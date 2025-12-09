Разделы

Neuron Hackspace Flipper Zero тамагочи для хакеров


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


09.12.2025 В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров» 2
08.12.2025 Создан полноценный дистрибутив Linux, который «весит» как фотография со смартфона 2
22.08.2025 Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai 2
30.01.2025 Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud 1
17.12.2024 Создан суперлегкий Linux с поддержкой секретных китайских процессоров, которые запрещено продавать даже в Россию 2
10.09.2024 Создан крошечный российский Linux весом 26 МБ. Его разработчик – автор легендарного «тамагочи для хакеров» 3
09.02.2024 Российский «тамагочи для хакеров» отныне вне закона. Сверхпопулярный гаджет официально запрещен в одной из крупнейших стран мира 4
26.10.2023 Российский «тамагочи для хакеров» научился выводить из строя смартфоны и ПК в радиусе действия. Как от этого защититься 3
25.07.2023 Российский «тамагочи для хакеров» обзавелся магазином приложений. Разработчикам открыт огромный простор для творчества 2
07.04.2023 Amazon изъяла из продажи российский «тамагочи для хакеров» 3
13.03.2023 Российский «тамагочи для хакеров» массово конфискуют зарубежом 3
15.12.2022 В Германии уничтожена гигантская партия российских «тамагочи для хакеров». Разработчики обвиняют логистику «Почты России» 3
11.11.2022 Умные домофоны таят опасность. Хакеры взламывают их за пару минут и запрещают жильцам попадать домой. Решения проблемы нет 2
31.07.2020 Россияне создали «тамагочи для хакеров» и за сутки собрали в 13 раз больше нужной суммы. Видео 4
23.10.2019 Создан тамагочи для хакеров, который питается взломанными Wi-Fi сетями. Видео 1

Публикаций - 15, упоминаний - 37

