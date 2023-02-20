«Мегафон» обеспечил связью небольшие села и деревни Прикамья

«Мегафон» установил новые базовые станции с поддержкой стандартов 2G и 4G в небольших селах и деревнях Прикамья. Доступ к мобильной связи и скоростному интернету впервые появился у 4,5 тысяч жителей региона. Проект реализуется в рамках сотрудничества с министерством информационного развития и связи Пермского края.

Инженеры «Мегафона» запустили телеком-объекты в населенных пунктах Асово, Бымок, Куземьярово, Соколово, Уймуж, Юбилейный. Также стабильный сигнал и 4G-покрытие появилось на территории деревень Новая Казанка и Верх-Шлык. Для максимального радиуса охвата сети специалисты оператора установили антенно-мачтовые сооружения и разместили телеком-оборудование на высоте 15-30 метров от земли.

«Мы видим, что жители сельских территорий активно осваивают цифровые возможности. Наши абоненты, которые недавно получили доступ к современным телеком-услугам, уже ежедневно скачивают объем информации, сравнимый с отправкой 50 тыс. фотографий. Самыми активными пользователями мобильного выхода в сеть стали жители населенных пунктов Куземьярово, Уймуж и Бымок», – сказал директор «Мегафона» в Пермском крае Павел Фомин.

Сельчане активно пользуются и головой связью – они ежедневно проговаривают около 3 тыс. минут, в том числе и с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

«За 2022 г. цифровыми сервисами, благодаря госпрограммам, были обеспечены 96 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек – в совокупности это более 27 тыс. жителей. Также в прошлом году были завершены работы по обеспечению сотовой связью «белых пятен» на автомобильных дорогах общей протяженностью 65 километров. К концу 2025 г. мы планируем «закрыть» 99,9% региональных трасс Пермского края», – сказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

В ближайших планах краевых властей и «Мегафона» обеспечить услугами мобильной связи еще 6 населенных пунктов, где проживает от 200 до 500 жителей. Оператор не только построит, но также будет вести постоянную техническую поддержку объектов связи.