степан 5 1
|Воронцов Сергей 6 1
|Давыдова Полина 12 1
|Фахрутдинов Ильдар 12 1
|Кузьмин Лев 2 1
|Собакин Константин 1 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 339 1
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