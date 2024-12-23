RRU Remote radio unit радиомодули
RRU и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Дмитрий 74 3
|Жовнер Павел 7 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 2
|Колесников Андрей 85 2
|Белов Виктор 56 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 179 2
|Pawlowski Stephen - Павловски Стив 7 2
|Елин Алексей 3 2
|Гумеров Ирек 4 2
|Deng Edward - Эдвард Дэн 2 1
|Wang Jack - Ван Джек 6 1
|Путин Владимир 3171 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Халин Дмитрий 55 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Катаев Александр 40 1
|Лаконцев Дмитрий 18 1
|Меркулов Сергей 32 1
|Айбашева Анна 97 1
|Ежов Василий 42 1
|Марченко Игорь 13 1
|Жуков Андрей 5 1
|Хавторин Антон 25 1
|Иванов Владислав 18 1
|Лысенко Александр 8 1
|Ракович Дмитрий 7 1
|Бакуменко Андрей 2 1
|Жестеров Максим 2 1
|Исаев Иван 2 1
|Яковлев Валерий 2 1
|Яковев Александр 1 1
|Пушкина Инна 1 1
|Швайбович Владислав 19 1
|Потапкин Никита 14 1
|Семушина Людмила 17 1
|Кузнецов Артем 12 1
|Booth Glenn - Бут Гленн 2 1
|Шаповалов Владимир 7 1
|Голиков Константин 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 9
|9to5Mac 70 2
|9to5Google 48 2
|USA Today 126 2
|Reddit 312 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|BleepingComputer - Издание 337 1
|DigiTimes - Издание 1310 1
|Liliputing 59 1
|AppleInsider 395 1
|MIT Technology Review 65 1
|Мобильные системы 115 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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