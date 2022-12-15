В Германии уничтожена гигантская партия российских «тамагочи для хакеров». Разработчики обвиняют логистику «Почты России»

По решению таможни Германии крупной партии устройств Flipper Zero российских разработчиков, известных как «тамагочи для хакеров» из-за богатого набора функция для взлома, полностью уничтожена. Таможня объяснила это антироссийскими санкциями. Груз был отправлен «Почтой России», которая отвезла его в Германию по той причине, что в этой стране у нее «антисанкционный» логистический хаб, уверяют создатели Flipper Zero. Компенсировать россиянам утрату техники немцы не собираются.

Германия уничтожает российскую технику

Таможня Германии задержала крупную партию устройств Flipper Zero. Это мультитул для хакеров, разработанный россиянами в 2020 г. и ставший сверхпопулярным в мире.

О проблемах с немецкой таможней сообщили сами разработчики в своем Telegram-канале. О количестве задержанных устройств информации нет, но известны другие подробности произошедшего.

В частности, разработчики сообщили, что груз был отправлен через «Почту России». Почему в качестве перевозчика была выбрана именно эта компания, не сообщается. Суммарная стоимость всех Flipper Zero в задержанной партии составляет приблизительно $200 тыс. или около 12,672 млн руб. по курсу ЦБ на 15 декабря 2022 г.

Настоящий мультитул для хакеров

Дальше складов немецкой таможни российские гаджеты для хакеров никуда не отправятся. Это их последнее пристанище – по решению таможни каждый инструмент из этой партии уничтожен. Более того, никакой компенсации выплачено не будет – ни получателю груза, ни его отправителю.

Что произошло

Гигантская партия Flipper Zero была задержана еще в конце ноября 2022 г. На тот момент никакой информации о причинах ареста не поступало.

Ситуация прояснилась лишь по прошествии двух недель. 14 декабря 2022 г. в Telegram-канале разработчиков появилась информация. Как оказалось, во всем в очередной раз виноваты бесконечные антироссийские санкции. Flipper Zero подпадает под действующие экспортные ограничения Евросоюза, закрывающие России доступ к целому ряду современных технологий. Среди них дроны и программное обеспечение для их работы, электроника и микросхемы, а также софт для шифрования данных и многое другое.

Пост в Telegram-канале разработчиков об аресте партии

Груз оказался в Германии из-за «Почты России», утверждают разработчики. По их словам, в этой стране у компании находится логистический хаб, образовавшийся там, опять же, из-за санкций.

Представители Почты России сообщили CNews: «Таможенные службы изъяли товары до передачи в сортировочный центр дочерней компании в Германии. Германию как транзитную страну выбрала другая логистическая компания». «Производитель Flipper Zero не является корпоративным клиентом Почты России или ее дочерних компаний за рубежом. Нашим клиентам мы рекомендуем сверяться с таможенными ограничениями в разных странах», – добавили они.

Будущее туманно

Вопрос о компенсации разработчикам утраты груза таможней Германии или логистическим оператором все еще остается открытым.

Публикация об уничтожении груза

Разработчики не уточняют, в какие сроки они намерены осуществить производство новых экземпляров Flipper Zero взамен уничтоженных работниками немецкой таможни. Также они пока не могут гарантировать, что оставшиеся Flipper Zero, которые уже приобретены, но не отправлены покупателям, дойдут до адресатов. «Сейчас попробуем отправить через другую схему. Дойдет оно или нет – хз», – пишут они в своем Telegram-канале (цитата приведена без изменений).

Тамагочи для хакеров

Flipper Zero – один из самых ярких примеров современности, как идея для небольшого стартапа «выстреливает» и в момент становится сверхпопулярной. Также это пример того, как разработчики, на которых внезапно свалились огромные деньги и неподдельный интерес мировой общественности, не потеряли ориентацию и продолжают развивать свой проект.

Разработчики о возможностях Flipper Zero

В интернете Flipper Zero окрестили «тамагочи для хакеров» по причине высокой степени сходства с популярными в конце XX века электронными игрушками. Это тоже карманное устройство, внутри которого живет виртуальный питомец, в данном случае дельфин. В каждом экземпляре Flipper Zero его зовут по-разному.

Внутреннее наполнение Flipper Zero

Кормить и развлекать дельфина нужно не виртуальной едой, а, к примеру, взломом ближайшего домофона. Устройство «нафаршировано» многочисленными функциями для управления не только домофонами, но также бытовой техникой, устройствами умного дома и пр.

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Как сообщал CNews, за проектом стоит российский разработчик Павел Жовнер, который летом 2020 г. вышел с ним на Kickstarter (платформа для сбора средств на производство тех или иных проектов и устройств). Целью Павла был сбор $60 тыс. (3,8 млн руб.), но всего за сутки ему перечислили более чем в 10 раз больше. По состоянию на август 2022 г. Flipper Zero сумел собрать на KickStarter приблизительно $4,9 млн (около 310 млн руб.) от почти 40 тыс. пользователей.

Успех более чем очевиден

Для «взаимодействия» с устройствами в сравнительно небольшом корпусе Flipper Zero уместились радиомодуль на 433/868 МГц, инфракрасный порт и модули Bluetooth и RFID. Также в наличии штатный анализатор радиосигналов, интерфейс GPIO и порт USB-С. Вся нужная владельцу информация выводится на монохромный ЖК-экран с подсветкой.

Иностранцам доверия нет

Случай с немецкой таможней – второй по счету, когда другие страны неприкрыто мешают работать команде разработчиков Flipper Zero. Первый произошел в начале осени 2022 г. и коснулся американской платежной сети PayPal, которая из-за санкций отвернулась от российских пользователей.

Начало истории с PayPal

В июле 2022 г. Павел Жовнер сообщил, что отправил 90% заказанных у него экземпляров Flipper Zero. В тот же день открылся прием заказов на новую партию с предоплатой преимущественно через PayPal. Все шло хорошо, пока аккаунт разработчиков в системе не попал под блокировку в первых числах сентября 2022 г.

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Поначалу авторы проекта утверждали, что потеряли из-за этого около $500 тыс., но в итоге сумма выросла до более чем $1,3 млн. Вернуть удалось лишь ее часть, хотя и большую.

Промежуточный итог

Этого удалось добиться лишь к концу ноября. Платежная система отдала создателям Flipper Zero $980 тыс., оставив себе около $380 тыс.