5G Network Slicing SPN Slicing Packet Network


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


24.12.2025 Nexign: рынок ПО для телекома будет развиваться за счет модернизации BSS и инструментов ИИ 1
Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G 1
Разделяй и зарабатывай: сегментация сети создает новые источники дохода 1
22.02.2022 Ericsson представила возможность выделения смартфонам индивидуальных сегментов сети за счет новой функциональности Dynamic Network Slice Selection 1
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности 1
29.03.2021 Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 1
08.10.2020 «Cбермобайл», Tele2 и Huawei протестируют технологии 5G 1
30.09.2020 Ван Хуэй, Huawei: Через пять лет 85% глобальных корпоративных приложений будут развернуты в облаке 1
25.06.2020 Nokia коммерциализирует новое поколение решений 5G Cloud RAN 1
18.03.2020 Nokia анонсировала функциональность сквозного сетевого сегментирования для 4G и 5G 1
03.03.2020 Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях 1
24.01.2020 Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
21.02.2019 Nokia представила транспортные решения Anyhaul для сетей 5G 1
06.09.2018 Ericsson усиливает портфель транспортных решений для сетей 5G 1
31.08.2018 5G перевернет рынок MVNO 1
06.02.2018 Nokia представила чипсет ReefShark для сетей 5G 1
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform 1
21.02.2017 Заработала «первая в мире» межконтинентальная сеть 5G 1
01.06.2016 Ericsson: К 2018 г. устройств для интернета вещей станет больше чем мобильных телефонов 1
31.10.2013 Ericsson объединяет архитектуру программно-конфигурируемых сетей с облачным решением Cloud System 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

5G Network Slicing и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3038 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5741 6
Huawei 4231 3
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 232 2
Deutsche Telekom 927 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 2
TELUS 41 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 365 1
LG Uplus - LG U+ 33 1
Telia Finland 1 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 66 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 85 1
Far EasTone Telecommunications - (FET) 17 1
Ericsson Enterprise Systems - Ericsson Enterprise Core - Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration 5 1
Vodafone Italy - Omnitel Pronto Italia 23 1
China Mobile 420 1
Xiaomi 1983 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 125 1
Samsung Electronics 10643 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 1
Amazon Inc - Amazon.com 3143 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 1
Qualcomm Technologies 1914 1
LG Electronics 3679 1
Accenture plc 694 1
BBK OPPO Electronics 430 1
Schneider Electric 591 1
Sony 6636 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
Vodafone Group 1394 1
AT&T Inc 1697 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 59 1
Nvidia - Mellanox Technologies 93 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1393 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
GlobalData 6 2
Россети Ленэнерго 1699 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
UDR Inc 9 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 146 1
SoftBank Group 272 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3378 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2366 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9374 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 505 8
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3103 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17136 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 5
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 82 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 4
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 217 4
Backhaul - Транспортная сеть связи - Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 32 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 3
Data monetization - Монетизация данных 1836 3
Стандартизация - Standardization 2243 3
Пропускная способность - Bandwidth 1833 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 3
5G NSA - 5G Non-Standalone 27 3
5G SA - 5G Standalone 30 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 3
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 230 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 315 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 678 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 564 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 3
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 4
Ericsson 5G Radio Dot - Ericsson 5G Core - Ericsson 5G RAN Slicing 5 2
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 2
Nokia ReefShark 3 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Brain4Net B4N Orchestrator 3 1
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 35 1
Nokia AirFrame Open Edge Server - Nokia AirFrame Rackmount Server 5 1
Huawei NCE - Huawei Network Cloud Engine 9 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 284 1
Intel x86 - архитектура процессора 1986 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Nokia 5G Future X 2 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
Nokia Assurance Center 2 1
Nokia 1830 Versatile WDM Module - Nokia 1830 VWM 2 1
Nokia IXR - Interconnect Router 7 1
Nokia Wavence 2 1
Nokia Cloud Packet Core 3 1
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 28 1
Ericsson Router 1 1
Nokia vDU - виртуализированный распределенный блок 2 1
Huawei iMaster NCE - автономная система контроля и управления сетями 4 1
Huawei NetEngine - серия маршрутизаторов 1 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 4
Tommi Juhani Uitto 11 4
Ewaldsson Ulf - Эвальдссон Ульф 10 2
Щапов Олег 24 1
Макаренков Сергей 4 1
Jacobfeuerborn Bruno - Якобферборн Бруно 2 1
Ulf Ewaldsson - Эвалдссон Ульф 11 1
Мельников Александр 94 1
Майстренко Игорь 46 1
Гурджиян Руслан 20 1
Кучар Александр 1 1
Филимончик Михаил 5 1
Tervonen Henri - Тервонен Генри 1 1
Yu Jimmy - Ю Джимми 1 1
Adams Heidi - Адамс Хейди 1 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Хуэй Ван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 7
Южная Корея - Республика 6867 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 3
Япония 13555 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Германия - Федеративная Республика 12947 3
Европа 24652 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Италия - Итальянская Республика 4431 2
Франция - Французская Республика 7982 2
США - Калифорния - Саннивейл 88 1
Финляндия - Эспоо 13 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Москва - ЗАО - Кунцево - Рублево-Архангельское 8 1
Индия - Bharat 5710 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Сингапур - Республика 1906 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 1
Индонезия - Республика 1013 1
Испания - Королевство 3762 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
США - Калифорния 4776 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 712 1
Европа Западная 1492 1
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 131 1
Финляндия - Оулу 19 1
Финляндия - Тампере 21 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3160 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 761 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 87 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 230 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2552 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 42 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
Dell'Oro Group 66 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Juniper Research 551 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

