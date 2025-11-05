Разделы

LTE-M LTE-MTC Machine Type Communication Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения


05.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских M2M/CMP-платформ 1
02.10.2024 В России выпустили базовую станцию 4G, пригодную для работы в военно-полевых условиях 1
14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе 1
04.10.2021 Быстрому развитию интернета вещей могут помешать проблемы с безопасностью 1
30.09.2021 Наталья Бурчилина -

От «хайповой» технологии интернет вещей переходит к реальным кейсам с доказанной эффективностью

 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
19.11.2020 Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке 9
18.03.2020 Nokia анонсировала функциональность сквозного сетевого сегментирования для 4G и 5G 1
29.11.2019 В России проведены хирургические операции и консилиум с использованием сети «5G Билайн» 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 1
08.07.2019 «Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей 1
02.07.2019 «Билайн» активировал технологию NB-IoT по всей Москве 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
29.11.2018 «Билайн» представил гибридную сеть для интернета вещей 3
22.11.2018 Orange запустила сеть LTE-M во Франции 7
22.08.2018 Где будет следующий прорыв на рынке облачных технологий? 1
12.02.2018 2TEST представил новое решение для тестирования NB-IoT 1
24.10.2017 Orange Business Services расширяет IoT-сервисы за счет LTE-M и новых устройств 2
15.09.2016 МТС и Nokia заявили о рекордной для России скорости в тестах сети 5G 1
18.05.2016 МТС и Nokia внедрят решения 5G в России 1
18.02.2016 Ericsson покажет новинки в области 5G, интернета вещей и облачных технологий на MWC 2016 1
21.12.2015 МТС начинает тестировать в России 5G 1
21.12.2015 МТС и Ericsson будут совместно развивать сети 5G в России 1
24.03.2015 Huawei и NXP выходят на рынок «Индустрии 4.0» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 44

LTE-M и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14010 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9152 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 4
МегаФон 9774 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 4
Sigfox 13 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 3
Ростелеком 10255 3
Huawei 4188 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3035 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 877 2
Microsoft Corporation 25191 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 255 1
Virgin Group 141 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 314 1
Tibco Software 84 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 40 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 1
Google LLC 12178 1
HERE Technologies 109 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
LMF 4 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 32 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 224 1
Esri 171 1
Открытые технологии 714 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1506 1
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 1
Cavli Wireless 1 1
Telia Finland 1 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 66 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 145 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 105 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 467 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 482 1
GMS Hospital 2 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Нижегородский водоканал 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 642 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Ладога Менеджмент 2 1
UDR Inc 9 1
Tesla Motors 421 1
eBay Inc 1629 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
BMW Group 462 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
Volvo Cars 255 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 433 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Airbnb 98 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 286 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8025 1
Связной ГК 1383 1
X5 Group - Перекрёсток 602 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12725 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1984 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3223 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5202 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5742 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3341 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 698 2
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 700 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2138 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1178 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2243 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2693 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3358 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1443 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6413 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6116 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9148 20
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 304 18
5G - пятое поколение мобильной связи 2335 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72204 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56477 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12911 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 3904 10
Gen V - кибератаки пятого поколения 1255 9
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1517 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28828 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10504 8
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 176 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12908 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 932 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9274 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22714 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21838 6
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 102 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22801 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5109 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25853 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6617 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16967 5
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 335 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16966 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31237 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9925 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33619 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12164 4
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 383 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3942 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11871 4
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 36 4
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5650 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1130 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8322 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8661 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 410 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1998 4
Orange LTE-сеть 3 3
Depositphotos - фотобанк 404 2
Orange Business Services IoT Connect Anywhere - Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 16 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 157 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 83 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 254 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 88 1
Nokia Assurance Center 2 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
PCTEL SeeGull IBflex - сканирующий приемник 1 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 6 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 1
СКАУТ Безопасное вождение 27 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 30 1
Р-Телематика DriveJournal 1 1
Совзонд Геоаналитика.Архив 2 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 1
Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 5 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3041 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 225 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 34 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 600 1
Google Android 14593 1
Apple iOS 8191 1
Kaspersky OS 142 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Яндекс.Навигатор 109 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2860 1
Лацанич Василь 106 3
Ушацкий Андрей 105 3
Бурчилина Наталья 3 2
Лысенко Эдуард 311 2
Ульянов Владимир 162 1
Хомутинников Александр 5 1
Кучар Александр 1 1
Таривердиев Михаил 1 1
Башанкаев Бадма 1 1
Владимиров Олег 5 1
Натальский Александр 1 1
Емельянов Сергей 6 1
Кнышев Сергей 7 1
Айбашева Анна 98 1
Стрельцов Геннадий 2 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 1
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Ракович Дмитрий 8 1
Фионов Степан 2 1
Travers Jeff - Траверс Джефф 8 1
Горбатько Александр 105 1
Иванов Олег 146 1
Одинцов Дмитрий 117 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Колесников Андрей 89 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Егоров Игорь 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45413 6
Москва - ЮВАО - Марьино 69 4
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 4
Европа 24589 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8031 3
Бельгия - Королевство 1166 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4077 2
Земля - планета Солнечной системы 10622 2
Южная Корея - Республика 6830 2
Франция - Французская Республика 7963 2
Испания - Королевство 3757 2
Швеция - Королевство 3671 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18434 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18044 2
Бельгия - Антверпен 29 1
Украина - Запорожская область 116 1
Германия - Нижняя Саксония - Брауншвейг 10 1
Америка Южная 868 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3375 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 807 1
Нидерланды 3616 1
Румыния 741 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 832 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53291 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13537 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 1
Европа Восточная 3119 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3146 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Бразилия - Федеративная Республика 2442 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 504 1
США - Калифорния 4768 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3203 1
Швеция - Стокгольм 404 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Россия - СФО - Новосибирск 4614 1
Россия - СФО - Омская область 726 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20173 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3743 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8007 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54584 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31544 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4216 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9547 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17267 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10625 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11653 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6734 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25752 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5463 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2248 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6203 2
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 12 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2980 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10457 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5565 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2893 2
Энергетика - Energy - Energetically 5482 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6327 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 674 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 891 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4294 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6251 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5222 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1318 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 348 1
Цифровой регион - Федеральный проект 106 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 349 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1028 1
Экономический эффект 1190 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5967 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 63 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1905 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 347 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1161 1
9to5Mac 70 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2125 1
9to5Google 56 1
IDC - International Data Corporation 4941 2
IoT Analytics 5 1
VMR - Verified Market Research 7 1
Fortune Business Insights 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8337 1
Gartner - Гартнер 3601 1
ABI Research 235 1
BCG - Boston Consulting Group 110 1
Frost & Sullivan 203 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 62 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1237 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 256 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 2
День молодёжи - 27 июня 982 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397656, в очереди разбора - 732415.
Создано именных указателей - 185249.
