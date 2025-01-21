Урок цифры всероссийский образовательный проект
Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.
Урок цифры и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковнир Евгений 75 4
|Нуралиев Борис 289 3
|Ведяхин Александр 131 3
|Путин Владимир 3171 2
|Бунина Елена 35 2
|Кравцов Сергей 54 2
|Сиденко Андрей 28 2
|Сегалович Илья 40 2
|Марданов Сергей 18 2
|Куртяник Надежда 253 2
|Плуготаренко Сергей 79 2
|Носков Константин 236 1
|Никитин Игорь 12 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Греф Герман 419 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Земков Сергей 158 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Васильева Ольга 22 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Волошин Максим 2 1
|Положевец Петр 6 1
|Инфимовская Светлана 2 1
|Хасьянов Айрат 3 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Васильева Татьяна 9 1
|Рымар Максим 50 1
|Войнов Андрей 8 1
|Шпак Василий 223 1
|Жданкина Елена 1 1
|Шишлакова Наталия 1 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Васильев Андрей 24 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Савицкая Ирина 5 1
|Колчерина Жанна 1 1
|Орловский Виктор 379 1
|Бражник Сергей 2 1
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