ZTE тестирует технологию цифровой распределительной сети с наращиванием емкости для помещений

ZTE Corporation протестировала первую в мире технологию мультиплицирования цифровой распределительной сети с наращиванием емкости для помещений с использованием новейшего сверхширокополосного продукта 5G QCell, с поддержкой полосы 300 МГц, тем самым достигнув максимальной пиковой скорости передачи по нисходящей линии связи Pico RRU в 4,3 Гбит / с и увеличив пропускную способность сети в три раза.

Новейший сверхширокополосный продукт ZTE 5G QCell обладает самой высокой в отрасли выходной мощностью 4х750 мВт и поддерживает диапазон частот от 3,3 ГГц до 3,6 ГГц с непрерывной полосой 300 МГц.

При тестировании трех мобильных телефонов 5G, одновременно подключающихся к сети, максимальная скорость передачи по нисходящей линии связи Pico RRU – абонентский терминал достигла 4,3 Гбит/с, что может не только удовлетворить требования к развертыванию в сценариях с высоким трафиком, но и удовлетворить экстремальные требования к производительности для вертикальных отраслей.

Разработанная ZTE, новейшая технология наращивания емкости на цифровой распределенной сети внутри помещения позволила объединить несколько Pico RRU в одну суперсоту, что уменьшить задержки при передаче данных и помехи на соседние соты при независимом планировании и переиспользовании радиоресурсов каждого блока Pico RRU, тем самым увеличивая емкость объединенной соты и соблюдая баланс между высокой емкостью и клиентским опытом.

Кроме того, ZTE заняла лидирующее положение в выпуске сверхширокополосного продукта 5G QCell 300 МГц, что еще больше расширило ассортимент продукции ZTE для внутреннего использования в помещениях. Устройства по своим характеристикам варьируются от полосы пропускания в 100 МГц до 300 МГц, от однодиапазонного однорежимного до многодиапазонного многорежимного (2,3,4,5G), от устройств со встроенной антенной до устройств с внешней антенной.

Благодаря различным спецификациям в зависимости от методов построения сетей ZTE предлагает сценарии с кастомизированными решениями для организации покрытия внутри помещений.

Решение ZTE QCell является активной цифровой распределенной сетью для организации покрытия внутри помещений и обладает большой пропускной способностью, превосходным клиентским опытом и широким спектром сервисов. Оно стало основным решением 5G для обеспечения покрытия внутри помещений. Двигаясь вперед, ZTE продолжит исследовать и внедрять инновации 5G в области цифровой распределительной сети для покрытия внутри помещений, чтобы создавать лучшие сети 5G для клиентов, с предоставлением мульти-сервисных услуг.