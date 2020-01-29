Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет

В последние годы, как свидетельствуют исследования агентства CNews Analytics, Пермский край стремительно увеличивает затраты на информационные технологии и, соответственно, край поднимается в рейтинге ИКТ-затрат регионов. В 2017 г. он занял 20 место с ИТ-бюджетом в p826 млн, в 2018-м — 10-е (p1,5 млрд), в 2019-м вышел на 4 место (p3,6 млрд), резко увеличив ИТ-бюджет на 38%. О состоянии региональной ИТ-отрасли и о том, какие проекты реализуются в крае, CNews поговорил с министром информационного развития и связи Пермского края Игорем Никитиным.

CNews: В последние годы Пермский край стремительно увеличивает затраты на инфокоммуникационные технологии. За счет чего достигается этот прогресс, откуда берутся средства?

Игорь Никитин: В прошлые годы отрасль финансировалась по остаточному принципу. Сейчас на понятные, четко сформулированные цели проще находить финансирование, поэтому наш суммарный ИТ-бюджет растет.

Сегодня наиболее емкие статьи расходов приходятся на 13 отраслей. Среди них цифровизация здравоохранения и образования, транспортной отрасли и ЖКХ, финансово-хозяйственной и закупочной деятельности, обеспечение работы центра обработки данных, поставки и внедрение средств защиты информации.

Игорь Никитин: На понятные, четко сформулированные цели проще находить финансирование

Надо отметить, что высокий уровень развития ИТ-сектора в крае обусловлен и исторически. Из блокадного Ленинграда в Пермь был эвакуирован электромеханический завод. Он стал крупнейшим телефонным заводом страны и базой, откуда пошли производственные и исследовательские предприятия. Из тесной кооперации производств, научной школы и вузов в конечном счете и вырос тот ИТ-кластер, который сегодня создает тренды для развития экономики и жизни — и в крае, и в стране.

Сейчас в него входят более 1700 предприятий телеком-индустрии, производства программного обеспечения, аппаратных комплексов. Ядро отрасли составляет сотня крупных и средних компаний.

Визит Президента России Владимира Путина в Пермский край в 2017 году стал импульсом для формулирования целей и задач региональной цифровизации и, конечно, запросов к федеральным органам власти.

CNews: Какие федеральные программы реализуются в крае?

Игорь Никитин: Как и по всей стране, у нас идет цифровизация здравоохранения. В 2018 году мы получили на соответствующие проекты порядка 30 млн рублей. В 2019-м — уже 202 млн, эти средства направили на закупку оборудования, защиту и развитие информационных систем.

Работаем над подключением к высокоскоростному интернету больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий. В приоритетном режиме подключаем фельдшерско-акушерские пункты, планируем завершить работы по ним уже в этом году — для включения их в нашу Единую информационную систему здравоохранения. Эта система позволила нам перейти на электронные медицинские карты — в них хранятся все случаи обращений, диагнозы, результаты исследований. Кроме того, цифровизация здравоохранения позволяет активно внедрять телемедицину.

Параллельно обеспечиваем высокоскоростным интернетом учреждения образования, соцзащиты и другие социально значимые объекты — а их в крае более 2 тысяч. Планируем завершить этот процесс к концу 2021 года.

Также за счет федеральных средств оператором «Ростелеком» реализуется программа по устранению цифрового неравенства. В 2020 году точки общего доступа Wi-Fi появятся во всех населенных пунктах, в которых живут от 250 до 500 человек — в сумме доступ к интернету получат более 108 тысяч человек.

Кроме того, за счет федеральной программы «Развитие сотовой связи стандарта LTE-450» к 2021 году сотовой связью должны быть обеспечены жители 26 малочисленных населенных пунктов, это около 9 тысяч жителей.

CNews: Каковы дальнейшие планы в области ИКТ?

Игорь Никитин: Есть масштабные планы по развитию цифровой экономики в целом. Потому что сегодня цифровая экономика — это драйвер развития региона, инструмент повышения качества жизни, качества оказания услуг во всех сферах деятельности. И мы должны заниматься целым рядом направлений — и подготовкой кадров, и внедрением «цифры» в производство, и реализацией концепции «умный город».

Чтобы реализовать эти задачи, нам нужны люди, способные мыслить новыми категориями, готовые перестраивать бизнес-процессы и продвигать новую идеологию управления. Поставили для себя серьезную цель — готовить кадры буквально со школьной скамьи. В том числе, для этого активно участвуем во всероссийской акции «Урок цифры». Вместе с представителями наших ИТ-компаний рассказываем школьникам об искусственном интеллекте, машинном обучении, безопасности в интернете и больших данных.

Наши вузы постоянно увеличивают набор на ИТ-специальности, а число выпускников, выбирающих информатику в качестве экзамена на ЕГЭ, растет из года в год. С конца 2018 года в Пермском крае работает Сетевой ИТ-университет, последняя новость — в Пермском национальном исследовательском политехническом университете стартовал прием в магистратуру по специальности робототехника.

Что касается «взрослых» специалистов, то для них мы создали институт CDO — команду, внедряющую идеологию цифровой трансформации в сфере государственного управления, отраслевой цифровизации. При этом CDO стали как чиновники, так и представители коммерческого сектора.

Активно участвуем в проектах Агентства стратегических инициатив и Университета 20.35 — это позволяет нам выстраивать приоритеты, «сверять часы», делиться опытом и получать навыки реализации проектов.

В госуправлении, в первую очередь, ставим перед собой задачу «оцифровать» управленческие процессы. Работа с большими данными, искусственный интеллект — то, к чему подходим уже осознанно.

Если говорить о конкретных примерах и результатах — внедрение системы региональной информационной системы «Закупки» позволило существенно повысить управляемость соответствующих процессов. В крае автоматизированы и стандартизированы процессы закупок на всех этапах, по ряду позиций сформирована типовая документация. Созданы механизмы, которые во многом исключают необоснованные закупки. Снижения цены добиваемся уже на стадии объявления закупки — благодаря экспертизе начальных цен контрактов и деятельности межведомственной рабочей группы.

Другой пример — информационная система «Облачная бухгалтерия», которая автоматизирует бухгалтерский и кадровый учет. Она позволяет экономить и время, и деньги — для того, чтобы оставить их в социальных отраслях и направить на повышение зарплат, на ремонты и другие нужды.

Также сейчас в пилотном режиме тестируем систему, созданную компанией «Биогеном». Это многофункциональная медицинская платформа на базе искусственного интеллекта. Она позволяет облегчить рутинную работу врача с документами, повышает эффективность работы с информацией, хранящейся в разных базах данных.

Еще из новинок я бы отметил ЭПОС — Электронную пермскую образовательную систему. В ней могут работать и учителя, и ученики, и их родители. В системе собраны электронные журналы и дневники, библиотеки образовательных материалов, тесты. В этой же системе можно записать ребенка в кружки, секции. Тестирование уже прошло в 25 школах края, с января начнем массовое тиражирование, до конца 2020 года планируем «завести» в систему 500 школ. Ожидаем, что все это в конечном итоге должно сработать на качество образования. В целом, цифровизацией образования также занимаемся системно — получили в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 320 млн рублей на улучшение инфраструктуры школ: обновление локальных сетей, видеонаблюдение.

С помощью «цифры» также стремимся выстраивать диалог между властью и обществом. В 2017 году запустили портал «Управляем вместе». Это площадка, через которую жители Пермского края узнают самую актуальную информацию о программе развития региона, сообщают о проблемах, предлагают идеи. Сейчас на портале более 72 тыс. пользователей — помощников, членов команды Пермского края, которые постоянно с нами в контакте, говорят, что улучшить, исправить. Для нас ценно мнение людей и важно, что 82% из признанных проблем устранены, а средний срок ответа на запросы сократился до 6 рабочих дней.

CNews: Обмениваетесь ли вы ИТ-разработками с другими регионами?

Игорь Никитин: Да. В свое время Правительство Москвы передало нам лицензионные соглашения на ряд информационных систем. Это позволило сэкономить и время, и сотни миллионов рублей.

Сейчас уже Пермский край тиражирует системы в других субъектах страны. Лицензионные соглашения на использование решения «Управляем вместе» подписаны с Республикой Саха, Забайкальским краем, Нижегородской областью, Оренбургской областью. В ближайшее время система будет передана Ставропольскому краю. Заинтересованность проявили Брянская, Курганская области. Также сейчас готовы передать «Закупки» в Республику Саха и Пензенскую область.

CNews: Какая часть работ была сделана местными пермскими компаниями, какая — федеральными, привлекались ли западные производители и консультанты?

Игорь Никитин: Мы широко привлекаем региональные компании к цифровизации края. Например, в 2018-м в Пермском крае было заключено 3,6 тысяч государственных и муниципальных контрактов с пермскими ИТ-компаниями на общую сумму более полумиллиарда рублей, это 29% от совокупного ИТ-бюджета региона. Местные ИТ-компании участвуют в разработке, внедрении и модернизации ИТ-систем, занимаются поставкой оборудования и программного обеспечения.

CNews: Что делается для развития местного ИТ-сектора?

Игорь Никитин: Особое место в создании инфраструктуры цифровой экономики заняли технопарки в сфере высоких технологий. На территории края их два. В 2016 году был создан технопарк «Пермь» общей площадью около 17 тыс. кв. м. А в 2018-м открылся Morion Digital, крупнейший по площади и инвестициям частный технопарк городского типа в России, общая площадь его после реконструкции составит 86 тыс. кв. м., в него уже вложено 726,2 млн рублей частных инвестиций. Мы единственный регион, в котором успешно развиваются два частных технопарка, что подтверждает востребованность такого формата на рынке.

Сегодня мы уже можем говорить о наличии в Пермском крае ИТ-ландшафта. Объединив усилия и местных компаний, и коллег из других регионов России, мы создали достойную инфраструктуру, обеспечивающие системы — хранилища данных, сейчас планомерно развиваем системы и сервисы. «Цифра» — такое направление, где мы всегда должны быть на полшага впереди. Думаю, в нашем регионе для этого есть и компетенции, и ресурсы.