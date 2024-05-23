«Киберпротект» и Министерство информационного развития и связи Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Киберпротект» заключила соглашение о сотрудничестве с Минсвязью Пермского края. Документ был подписан на полях IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) министром информационного развития и связи Пермского края Петром Шиловских и исполнительным директором «Киберпротекта» Еленой Бочеровой. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие и совместную реализацию мероприятий, направленных на достижения национальных целей в сфере развития цифровой экономики России. В частности внедрение в инфраструктуру передовых российских разработок отечественной ИТ-индустрии в области резервного копирования и защиты данных, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию российских цифровых решений, реализацию образовательных и просветительских проектов и программ в области информационной безопасности. Также запланировано сотрудничество с организациями высшего и среднего профессионального образования в части передачи передового опыта разработки и внедрения программного обеспечения.

Помимо этого, достигнута договоренность об имплементации всероссийского проекта по обучению детей и взрослых принципам безопасного поведения в сети Интернет «Кибер Забота» в образовательную программу учреждений среднего образования региона, предоставлении доступа к курсам повышения квалификации для учителей и урокам кибербезопасности для детей институтам развития образования и центров цифрового образования детей «ИТ-куб».

«В информационной инфраструктуре Пермского края сегодня используются исключительно отечественные средства защиты информации в работе Центра обработки данных Пермского края, также осуществляется переход и на рабочих местах пользователей информационных систем. Также мы уделяем особое внимание проектам, направленным на совершенствование технологий и повышение уровня цифровой грамотности. Для школьников проводятся такие мероприятия как "Урок цифры" и "Цифровой ликбез", где ребятам рассказывают, как защитить свои персональные данные и не попасть в ловушку мошенников. К таким урокам активно привлекаем ИТ компании, ведущие свою деятельность в сфере кибербезопасности», — сказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

«"Киберпротект" и Минсвязи Пермского края объединяют свои усилия в стремлении к созданию инновационной и безопасной цифровой среды в регионе, в реализации программы импортозамещения и перевода региональной ИТ-инфраструктуры на полностью импортонезависимые отечественные решения. Уверена, что наше партнерство станет стимулом для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры Пермского края, повышения уровня кибербезопасности и подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики. А благодаря реализации нашего некоммерческого просветительского проекта "Кибер Забота" удастся повысить уровень цифровой грамотности как школьников, так и педагогов. Уверена, что сотрудничество будет продуктивным и взаимовыгодным», — отметила Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект».

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«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Решениями компании пользуются организации любого масштаба, которые заинтересованы в киберзащите, сохранности данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты «Киберпротект» входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.