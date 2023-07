Российский «тамагочи для хакеров» обзавелся магазином приложений. Разработчикам открыт огромный простор для творчества

Для хакерского устройства Flipper Zero, разработанного россиянином, создан отдельный магазин приложений. Все ПО в нем бесплатное и с открытым кодом.

Сторонние разработчики «прокачают» Flipper Zero

Мультитул для хакеров Flipper Zero, разработанный в 2020 г. россиянином Павлом Жовнером и прозванный в интернете «тамагочи для хакеров», получил свой личный магазин приложений. Теперь на Flipper Zero можно устанавливать сторонние расширения посредством фирменного мобильного приложения, в котором реализован каталог плагинов и поиск по нему.

Магазин выполнен в стиле Google Play и App Store в их современном исполнении – это не просто файловый архив с установочными дистрибутивами, а полноценная картотека, где все расширения рассортированы по категориям. Вероятно, чтобы усилить сходство с «тамагочи», то есть, по сути, с детской игрушкой которое изначально появилось из-за живущего внутри Flipper Zero виртуального питомца – дельфина, разработчики добавили в каталог приложений отдельную категорию «Игры».

Фото: Flipper Zero Популярность Flipper Zero растет день ото дня

В магазине можно посмотреть, как новые расширения для мультитула, так и список тех, что уже установлены. Сделано это, вероятно, для быстрого управления ими, чтобы можно было освободить память в Flipper Zero для новых плагинов путем удаления старых или не пригодившихся.

Сделать умное устройство еще умнее

Сам по себе Flipper Zero – это крошечное устройство, больше напоминающее брелок для ключей или слегка увеличенную в размерах USB-флешку, но никак не многофункциональный гаджет. Тем не менее, именно им он и является: в его составе, к примеру, есть радиомодуль на базе чипа Texas Instruments CC110 для передачи сигналов в диапазоне от 300 до 928 МГц. В этом диапазоне работают пульты от шлагбаумов, гаражных ворот, а также сенсоры устройств интернета вещей. За счет этого радиомодуля Flipper Zero может управлять этими устройствами.

Фото: Flipper Zero Возможностей у этого гаджета теперь заметно прибавится

В дополнение к этому «тамагочи» обладает ИК-трансмиттером для управления домашней или офисной техникой – телевизорами, кондиционерами и пр. Вместе с этим Flipper Zero может использоваться в качестве ключа аутентификации U2F – он полностью совместим с сервисами, где применяется технология двухфакторной аутентификации с использованием таких ключей. К примеру, это облачный сервис Amazon AWS, различные проекты Google, Facebook и др.

Встроенная во Flipper Zero 125-килогерцевая антенна RFID дает возможность при помощи этого мультитула считывать метки, сохранять их в памяти, после чего эмулировать их. У него также есть выводы GPIO, которые можно использовать для подключения к нему, к примеру, плат Arduino или компьютера Raspberry Pi с целью расширения его возможностей. Также он способен считывать ключи домофонов.

Все перечисленное – лишь часть возможностей Flipper Zero. Поддержка сторонних приложений, вероятно, в значительной степени расширит перечень его умений.

Максимально подробная информация

Каталог расширений для Flipper Zero позволяет не только найти нужное дополнительное ПО (если оно в принципе существует), но и перейти на страницу с его репозиторием и открытым исходным кодом. Страница, посвященная плагину, расскажет об истории его изменений, раскроет его актуальную версию и уточнит, сколько места он займет в памяти мультитула.

Здесь же пользователя будет ждать описание расширения, составленное автором. Отсюда же происходит и загрузка нужного ПО с последующей его установкой, а перед этим можно посмотреть скриншоты.

Все представленные в каталоге утилиты, во-первых, бесплатны, во-вторых, распространяются с открытым исходным кодом. Таким образом, это не совсем магазин, поскольку концепция магазина с ПО предполагает, что хотя бы часть виртуального товара пользователи скачивают в обмен на деньги.

Пока не для всех

К моменту выхода материала разработчики Flipper Zero не успели сделать свой новый каталог приложений доступным для всех. Оценить его возможности на 25 июля 2023 г. могли исключительно приверженцы экосистемы Apple.

Другими словами, доступ к каталогу расширений для Flipper Zero есть лишь у обладателей iPhone. Вероятно, это временное ограничение, поскольку фирменное ПО для этого мультитула существует и под Android, но соответствующая его сборка пока не получила необходимое обновление. Дату выхода патча разработчики не раскрывают.

Мгновенное признание и бойкот властей

Flipper Zero – это проект Павла Жовнера, с которым, как сообщал CNews, он вышел на краудфандиговую платформу Kickstarter летом 2020 г. Устройство моментально стало популярным и собрало в десятки раз больше первоначально запрошенной Жовнером суммы. В настоящее время Flipper Zero производится массово и распространяется по всему миру, однако сложившаяся после 24 февраля 2022 г. ситуация не благоволит по-настоящему глобальным продажам устройства.

Например, в декабре 2022 г. по приказу немецкой таможни была уничтожена очень крупная партия Flipper Zero – таможенники объяснили это антироссийскими санкциями. Груз был отправлен «Почтой России», которая отвезла его в Германию по той причине, что в этой стране у нее на тот момент был «антисанкционный» логистический хаб, уверяют создатели Flipper Zero. Суммарная стоимость всех Flipper Zero в уничтоженной партии составила приблизительно $200 тыс. или около 18,1 млн руб. по курсу ЦБ на 25 июля 2023 г.

В марте 2023 г. к санкциям против Flipper Zero присоединились власти Бразилии. До физического уничтожения гаджетов дело не дошло – они просто конфисковывали все попадающие в страну экземпляры устройства.

США как главные поставщики антироссийских санкций решили не оставаться в стороне. В апреле 2023 г. CNews писал, что интернет-площадка Amazon запретила продажи Flipper Zero под предлогом, что это устройство якобы предназначено для скимминга банковских карт. Почему Amazon пришла к такому выводу, и почему именно в 2023 г., неизвестно – Flipper Zero находится в свободной продаже с лета 2020 г.