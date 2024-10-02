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В России выпустили базовую станцию 4G, пригодную для работы в военно-полевых условиях

Российская компания «Софтайм» в сотрудничестве с «Сигнатек» создала отечественную базовую станцию для сетей 4G. Ее ключевой особенностью является возможность автоматического переключения диапазонов частот в случае возникновения помех. Первым пользователем нового оборудования стал «Воентелеком».

Новая российская базовая станция 4G

Компания «Софтайм» представила российскую базовую станцию для сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Презентация произошла в ходе форума «Микроэлектроника - 2024», состоявшиеся на территории федерального подчинения Сириус.

Базовая станция поддерживает различные диапазоны LTE: 800 МГц, 900 МГц, 2,1 ГГц, 1800 МГц, 2,6 ГГц, а также два основных формата LTE: FDD и TDD.

Благодаря этому, как подчеркивают в компании, базовая станция сможет автоматически переключить диапазон в случае использования в зоне ее действия гражданских средств РЭБ (например, средств радиоэлектронной борьбы для глушения БПЛА). Впрочем, в случае активного использования РЭБ военными такой метод не поможет.

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Модуль RRU (Remote Radio Unit) базовой станции, который отвечает за преобразование сигналов основной полосы частот

Базовая станция поддерживает интернет вещей (режимы NB-IoT и LTE-M) и совместное использование инфраструктуры (MOCN и MORAN). Аппаратное обеспечение для базовой станции разрабатывает компания «Сигнатек».

Спецпотребитель для отечественных базовых станций

Первым потребителем новых базовых станций стал «Воентелеком», телекоммуникационный оператор Минобороны, сообщили CNews в «Софтайм». У «Воентелекома» есть собственный виртуальный оператор мобильной связи – «ВТК-Мобайл».

Ранее «Воентелеком» сообщал о намерении оказывать услуги сотовой связи в Крыму и на территории новых российских регионов – Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

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Модуль BBU (Base and Unite), основная часть базовой станции

В числе прочего компания анонсировала использование базовых станций российского производства. В частности, «Воентелеком» закупал у госкорпорации «Ростех» базовые станции 4G для работы в Крыму.

Попытки создания российских базовых станция для сотовой связи

Дорожная карта «Современные и перспективные сети мобильной связи», утвержденная Правительственной комиссией по цифровому развитию в конце 2022 г., предполагает создание в России производства оборудования для сотовых сетей стандарта GSM (второе поколение), LTE и 5G (пятое поколение).

Общие затраты на реализацию соответствующих мероприятий в 2020-2030 гг. составят 84,13 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 15,118 млрд руб., «Ростех» - 4,463 млрд руб., «КНС Групп» (бренд Yadro, входит в ИКС-Холдинг») – 12,5 млрд руб.

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Сверху вниз: антенна, модуль RRU и модуль BBU

Федеральный проект «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» в редакции от 2021 г. предполагал, что на разработку отечественного оборудования 5G в 2021-2024 гг. федеральный бюджет выделит 41,46 млрд руб. Получателем соответствующих субсидий значилась госкорпорация «Ростех», за проект отвечала ее «дочка» «Спектр». Однако в 2022 г. Минцифры потребовало вернуть субсидии в размере 3 млрд руб.

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Бизнес

В результате общий размер финансирования проекта за 2021-2024 гг. составит 15,34 млрд руб., из которых федеральный бюджет 7,96 млрд руб., «Ростех» -7,38 млрд руб.

«Спектр» по состоянию на 2024 г. оказался близок к банкротству. Впрочем, недавно «Ростех» создал новое совместное предприятие по производству оборудования для сотовых сетей – «Нацспектр». Партнерами госкорпорации в проекте стали группа компаний «Нацпром» и инвестиционная компания «Ладога Менеджмент».

Другой проект по разработке базовых станций для сотовой связи разрабатывает оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) и его «дочка» «Иртея».

Согласно федпроекту «Цифровые технологии», в 2023 г. в проект было вложено 1,25 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделил 630 млн руб., сама компания – 620 млн руб. Также проекты по производству отечественных базовых станций реализуют «Ростелеком» в лице своей «дочки» «Булат» и Yadro.

Игорь Королев

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