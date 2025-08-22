Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai

Преступники, промышляющие угоном автомобилей, полюбили гаджет Flipper Zero, известный как «тамагочи для хакеров» и созданный выходцем из России Павлом Жовнером. Небольшое карманное устройство в два счета вскрывает защиту автомобилей Audi, Ford, VW, Kia, Hyindai и др., то есть самых известных и популярных.

Универсальный электронный ключ

Угонщики автомобилей вовсю используют гаджет Flipper Zero для взлома и кражи машин популярных марок, пишет 404 Media. Устройство создано в 2020 г. выходцем из России Павлом Жовнером.

Flipper Zero окрестили «тамагочи для хакеров» по причине высокой степени его сходства с популярными в конце XX века электронными игрушками. Это тоже карманное устройство, внутри которого живет виртуальный питомец, в данном случае дельфин. В каждом экземпляре Flipper Zero его зовут по-разному.

Кормить и развлекать дельфина нужно не виртуальной едой, а, к примеру, взломом ближайшего домофона. Устройство «нафаршировано» многочисленными функциями для управления не только домофонами, но также бытовой техникой, устройствами умного дома и пр.

Применение Flipper Zero в качестве универсального ключа от современных автомобилей стало массовым, по-видимому, лишь сравнительно недавно. 404 Media опубликовало отчет о подпольном рынке программного обеспечения, позволяющем использовать Flipper Zero для разблокировки автомобилей самых разных марок, включая Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Kia и ряд других популярных во всем мире брендов.

Flipper Zero Функций у Flipper Zero даже больше, чем нужно. Его запросто можно использовать во вред другим людям

Программисты пишут для Flipper Zero специализированное ПО, позволяющее владельцу машины остаться без средства передвижения, страховой компании выплатить компенсацию, автоугонщику обогатиться, а сотруднику правоохранительных органов получить больше работы. Взлом при помощи Flipper Zero осуществляется путем перехвата и клонирования радиосигнала брелка сигнализации.

Прогнозы сбылись

В начале февраля 2024 г. Flipper Zero был на уровне закона запрещен к распространению и использованию на всей территории Канады. Как сообщал CNews, на тот момент в этой стране были огромные проблемы с массовым угоном автомобилей.

Власти Канады были склонны полагать, что как минимум часть автоугонщиков пользовались Flipper Zero для взлома машин.

Россияне тоже в опасности

Специализированное ПО для Flipper Zero, позволяющее угонять автомобили, авторы распространяют отнюдь не на бесплатной основе, пишет The Verge. Чтобы получить возможность взламывать чужие машины, придется потратиться не только на сам Flipper Zero, но и на софт для него.

Flipper Zero находится в свободной продаже в России

Сам Flipper Zero совершенно открыто продается в онлайне. Редакция CNews обнаружила множество объявлений на Ozon и Wildberries, где он позиционируется не как гаджет для хакеров, а как «мультитул». В целом, это логично, поскольку устройство содержит в себе целый ряд возможностей.

Flipper Boys выходят на сцену

Эксперты 404 Media полагают, что простота взлома машин при помощи Flipper Zero может положительно повлиять на быстрое распространение этого способа угона. Они сравнили простоту этого метода со способом, придуманным небезызвестной группой подростков Kia Boys.

Эти подростки промышляли очень массовым угоном машин в США и, как видно из названия, отдавали предпочтение автомобилям корейских брендов. Притом с обходом сигнализаций они не мучились – для этого им достаточно было всего-навсего одного USB-кабеля.

The Verge пишет, что при помощи такого кабеля Kia Boys угнали «десятки тысяч» (tens of thousands) автомобилей Kia и заодно Hyundai, не оснащенных электронными иммобилайзерами.

Опрошенные 404 Media эксперты прогнозируют очень скорое появление группы угонщиков Flipper Boys. «К 2026 г. Kia Boys станут Flipper Boys», – сказал 404 Media, специалист по реверс-инжинирингу Коди Косиемба (Cody Kociemba), известный под псевдонимом Trikk.

Безусловно, Kia Boys приобрели известность благодаря простоте придуманного ими способа угона автомобилей. Для взлома при помощи Flipper Zero сначала нужно купить это устройство, которое стоит в десятки раз больше USB-кабеля, а затем потратить деньги на специализированное ПО. Такие траты могут отсечь часть угонщиков, но эксперты 404 Media уверены, что в будущем угоны при помощи Flipper Zero могут стать большой проблемой.

Впрочем, ничего нового

Идея красть автомобили при помощи портативного устройства, умещающегося в кармане и перехватывающего сигналы, совершенно не нова. The Verge приводит в пример серию автоугонов в Великобритании, когда машины Hyundai, Kia и Genesis (дочерний премиум-бренд Hyundai) воровали при помощи некоего устройства, внешне напоминающего старую игровую консоль Nintendo Gameboy. Оно отключает сигнализацию и позволяет запускать двигатель без ключа.

Что интересно, Hyundai и Kia нашли способ монетизировать то, что должно было стать ударом по их репутации. Они предлагают владельцам их автомобилей устранить защиту от такого вида взлома «всего» за 49 фунтов стерлингов (5330 руб. по курсу ЦБ на 22 августа 2025 г.).