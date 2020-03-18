Nokia анонсировала функциональность сквозного сетевого сегментирования для 4G и 5G

Nokia объявила о поддержке новых функций сквозного сетевого сегментирования для технологий 4G и 5G. Новое решение Nokia будет поддерживать подключение устройств 4G и 5G через сегментированную сеть для реализации приложений, работающих в частных и публичных облаках. Это решение появится на рынке летом 2020 г.

Новое решение Nokia позволит операторам начать развитие бизнеса на основе сегментирования сетей (network slicing) с технологиями LTE и 5G. Функциональность сегментирования можно внедрить только за счет обновления программного обеспечения в существующих сетях LTE и сетях 5G неавтономной архитектуры (non-standalone architecture, NSA), а впоследствии и в сетях 5G автономной архитектуры (standalone architecture, SA). Совместимость функций сегментирования в сетях LTE и 5G позволит операторам внедрять новые мобильные сервисы в существующих зонах обслуживания.

Данное решение позволяет организовать изолированные сетевые туннели через сеть радиодоступа, транспортную сеть и опорную сеть для подключения определенных устройств к определенным сервисным платформам в частных и публичных сетях и облаках. Впервые в решениях Nokia для сетей радиодоступа появились функции сегментирования, учитывающие требования к пропускной способности, задержке и безопасности для различных классов пользователей и услуг. Эта же функциональность поддерживается в решениях Nokia для транспортных и опорных сетей, а также в системах контроля, управления и реализации политик предоставления сервисов. Новое решение поддерживает все устройства 4G и 5G и работает в мультивендорской сетевой среде.

Решение Nokia для сетевого сегментирования было разработано вместе с крупными операторами – A1 и Telia. Оно создает новые возможности для развития бизнеса у корпоративных заказчиков и для внедрения интернета вещей, фиксированного беспроводного доступа, новых приложений и услуг, учитывающих особенности контента. Это решение поддерживает новые услуги, которые требуют создания определенных цепочек сетевых элементов, а также реализует функции безопасности, поддержки качества и управлением трафиком. При этом обеспечивается полная прозрачность и совместимость услуг между сетями 4G и 5G. Кроме того, сегментирование частных беспроводных сетей открывает дорогу для новых сетевых функций и приложений в таких областях, как мониторинг и автоматизация критически важных процессов.

Nokia уже проводит пилотные испытания функций сетевого сегментирования 4G/5G у некоторых заказчиков с использованием уникального контроллера SDN и контроллера сегментирования транспортной сети. В испытаниях задействован оркестратор Nokia для облачных пакетных сетей (он обеспечивает автоматизацию запуска сети) и программное решение SD-WAN, которое предоставляет частным и публичным облачным сервисам управляемые сегменты сетей 4G/5G. Решения Nokia Assurance проверяют параметры производительности (KPI) каждого сегмента в рамках функциональности Nokia по оркестрации сервисов E2E.

Александр Кучар (Alexander Kuchar), директор по технологиям и перспективным сервисам, A1 Telekom Austria Group, сказал: «Мы гордимся тем, что стали одним из первых в мире операторов, которые успешно продемонстрировали сквозную сетевую сегментацию, охватывающую опорные сети, транспортные сети и беспроводные сети доступа 4G и 5G. Наши корпоративные заказчики получат большие преимущества от выделенных мобильных коммуникационных услуг с исключительно высокой производительностью, безопасностью, надежностью и низкой латентностью на основе отличной высоконадежной инфраструктуры и услуг A1, встроенных во внутренние процессы заказчика. Сетевое сегментирования 4G, распространенное на сети 5G, станет важным фактором, который позволит компании A1 выйти на новые рынки и сформировать новые источники дохода».

Яри Коллин (Jari Collin), главный директор по технологиям, Telia Finland, отметил: «Очень приятно ощущать себя первым оператором, вживую испытавшим новые функции Nokia для сетевого сегментирования. Наша компания является первопроходцем в области испытаний и внедрения технологии 5G в корпоративных сетях, и мы знаем, что эта технология поможет выполнить многие важные задачи, которые стоят перед заказчиками. Сетевое сегментирование позволит эффективно использовать частотные ресурсы и обеспечивать надежные бесперебойные соединения, укрепляя наше лидерство в области интернета вещей с помощью развертывания технологий LTE-M и NB-IoT в национальном масштабе».

Томми Уитто (Tommi Uitto), президент бизнес группы мобильных сетей, Nokia, сказал: «В тесном сотрудничестве с нашими заказчиками мы создали новые технологии и открыли новые возможности для развития бизнеса, что крайне важно для компании Nokia. Сегментирование сетей 4G/5G создает для операторов множество новых областей применения и позволяет формировать новые источники доходов».