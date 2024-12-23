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Индексная книга (каталог) CNews*
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RRU Remote radio unit радиомодули



23.12.2024 Ученые Пермского Политеха разрабатывают мобильных роботов для эффективного сбора бытовых отходов с больших территорий 1
02.10.2024 В России выпустили базовую станцию 4G, пригодную для работы в военно-полевых условиях 1
09.02.2024 Российский «тамагочи для хакеров» отныне вне закона. Сверхпопулярный гаджет официально запрещен в одной из крупнейших стран мира 1
25.07.2023 Российский «тамагочи для хакеров» обзавелся магазином приложений. Разработчикам открыт огромный простор для творчества 1
13.03.2023 Российский «тамагочи для хакеров» массово конфискуют зарубежом 1
13.03.2023 В России начался серийный выпуск КПК на ОС «Аврора» 1
17.02.2023 Bloody представил коллекцию геймерских девайсов по мотивам игры Naraka 1
15.02.2023 Новая гарнитура Bloody GR270 с тремя способами подключения 1
10.02.2023 Геймерские TWS-наушники Edifier GT4 S 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
15.12.2022 В Германии уничтожена гигантская партия российских «тамагочи для хакеров». Разработчики обвиняют логистику «Почты России» 1
04.10.2022 МТС выпустила комплекты 5G-оборудования для создателей цифровых решений 1
19.08.2022 В России разработана антенна для складов 1
07.07.2022 «Первый бит» представил антенну Wi-Fi для складов, произведенную в России 1
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
09.11.2021 МТС испытала 5G-оборудование Open RAN на отечественном ПО 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
06.08.2020 ZTE тестирует технологию цифровой распределительной сети с наращиванием емкости для помещений 1
31.07.2020 Россияне создали «тамагочи для хакеров» и за сутки собрали в 13 раз больше нужной суммы. Видео 1
20.07.2020 Zyxel выпускает на российский рынок точки доступа Wi-Fi 6 бизнес-класса 1
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 1
27.01.2020 В России запущена первая промышленная сеть 5G 1
27.01.2020 МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КАМАЗ» 1
14.01.2020 Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор 1
22.10.2019 Huawei представила серию новейших решений для сетей 5G 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
20.06.2019 Saures представила в России счетчик воды с NB-IoT 1
29.10.2018 ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире 1
01.06.2018 «Умные» счетчики будут самостоятельно передавать показатели 1
30.08.2017 Обзор смартфона Motorola Moto Z2 Play Dual. Смартфон — дело тонкое 1
03.07.2017 Huawei начала продажи планшета MediaPad M3 Lite 10. Цены 1
10.01.2017 MediaTek представил чипсет MT2533D для для умных гарнитур и наушников 1
08.11.2016 Российской ассоциации интернета вещей не нужны бюджетные деньги 1
28.10.2016 Новые фаблеты Phab 2 и Phab 2 Plus от Lenovo доступны в России 1
09.06.2016 Климат под полным контролем MagicAir 1
03.02.2016 Обзор Lenovo VIBE P1m: младший брат P1 1
06.01.2016 Выбор ZOOM: антикризисные смартфоны 1
20.11.2015 Alcatel-Lucent представила радиомодуль DAS RFM для распределенных антенных систем 1
25.08.2015 «Ротек» поставит «Ростелекому» оборудование радиодоступа для предоставления услуг Triple Play в сельской местности 1

Публикаций - 110, упоминаний - 110

RRU и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3933 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 12
Qualcomm Technologies 1822 12
Microsoft Corporation 24625 9
Ростелеком 9701 8
Samsung Electronics 10255 8
Apple Inc 12101 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 8
Google LLC 11775 8
Intel Corporation 12197 7
Lenovo Group 2292 6
MediaTek - Ralink 527 6
HTC Corporation 1499 6
LG Electronics 3614 5
МегаФон 8805 5
Meta Platforms - Facebook 4438 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 5
Lenovo Motorola 3501 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Yandex - Яндекс 7340 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Sony 6544 4
Merlion - Мерлион 793 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 4
Motorola Inc 1140 4
Siemens AG - Siemens Group 2589 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
ZTE Corporation 747 3
ДОК 828 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
Nvidia Corp 3487 3
Arduino Software 60 3
China Mobile 407 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 2
Vodafone Group 1370 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Kickstarter 127 5
Почта России ПАО 2112 3
Carl Zeiss AG 303 3
SoftBank Group 258 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Bugatti 17 1
Связной ГК 1369 1
Adidas - Адидас 160 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Boeing 1009 1
Евросеть 1404 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Ford 411 1
Coca-Cola Company 254 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Caterpillar - 89 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Белый Ветер 356 1
TuneIn Radio 8 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 34 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 47
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 40
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 39
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 39
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 33
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 29
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 26
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 25
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 21
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 20
Наушники - Headphones 3999 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 17
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TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 15
USB micro 962 15
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 14
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 14
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 13
Google Android 13994 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 13
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Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 10
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Apple iPhone - серия смартфонов 7083 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 7
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AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 7
Apple iOS 7809 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 6
Neuron Hackspace - Flipper Zero - тамагочи для хакеров 11 5
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 39 5
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 5
Apple iPad 3860 4
Microsoft Windows 15657 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 4
Apple iPhone 6 4862 4
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Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 4
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 4
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store 60 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 3
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Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 70 3
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Солнце - звезда Солнечной системы 5183 8
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Россия - СФО - Новосибирск 4291 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
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Казахстан - Республика 5526 2
Армения - Республика 2280 2
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Турция - Турецкая республика 2351 2
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США - Калифорния 4625 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 66 1
Китай - Гуандун - Чжухай 11 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 7
Ergonomics - Эргономика 1597 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 5
Энергетика - Energy - Energetically 5085 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 5
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