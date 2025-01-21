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Урок цифры всероссийский образовательный проект

Урок цифры - всероссийский образовательный проект

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием


21.01.2025 Тренажеры «Лаборатории Касперского» для проекта «Урок цифры» за первую неделю прошли 2 млн раз 1
08.11.2024 RuStore: как школьнику начать карьеру в ИТ 1
04.09.2024 Надежда Куртяник, глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона 1
23.05.2024 «Киберпротект» и Министерство информационного развития и связи Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве 1
12.12.2023 Более 3 млн школьников познакомились с облачными технологиями и нейросетями на «Уроке цифры» от «Яндекса» 2
10.02.2023 Более 3 миллионов учеников прошли «Урок цифры» от «Яндекса» 1
09.11.2022 Более 6 млн человек учились ИТ вместе с «Яндексом» 1
24.10.2022 В Удмуртии открылся первый в республике центр кибербезопасности 1
10.10.2022 Более миллиона школьников прошли «Урок цифры» по применению искусственного интеллекта для создания стартапа 3
27.09.2022 Школьников Московской области познакомят с технологиями искусственного интеллекта 3
19.07.2022 VK поможет российским школьникам выбрать ИТ-профессию 1
16.06.2022 VK и Министерство просвещения России договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации образования 1
10.11.2021 Более 6 млн человек участвовали в образовательных проектах «Яндекса» 1
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 3
23.03.2021 «Лаборатория Касперского» оценила итоги вынужденной «дистанционки» для школьников 2
05.02.2021 «Уроки цифры» охватят свыше 400 тысяч школьников Подмосковья 1
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники 4
05.03.2020 «Лаборатория Касперского» научит российских школьников основам ИБ на «Уроке цифры» 2
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
18.04.2019 «1С» создала компьютерную игру для превращения школьников в ИТ-специалистов 1
03.12.2018 «Урок Цифры» стартовал 3 декабря по всей России 3

Публикаций - 22, упоминаний - 36

Урок цифры и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7343 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 5
8213 5
VK - Mail.ru Group 3455 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 3
Ростелеком 9703 2
Цифра ГК 2426 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Яндекс - Фонд Сегаловича 3 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
Технологии Будущего 149 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 4 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
БАРС Груп 545 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 6
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 9 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 40 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 438 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 35 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 8
Ассоциация 42 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 10
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 7
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
Оцифровка - Digitization 4541 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 4
Яндекс.Учебник 48 3
VK Mini Apps 58 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 1
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
VK Combo 82 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 264 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 41 1
Цифровая экономика АНО - Цифровой ликбез 5 1
Python - высокоуровневый язык программирования 930 1
VK RuStore - Рустор 328 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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